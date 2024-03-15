Ankara\'da Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İstasyonu Açıldı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle'de şehit itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın adının verildiği itfaiye istasyonunun açılışını yaptı. Yavaş, "Öncelikli olarak insan hayatını, insan sağlığını öncelememiz gerekiyor ve kentin ihtiyaçları neyse onları yapmamız gerekiyor. İş başına geldiğimizde itfaiye sayımız 600'e kadar inmiş yaş ortalaması ise 50 civarındaydı. Bir tek köpük kulesi 93 yılında yapılmış ve çok sayıda personelin yanında ekipman eksiğimiz vardı. Gelir gelmez bu eksiği gördükten sonra hemen 550'ye yakın liyakat usulü ile sadece itfaiye okulu mezunlarını bugün göreve kazandırdık ve tecrübeli olan diğer itfaiyecilerimiz ile birlikte görev yapmalarını sağladık. Fahrican bizim de evladımız. İsmi ebediyen yaşayacak" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle'de Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İstasyonu'nun açılışını yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve şehit itfaiye eri Yavaş'ın ailesinin de katıldığı açılışta konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"550'YE YAKIN LİYAKAT USULÜ İLE SADECE İTFAİYE OKULU MEZUNLARINI BUGÜN GÖREVE KAZANDIRDIK"

"Öncelikli olarak insan hayatını, insan sağlığını öncelememiz gerekiyor ve kentin ihtiyaçları neyse onları yapmamız gerekiyor. İş başına geldiğimizde itfaiye sayımız 600'e kadar inmiş yaş ortalaması ise 50 civarındaydı. Bir tek köpük kulesi 93 yılında yapılmış ve çok sayıda personelin yanında ekipman eksiğimiz vardı. Gelir gelmez bu eksiği gördükten sonra hemen 550'ye yakın liyakat usulü ile sadece İtfaiye Okulu mezunlarını bugün göreve kazandırdık ve tecrübeli olan diğer itfaiyecilerimiz ile birlikte görev yapmalarını sağladık. Ekipman yoluyla da oldukça güçlendirdik. Eksiğimiz neydi? Ankara o kadar yaygın bir şekilde, 18 milyona yetecek kadar imara açılmış ki haklı olarak bu imar alanında herkes her mahalleye ev yapıyor. ve bunun altyapısını, asfaltını, kanalizasyonunu istiyor. Plansız bir büyüme var. Dolayısıyla Allah korusun bir yangın olduğu zaman saniyeler saat gibi geliyor insanlar ve bir an evvel müdahale edilmesi gerekiyor ki hem malı hem canı kurtarsın. Bu nedenle şehrin çeşitli yerinde itfaiye istasyonlarını arttırıp ekipmanlarını güçlendirip buna acilen müdahale etmek istiyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Geçtiğimiz yıl maalesef üzücü bir olay yaşadık. Hayat kurtarmak için boş olduğunu bilmeden karanlık dumanın içerisinde birini ararken iki arkadaşımız şehit oldular. Mekanları cennet olsun. Değerli aile, Fahrican bizim de evladımız. İsmi ebediyen yaşayacak. Açtığımız bu tesis hayırlı uğurlu olsun."