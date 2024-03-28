Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok\'a yüklendi: \'1 milyar lira maliyetli kuleye harcadığınız parayı Şereflikoçhisar\'a harcasaydınız olmaz mıydı?\'

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Kulesi üzerinden rakibi Turgut Altınok'a; "Hizmet adı altında bugün açtığı kulenin maliyeti 1 milyar lira. Yapılanın kötüsü olmaz ama 1 milyar. Ankara manzarası seyredeceklermiş" sözleriyle yüklendi. Yavaş, "O parayı, Şereflikoçhisar'a harcasaydın olmaz mıydı? Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?" diye sordu.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak ile Şereflikoçhisar'da İftar Programı'na katıldı. Yavaş, rakibi Turgut Altınok'a geçen hafta açılışı yapılan Cumhuriyet Kulesi üzerinden tepki gösterdi. Yavaş şöyle konuştu:

"Ankara'da her şey çok daha güzel oldu. Artık insan onurunu inciten belediyecilik yok. İhaleler canlı yayınlanıyor. Hesap veriliyor. Tek başına kararları alınmıyor. Halkın gerçek ihtiyacı neyse paraları oralara harcanıyor. Şu anda görünen o ki beş yıl hizmetten sonra belli ki rekor oyla seçileceğiz. Demek ki millet memnun. Peki değiştirmeseydi ne olacaktı? Eski düzen devam edecek. Onun için değiştirmekten korkmayın. Biz Mustafa Başkan'ımla ele vereceğiz inşallah. Geçen geldiğimde söyledim mi bilmiyorum. Benim ikinci ve son dönemim. Hiç olmazsa görüyorsunuz televizyonlarda artık Ankara anketi konuşulmuyor. Ankara'da kim kazanacak konuşulmuyor. Ankara'da iş 15-20 gün önce bitti Allah'ın izniyle rekor oyla seçiliyoruz. O zaman Koçhisarı geleceğinizi, çocuklarınızın çocuklarının geleceğini düşünüyorsanız izin verin Mustafa Koçak Başkan'ımla bir beş yıl el ele doya doya hizmet edelim izin verin.

"KAMU YÖNECİLERİNİN HEPSİ MAL BEYANINI AÇIKLAMASI LAZIM"

Bakın anketlere, televizyonları izleyin. Dün birisi; Mansur Yavaş rakibini ikiye katladı dedi. Televizyonlarda izlemişsinizdir. Gerçekten o kadar fark olacak. Çünkü aramızda çok çeşitli nedenlerle fark var. Ben 2009, 2014, 2019 ve 2024 tamamında mal beyanımı açıkladım. O günden bugüne kadar ne olmuş herkes görsün dedim. Kamu yöneticilerinin hepsi mal beyanını açıklaması lazım. Eğer burada işsiz varsa, gelir dağılımında adaletsizlik varsa bunun tek sebebi yolsuzluklar ve israftır. Mansur Yavaş belediyeciliği diye bir belediyecilik artık bütün Türkiye'de örnek oldu benim projelerimi aynısını biz de yapacağız diye anlatıyorlar. Ama örnek olmak istediğim şey şu; Ankara'da okuyan 400 bin kadar öğrenci var. Bunların 200-300 bini dışarıdan gelme. Yarın okulu bitirip gittiklerinde oradaki belediye başkanına sorsunlar. Ankara'daki belediye başkanı bütün ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye baskı yapsınlar. Ankara'daki belediye başkanı bütün harcamalarını web sayfasında kuruşuna kadar yayınlıyordu siz niye yayınlamıyorsunuz diye sorsunlar. Artık ülkemizde bu fakirliğin tek sebebi bu pahalılığın tek sebebi yolsuzluklar ve israftır. ve inşallah Mansur Yavaş Belediyeciliği bütün Türkiye'ye yayılacak ve inşallah yolsuzluk ve israfın ortadan kalkması için güzel bir örnek olacak.

"RAKİBİM 'BEN BELEDİYE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA FAKİRLEŞTİM' DİYOR EĞER FAKİRLİĞİN BUYSA..."

Mal beyanımızı açıkladık. Rakibim hala açıklayamıyor. Hiç evinizde bir gram altın yok. Hiç mi beş kuruş evinizde para yok? Bankada hesabınız mı yok? Niye saklıyorsunuz niye açıklamıyorsunuz? Diyor ki 'ben belediye başkanı olduktan sonra fakirleştim.' Eğer senin fakirliğin buysa vay milletin haline. ve asıl onu bir kenara bıraktım. Onun da hesabını mutlaka öbür dünyada verecek haram var mı yok mu? Çok şükür haramlar ne benim ne çocuklarımın boğazından geçmedi. Çocuklarımı kimse belediyenin yakınında görmedi. Hiçbir yakınımızı işe almadık.

"RAKİBİME SORUYORUM; ÇOCUKLARINIZIN KPSS'DE KAÇ PUAN ALDIKLARINI BİR AÇIKLAYIN"

Her gittiğim yerde yüzlerce bana öz geçmiş veriliyor. Şu işsiz gençler bir kaldırsın. Peki değerli kardeşlerim bu kadar servet varken çocuğunuzu sınavsız, torpille işe sokmak nedir? İki benzinlikte onlara verseydiniz olmaz mıydı? İki gariban işe girseydi. Gerçekten işe ihtiyacı olan iki kişi işe girseydi daha iyi değil miydi? Hiç mi yakınlarınızda fakir yoktu? İllaki kendi çocuklarınızı bu şekilde torpille sınavsız kimi KPSS ücretini bulamazken siz sınavsız bir şekilde çocuklarınızı işe soktunuz. Soruyorum buradan kendisine; çocuklarınızın KPSS'de kaç puan aldıklarını bir açıklayın. Ben bunu çok daha önemli görüyorum. Çünkü hiçbir ihtiyacınız olmadığı halde siz bu kadar servet varken bu kadar zenginlik varken eğer çocuklarınızı devlet dairesine sokuyorsanız, bana göre bu kul hakkıdır arkadaşlar. Ben diyorum ki; sayın rakibim kız kardeşiniz vekalet vermiş malları intikal ettirilmeye onun mallarını da kendi üstünüze geçirmişsiniz. Ne derler? Açgözlülük derler evet.

"ŞENTEPE'DEKİ BİR EVİN BALKONU DAHA GÜZEL ANKARA MANZARALI"

Değerli hemşehrilerim teraziye koyacaksınız. Hizmet adı altında bugün açtığı kulenin maliyeti 1 milyar lira. Yapılanın kötüsü olmaz ama 1 milyar. İki gün önce asansörde insanlar kaldı. Her tarafı dökülüyor. Niye? Ankara manzarası seyredeceklermiş. Çok acil ya. Ben de diyorum ki o kuleyi koyduğun yerden Şentepe'deki bir evin balkonu daha güzel Ankara manzaralı. 1 milyar yatırmaya değer miydi oraya? İşte bunlar biz eser yaptık diye. Birisi kule yapar öbürü Ankara girişlerine kapı yapar. Onun da maliyeti 350 milyon lira. Kime ne faydası var onun? Estetik yönü de yok. 350 milyon lirayı Şereflikoçhisar'a harcasaydın olmaz mıydı? Bala'ya, Haymana'ya, Evren'e harcasan olmaz mıydı?"