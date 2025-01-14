Mansur Yavaş, Zübeyde Hanım\'ı Anma Mesajı Yayınladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Zübeyde Hanım, güçlü iradesi, vatan sevgisi ve evlatlarına verdiği değerle Türk kadınının fedakarlığını ve azmini temsil eden bir simge olmuştur" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 102. ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Zübeyde Hanım, güçlü iradesi, vatan sevgisi ve evlatlarına verdiği değerle Türk kadınının fedakarlığını ve azmini temsil eden bir simge olmuştur."