Mao Ning, Raul Castro kararı sonrası ABD'ye Küba ablukasını kaldırmaya çağırdı - Son Dakika
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Mao Ning, Raul Castro kararı sonrası ABD'ye Küba ablukasını kaldırmaya çağırdı

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Mao Ning, Raul Castro kararı sonrası ABD\'ye Küba ablukasını kaldırmaya çağırdı
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Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik ablukaya ve diğer baskı uygulamalarına derhal son verme çağrısında bulundu. Florida Başsavcılığının 19 Ekim'de Raul Castro hakkında yakalama kararı çıkardığı bildirilirken Çin, yargı tedbirlerinin baskı için kötüye kullanılmasına karşı çıktı.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik ablukaya ve diğer tüm baskı ve zorlama uygulamalarına derhal son verme ve Küba halkının yaşamını sürdürme ve gelişme hakkını ihlal etmeyi bırakma çağrısında bulundu.

Florida Başsavcılığının, 19 Ekim'de Kübalı devrimci lider Raul Castro hakkında yakalama kararı çıkardığı bildirilmişti.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Raul Castro'nun uluslararası alanda büyük saygı gören Kübalı bir devrimci lider olduğunu belirtti. Mao ayrıca Küba Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın söz konusu adımı "acınası bir sirk" diye nitelendirerek kınadıklarını da hatırlattı.

Sözcü, Çin'in Küba'ya baskı uygulamak amacıyla yargı tedbirlerinin kötüye kullanılmasına karşı çıktığını, Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını ve dış müdahalelere karşı durmasını kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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