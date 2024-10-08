Mardin'de Afet Risk Azaltma Planı Geliştirildi - Son Dakika
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Mardin'de Afet Risk Azaltma Planı Geliştirildi

Mardin\'de Afet Risk Azaltma Planı Geliştirildi

Mardin Valisi Akkoyun, olası afetler için hazırlanan risk azaltma planını güncelledi.

08.10.2024 19:41
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MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "İl Afet Risk Azaltma Planı'mızda, ilimizde yaşanabilecek olası afet riskleri tüm katılımcılarımızla birlikte detaylı bir şekilde analiz edilerek, afetlere karşı alınması gereken önleyici ve hazırlayıcı tedbirler en güncel haliyle belirlenmiştir" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dünya Risk Azaltma Günü etkinlikleri kapsamında risk azaltma planının değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Vali Akkoyun, afetlere karşı her türlü tedbirin alındığını ifade ederek, "İlimizde olası afet durumlarında oluşabilecek riskleri en aza indirmek üzere İl AFAD Müdürlüğümüz uhdesinde oluşturulan İl Afet Müdahale Planı ile acil durum anında, öncesinde ve sonrasında en hızlı, en etkili şekilde harekete geçme adına, kurumlarımızca alınacak tedbirlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili tüm hususlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İl Afet Risk Azaltma Planı'mızda, ilimizde yaşanabilecek olası afet riskleri tüm katılımcılarımızla birlikte detaylı bir şekilde analiz edilerek, afetlere karşı alınması gereken önleyici ve hazırlayıcı tedbirler en güncel haliyle belirlenmiştir" dedi.

'HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Afet planın detaylarından bahseden Vali Akkoyun, "Bu planda 7 adet kırmızı ve 61 adet normal olmak üzere toplamda 68 eylem bulunmaktadır. Kırmızı renkle kodlandırılan eylemlere örnek verecek olursak; deprem mukavemeti düşük olan yapıların belirlenip güçlendirilmesi ya da yeniden inşası, dayanıksız olduğu tespit edilen metruk binaların yıkılması, taşkın riski olan dere yataklarının mücavir alanında iskan durumunun takibi ve imar planlarının güncellenmesi ve benzeri eylemlerdir. Normal eylemler ise farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, iklim değişikliği tehlike- risk haritalarının güncellenmesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolü ve yapıların denetimlerinin sıklaştırılması gibi eylemlerdir. Kırmızı eylemlerin gerçekleşme oranı yüzde 55, Normal eylemlerin gerçekleşme oranı yüzde 42 şeklindedir. Toplantımızda olası risklere karşı alacağımız tedbirleri ve atacağımız adımları da stratejik bir şekilde planlamış bulunmaktayız. Biliyoruz ki; etkili bir afet yönetimi, yalnızca afet anında alınacak tedbirlerden ibaret değildir. Özellikle afetler meydana gelmeden önce risklerin en aza indirilmesi ve toplumun her kesiminin bu konudaki farkındalığının artırılması, kurumlarımızın daha duyarlı olması esas hedefimizdir. Bu çalışmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme (İRAP) çalışmalarımıza katkı sunan tüm kurumlarımıza, afet durumunda etkilerin en aza indirilmesi noktasında vatandaşlarımızın can, mal güvenliği ve huzuru için gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu hayati sürecin her aşamasında bizlere destek olan Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi. (DHA

Kaynak: DHA

Tuncay Akkoyun, Güncel, Mardin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Afet Risk Azaltma Planı Geliştirildi - Son Dakika

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