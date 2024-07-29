Mardin\'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor

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Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yurtların kapıları, 15 Temmuz itibarıyla emeklilere açıldı.

Bu kapsamda tatil için Ankara, Kocaeli, Denizli, Ordu ve Şanlıurfa gibi illerden medeniyetler şehri Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Yurtta görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ihtiyaç durumunda emeklilere sağlık hizmeti sunuyor.

Emekliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğünce sağlanan imkanlarla tarihi ve turistik mekanları geziyor.

Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti, Mor Gabriel Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı ziyaret eden emekliler Mardin'e hayran kaldı.

"Mardin mimarisi, kültürü çok güzel bir şehir"

Denizli'den gelen Hasan Çiğim, AA muhabirine, "Emekliler Yılı" vesilesiyle Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini söyledi.

Uygulamadan çok memnun kaldıklarını, her yıl tekrarlanmasını arzu ettiklerini ifade eden Çiğim, çok güzel karşılandıklarını belirtti.

Çiğim daha önce 1990 yılında kentin içinden bir kez geçtiğini, o zaman da kente hayran kaldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Eşim yakın yerleri gezelim istedi. Yakın yerlere her zaman gideriz, dedim. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedik ve Mardin'e geldik. Mardin güzel değil, çok güzel. Mimarisi, kültürü çok güzel bir şehir. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Beklentilerimizin üstünde bir gezi oldu. Buraları gördük, iyi ki de gelmişiz. Gelmeyenler çok şey kaybediyor. Her şey çok güzeldi. Bunun devamlı olmasını istiyoruz."

Hasan Çiğim'in eşi Adile Çiğim de tarihi kenti sık sık televizyondan ve sosyal medyadan gördüklerini ve çok merak ettiklerini belirtti.

Mardin'i görmeyi çok istediklerini ifade eden Çiğim, şunları söyledi:

"Gerçekten canlı görmek çok daha güzelmiş. Çok memnun kaldık. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Yurtta kalmamız çok güzel. Temizlikten güvenliğe bütün personelden çok memnun kaldık. Bizlere çok yardımcı oldular. Gerçekten bu kadar güzel geçeceğini beklemiyorduk. Çok teşekkür ederiz."

"Cumhurbaşkanı'mız güzel bir imkan tanıdı emeklilere"

Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Sait Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere sağladığı imkanla Mardin'i gezip görme imkanı bulduklarını belirtti.

Çok merak ettiği tarihi şehri gezdiğini, kentte kendilerine çok büyük ilgi gösterildiğini anlatan Akbaş, 4 gün tatil yaptıklarını söyledi.

Akbaş, "Sağ olsun SGK İl Müdürlüğümüz de bizleri yurttan araçla aldırdı ve gezdirdi. Emekli arkadaşlarla burada tanıştık, güzel bir ortam oldu. Devletimiz bu tür imkanları bize sürekli tanırsa çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz, güzel bir imkan tanıdı emeklilere. Biz de bunu değerlendirip, gezip görmek istedik. Çok da güzel oldu." dedi.

"Bütün emeklilerimizi bekliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yurtların emeklilere ücretsiz tahsis edildiğini söyledi.

Mardin'de bir yurdu tamamen emeklilere ayırdıklarını belirten Birlik, 15 Temmuz itibarıyla emeklilerin kente gelmeye başladığını ifade etti.

Yurtta konaklayan emeklilerin Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiğini dile getiren Birlik, emeklilerin sunulan hizmetten de gayet memnun olduklarını belirttiğini aktardı.

Birlik, bunun kendilerini de memnun ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin her yerine gidebiliyorlar. Mardin de bu illerden biri. Tarihi ve kültürüyle adından söz ettiren medeniyetler şehrimize emeklilerimiz yoğun rağbet gösteriyor. 15 Ağustos'a kadar bu uygulama devam ediyor. Bütün emeklilerimizi bekliyoruz."