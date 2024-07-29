Mardin'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor

Mardin\'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

29.07.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yurtların kapıları, 15 Temmuz itibarıyla emeklilere açıldı.

Bu kapsamda tatil için Ankara, Kocaeli, Denizli, Ordu ve Şanlıurfa gibi illerden medeniyetler şehri Mardin'e aileleriyle birlikte gelen emekliler, Mardin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Yurtta görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ihtiyaç durumunda emeklilere sağlık hizmeti sunuyor.

Emekliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğünce sağlanan imkanlarla tarihi ve turistik mekanları geziyor.

Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti, Mor Gabriel Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı ziyaret eden emekliler Mardin'e hayran kaldı.

"Mardin mimarisi, kültürü çok güzel bir şehir"

Denizli'den gelen Hasan Çiğim, AA muhabirine, "Emekliler Yılı" vesilesiyle Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini söyledi.

Uygulamadan çok memnun kaldıklarını, her yıl tekrarlanmasını arzu ettiklerini ifade eden Çiğim, çok güzel karşılandıklarını belirtti.

Çiğim daha önce 1990 yılında kentin içinden bir kez geçtiğini, o zaman da kente hayran kaldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Eşim yakın yerleri gezelim istedi. Yakın yerlere her zaman gideriz, dedim. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedik ve Mardin'e geldik. Mardin güzel değil, çok güzel. Mimarisi, kültürü çok güzel bir şehir. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Beklentilerimizin üstünde bir gezi oldu. Buraları gördük, iyi ki de gelmişiz. Gelmeyenler çok şey kaybediyor. Her şey çok güzeldi. Bunun devamlı olmasını istiyoruz."

Hasan Çiğim'in eşi Adile Çiğim de tarihi kenti sık sık televizyondan ve sosyal medyadan gördüklerini ve çok merak ettiklerini belirtti.

Mardin'i görmeyi çok istediklerini ifade eden Çiğim, şunları söyledi:

"Gerçekten canlı görmek çok daha güzelmiş. Çok memnun kaldık. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Yurtta kalmamız çok güzel. Temizlikten güvenliğe bütün personelden çok memnun kaldık. Bizlere çok yardımcı oldular. Gerçekten bu kadar güzel geçeceğini beklemiyorduk. Çok teşekkür ederiz."

"Cumhurbaşkanı'mız güzel bir imkan tanıdı emeklilere"

Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Sait Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere sağladığı imkanla Mardin'i gezip görme imkanı bulduklarını belirtti.

Çok merak ettiği tarihi şehri gezdiğini, kentte kendilerine çok büyük ilgi gösterildiğini anlatan Akbaş, 4 gün tatil yaptıklarını söyledi.

Akbaş, "Sağ olsun SGK İl Müdürlüğümüz de bizleri yurttan araçla aldırdı ve gezdirdi. Emekli arkadaşlarla burada tanıştık, güzel bir ortam oldu. Devletimiz bu tür imkanları bize sürekli tanırsa çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz, güzel bir imkan tanıdı emeklilere. Biz de bunu değerlendirip, gezip görmek istedik. Çok da güzel oldu." dedi.

"Bütün emeklilerimizi bekliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yurtların emeklilere ücretsiz tahsis edildiğini söyledi.

Mardin'de bir yurdu tamamen emeklilere ayırdıklarını belirten Birlik, 15 Temmuz itibarıyla emeklilerin kente gelmeye başladığını ifade etti.

Yurtta konaklayan emeklilerin Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiğini dile getiren Birlik, emeklilerin sunulan hizmetten de gayet memnun olduklarını belirttiğini aktardı.

Birlik, bunun kendilerini de memnun ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin her yerine gidebiliyorlar. Mardin de bu illerden biri. Tarihi ve kültürüyle adından söz ettiren medeniyetler şehrimize emeklilerimiz yoğun rağbet gösteriyor. 15 Ağustos'a kadar bu uygulama devam ediyor. Bütün emeklilerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Misafir, Gençlik, Mardin, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de emekliler tarihi ve turistik mekanları geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement