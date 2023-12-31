Mardin\'de Gazze\'ye destek mitingi düzenlendi

Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Filistinlilere destek mitingi yapıldı.
Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.
Saldırılardan duydukları üzüntüyü ve İsrail'e tepkilerini dile getiren Demir, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Konuşmaların ardından dualar edildi, ilahiler seslendirdi.
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