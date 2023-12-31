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Mardin'de Gazze'ye destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

Mardin'de Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaparak saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Mitingde dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Mardin\'de Gazze\'ye destek mitingi düzenlendi
31.12.2023 - 18:38,
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Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Filistinlilere destek mitingi yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.

Saldırılardan duydukları üzüntüyü ve İsrail'e tepkilerini dile getiren Demir, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi, ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA
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