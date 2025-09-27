Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

27.09.2025 14:10
Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Mardin'İn Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

'Toz' kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 6 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Toz' kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 6 yaralı
Hayatını kaybedenM. Veysi Demir (50)

SİLAHLI KAVGA "TOZ" NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Silahlı kavganın arsada kepçeyle temizlik yapıldığı, bu sırada yükselen toz nedeniyle tarafların tartışmaya başladığı öğrenildi.

'Toz' kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 6 yaralı

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CAN VERDİ

Ölen Demir'in de kavgayı ayırmak için tarafların arasında girdiği ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi. Bazı şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA

