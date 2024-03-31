81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 618
Açılan Sandık Oranı : % 30,43
Kullanılan Oy : 102.570
Geçerli Oy : 99.494
Katılım Oranı : % 70,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 55,6155.331
AK PARTİABDULLAH ERİN% 29,4129.264
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,574.542
DİĞER% 2,582.570
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,042.028
CHPÖMER DURAK% 2,032.022
DPABDULKADİR TURAN% 1,211.199
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,53525
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,49489
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,45452
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,4399
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,12122
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,12116
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,194
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,0882
TKHHAKAN KAZAN% 0,0771
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,0664
MİLLETAHMET KARA% 0,0545
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,0440
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,0326
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,0113
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 26,85
Katılım Oranı : % 67,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 48,529.187
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,76.381
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 7,51.419
CHPABDÜLKERİM ADAM% 4,39832
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 1,42269
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,08205
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,01192
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,87165
DİĞER% 0,72137
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 0,3973
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,2547
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,1528
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 42,5
Katılım Oranı : % 76,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 48,41.982
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 45,521.864
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 2,49102
CHPMUSTAFA BULUT% 0,8535
DİĞER% 0,7832
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,6426
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,6125
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,2912
HKPAYTEN ÖZAY% 0,28
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,177
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,052
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 34,67
Katılım Oranı : % 73,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 58,24.721
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 33,472.715
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,77144
CHPALİCAN IŞIK% 1,7138
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 1,297
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,1593
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,0384
DİĞER% 0,5444
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,4839
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1815
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1411
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,1411
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 33,96
Katılım Oranı : % 71,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 62,7220.348
AK PARTİALİ ERTAŞ% 19,596.357
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 6,982.263
CHPALİ KALKAN% 2,69873
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,66863
DİĞER% 1,61523
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,93303
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,85277
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,69225
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,68220
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,2272
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,263
DPBERŞAN AKAY% 0,1857
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 34,02
Katılım Oranı : % 72,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 45,892.219
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 42,342.047
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,94287
CHPADEM DENLİ% 1,6178
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,0852
DİĞER% 1,0551
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,7637
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,629
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,3316
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,2110
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,199
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 27,86
Katılım Oranı : % 61,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 31,573.667
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 26,543.083
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 21,552.503
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,851.958
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 2,88335
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,4653
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,078
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,078
DİĞER% 0,011
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 16,42
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 70,994.711
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 15,811.049
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 3,21213
CHPMEHMET DOĞAN% 2,26150
DİĞER% 2,15143
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 1,91127
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 0,960
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,7751
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,6342
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,5939
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,2919
DPFUAT KIZMAZ% 0,213
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,128
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,117
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,064
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 85,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 41,04229
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 34,94195
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 22,58126
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,724
BTPAYŞE DÜLGER% 0,362
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,362
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 10,96
Katılım Oranı : % 60,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 76,64666
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 19,1166
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,513
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,1510
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,585
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,464
CHPİSMAİL OKTAY% 0,464
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,111
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,76
Katılım Oranı : % 75,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 58,522.120
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 18,6674
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 17,72642
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,7399
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,1642
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8832
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 0,2810
BTPŞADUMAN EROL% 0,114

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
    20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde
    20:52 İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.

  • Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor
    20:51 Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor

    Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.

  • CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı
    20:51 CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı

    CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.

  • Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
    20:51 Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti

    AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.

  • Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı
    20:50 Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 20:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: MARDİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement