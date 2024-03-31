MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|618
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,43
|Kullanılan Oy
|:
|102.570
|Geçerli Oy
|:
|99.494
|Katılım Oranı
|:
|% 70,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 55,61
|55.331
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 29,41
|29.264
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,57
|4.542
|DİĞER
|% 2,58
|2.570
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,04
|2.028
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,03
|2.022
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,21
|1.199
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,53
|525
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,49
|489
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,45
|452
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,4
|399
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,12
|122
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,12
|116
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,1
|94
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,08
|82
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|71
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,06
|64
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,05
|45
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,04
|40
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,03
|26
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,01
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,85
|Katılım Oranı
|:
|% 67,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 48,52
|9.187
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,7
|6.381
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 7,5
|1.419
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 4,39
|832
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 1,42
|269
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,08
|205
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,01
|192
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,87
|165
|DİĞER
|% 0,72
|137
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 0,39
|73
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,25
|47
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,15
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,5
|Katılım Oranı
|:
|% 76,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 48,4
|1.982
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 45,52
|1.864
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 2,49
|102
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,85
|35
|DİĞER
|% 0,78
|32
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,64
|26
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,61
|25
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,29
|12
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,2
|8
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,17
|7
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,67
|Katılım Oranı
|:
|% 73,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 58,2
|4.721
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 33,47
|2.715
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,77
|144
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,7
|138
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 1,2
|97
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,15
|93
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,03
|84
|DİĞER
|% 0,54
|44
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,48
|39
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,18
|15
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,14
|11
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,14
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,96
|Katılım Oranı
|:
|% 71,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 62,72
|20.348
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 19,59
|6.357
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 6,98
|2.263
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,69
|873
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 2,66
|863
|DİĞER
|% 1,61
|523
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,93
|303
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,85
|277
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,69
|225
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,68
|220
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,22
|72
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,2
|63
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,18
|57
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,02
|Katılım Oranı
|:
|% 72,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 45,89
|2.219
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 42,34
|2.047
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,94
|287
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 1,61
|78
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,08
|52
|DİĞER
|% 1,05
|51
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,76
|37
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,6
|29
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,33
|16
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,21
|10
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,19
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,86
|Katılım Oranı
|:
|% 61,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 31,57
|3.667
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 26,54
|3.083
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 21,55
|2.503
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,85
|1.958
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 2,88
|335
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,46
|53
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,07
|8
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,07
|8
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,42
|Katılım Oranı
|:
|% 67,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 70,99
|4.711
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 15,81
|1.049
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 3,21
|213
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,26
|150
|DİĞER
|% 2,15
|143
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 1,91
|127
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,9
|60
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,77
|51
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,63
|42
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,59
|39
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,29
|19
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,2
|13
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,12
|8
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,11
|7
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 85,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 41,04
|229
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 34,94
|195
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 22,58
|126
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,72
|4
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,36
|2
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,36
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,96
|Katılım Oranı
|:
|% 60,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 76,64
|666
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 19,1
|166
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,5
|13
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,15
|10
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,58
|5
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 0,46
|4
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 0,46
|4
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,76
|Katılım Oranı
|:
|% 75,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 58,52
|2.120
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 18,6
|674
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 17,72
|642
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,73
|99
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,16
|42
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,88
|32
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 0,28
|10
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,11
|4
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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