Marmara Denizi\'nde Çevresel Sorunlar Masaya Yatırıldı

MARMARA Belediyeler Birliği (MBB) kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Marmara Denizi 'nin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla I. Olağan Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda Marmara Denizi'nin güncel kirlilik sorunlarını ve müsilaj tehlikesini aktaran Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Müsilaj doğal bir olay. 1729 yılından beri bilim dünyasının bildiği bir olay. Doğal olmayan bizim bugünkü karşılaştığımız durum. Denizle kurduğumuz yanlış ilişki. Resmi verilere göre ileri biyolojik arıtma oranımız yüzde 51.7 Marmara Denizi'nin çevresinde her 2 kişiden sadece birinin atıklarını atıyoruz. Bu da evsel atık. Sanayi atıklarının yüzde 70'i arıtılmıyor. En iyi ihtimalle yüzde 30'u arıtılıyor. Geri kalanı denize boca ediliyor" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), kuruluş yılının 50'nci yılında Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 'Marmara Denizi İçin 50 yıldır Birlikte' başlığıyla düzenlenen toplantı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Marmara Denizi'nin tarihi ve güncel çevre sorunları, uzmanlar tarafından ele alındı. Programa, belediye başkanları, meclis üyeleri, teknik personeller, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Prof. Dr. Nuray Çağlar Marmara Denizi'nde kirliliğin kronolojisini ve ekosistem üzerindeki etkilerini ele aldı. Prof. Dr. Saadet Karakulak da balıkçılık ve su ürünleri faaliyetlerinin Marmara Denizi ile etkileşiminin tarihsel boyutunu ele aldı. Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nin güncel kirlilik sorunlarını ve müsilaj tehlikesini aktardı. Prof. Dr. İzzet Öztürk de atık su arıtma altyapısına değindi.

BOZBEY: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bundan tam 50 yıl önce, 25 Nisan 1975'te Marmara Denizi ve boğazlarının korunması hedefiyle bir araya gelen yerel yönetimler, Türkiye'de belediyecilik tarihinde önemli bir adım atarak o günkü adıyla Marmara Belediyeler Birliğini kurdu. Bu sadece çevre bilincinin bir ürünü değil, aynı zamanda demokratik yerel yönetim anlayışının, katılımcılığın ve birlikte çözüm üretme iradesinin güçlü bir ifadesiydi. Tabii ki bugün burada yalnızca geçmişe bir selam göndermekle kalmıyor, geleceğe dönük güçlü bir kararlılık beyanında da bulunuyoruz. 1975 yılında dikkat çektiğimiz çevresel sorunlar, bugün çok daha karmaşık ve çok daha acil hal almış durumda. Artan nüfus ve sanayileşme doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak çevresel sorunların boyutunu derinleştiriyor. Marmara Denizi'ndeki kirlilikten iklim krizine, kıyı ekosistemlerinin korunmasından afetlere dirençli kentlere kadar pek çok konu artık yalnızca yerel değil, küresel bir gündemin de bir parçası olmuştur. İşte tam da bu yüzden Marmara Belediyeler Birliği olarak bilimin ve katılımcılığın ışığında çevresel mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürülebilir kentler için politika önerileri geliştirmeye devam edeceğiz, yerel yönetimlerin kapasitesini artıran projeler ve iş birlikleri oluşturmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'DENİZİN TAŞIMA KAPASİTESİ DOLDU'

Bozbey, "Bu çabaların merkezinde ise tüm bölgeyi etkileyen ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla Marmara Denizi'nin korunması, bir sorumluluk olarak karşımızdadır. Milyonlarca insanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen; ekosistemleriyle, balıkçılığıyla, kıyı yaşamıyla bu coğrafyanın hafızasını taşıyan Marmara Denizi hepimizin ortak değeri. Ne yazık ki kadim denizimizi esir alan, bu taşınmaz yüküm dışa vurumu olan müsilaj yeniden görülmeye başladı. Bu durum, denizin taşıma kapasitesinin artık dolduğunu açıkça ortaya koyuyor. 2021 yılında tüm paydaşları dahil ederek, aynı hedefte ortaklaşarak ilan edilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nda hala gerçekleştirilmeyi bekleyen önemli hedefler var. Bunların başında, mevcut arıtma sistemlerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi geliyor. Ancak bu dönüşümün, yerel yönetimlerin yetki alanını aşan boyutlar da içerdiğini unutmamalıyız ve maalesef bu konular henüz çözüme kavuşmuş değil" ifadelerini kullandı.

SARI: MARMARA'NIN İMDAT ÇIĞLIĞI MÜSİLAJ

Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara'nın sorunu sadece müsilaj değil. Marmara'nın imdat çığlığı müsilaj. Marmara 'ben ölüyorum, bana yardım edin' diyor. Ama biz yine duymamaya görmemeye devam ediyoruz. Bu müsilaj esasında bizim denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu. Dünyanın 4'te 3'ü sularla kaplı. 4'te birlik kısmının tamamı ağaçlar, ormanlar, bitkilerle kaplı olsa şu anda soluduğumuz havanın içindeki oksijeni üretmeye yetmiyor. Oksijenimizin yarısı denizden geliyor. Ama biz denize kirliliği boca ettik. Azot, fosforu arttırdık, dengeyi bozduk. Müsilaj doğal bir olay. 1729 yılından beri bilim dünyasının bildiği bir olay. Doğal olmayan bizim bugünkü karşılaştığımız durum. Denizle kurduğumuz yanlış ilişki" dedi.

'SANAYİ ATIKLARININ YÜZDE 70'İ ARITILMIYOR'

Prof. Dr. Sarı, "Resmi verilere göre ileri biyolojik arıtma oranımız yüzde 51.7. Marmara Denizi'nin çevresinde her 2 kişiden sadece birinin atıklarını atıyoruz. Bu da evsel atık. Sanayi atıklarının yüzde 70'i arıtılmıyor. En iyi ihtimalle yüzde 30'u arıtılıyor. Geri kalanı denize boca ediliyor" diye konuştu.

ÖZTÜRK: DÜNYADA BUNUN BİR BENZERİ YOK

Prof. Dr. İzzet Öztürk ise "Marmara Denizi bir iç deniz olması sebebiyle çok önemli özellik taşıyor. Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Bu sistem günümüzden 8 bin yıl önce oluşmuş. Dünyada bunun bir benzeri de yok. Bu bakımdan çok önemli. Biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin. Özellikle balıkçılık ve ulaşım anlamında son derece kritik önemde bir iç denizimiz. Bazı özelliklerini biz tam olarak kullanmıyoruz. Mesela Baltık Denizi ile kıyasladığımızda ulaştırma yönünden çok az kullandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.