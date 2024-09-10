Marmara ve Ege'ye Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin paylaştığı son bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'deki 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün saat 23.00'dan yarın 15.00'a kadar Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa'da kuvvetli yağış, İzmir'de ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.