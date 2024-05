MÜ Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Yaptı

Güncel

Marmara Üniversitesi (MÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına dur demek için Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Üniversitenin Göztepe Yerleşkesi'nde bir araya gelen aralarında MÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile akademisyenler ve öğrencilerin bulunduğu kalabalık, İngilizce ve Türkçe "Bebek katili İsrail" ve "Filistin'de katliam var" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kampüste yapılan yürüyüşte, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı, boyunlarında kefiye ile yürüyen katılımcılar tekbir getirdi, "Marmara'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Hamas'a selam direnişe devam", "Kampüste, Gazze'de, direniş her yerde", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Yaşasın küresel intifada", "Batı'nın yalanı insan hakları", "Cenk, cihat, şehadet" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Kampüsün ana kapısının önünde tamamlanan yürüyüşün ardından grup adına hazırlanan basın açıklamasını üniversite öğrencisi Muhammed Taha İpek okudu.

ABD'de üniversite öğrencilerince Filistin'e destek eylemleri yapıldığını anımsatan İpek, "Harvard'dan Columbia'ya, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen birçok üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, Amerika'nın zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibi insana şahitlik ediyor." ifadelerini kullandı.

İpek, Amerika'daki üniversiteler başta olmak üzere Filistin halkının haklı davasını desteklediği için zulme ve baskıya maruz kalan üniversite mensuplarının yanında olduklarını belirtti.

Üniversite öğrencileri olarak Filistin'in yanında olduklarını anlatan İpek, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını, en temel insan haklarını ihlal ettiğini, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya barışını koruyan örgütlerin ise çözüm üretmek bir tarafa tepki göstermek konusunda dahi yetersiz kaldığını vurguladı.

İsrail'in, medya kuruluşlarına sansür uygulayarak insanlığın, yaşanılan bu vahşeti anlamasını güçleştirmeye çalıştığını dile getiren İpek, şöyle devam etti:

"Uluslararası örgüt ve kuruluşların ikiyüzlü tavrını bir kenara bırakarak hakikatleri göz önünde bulundurması ve adil davranması gerekmektedir. İşlenen tüm savaş suçlarının ve hak ihlallerinin sorumluları yargı önünde hesap vermelidir. Bu sayılanlar dışında, sözde devlet İsrail ile ticaret ilişkilerinin kesilmesi için sadece Müslüman devletlerin değil, farklı dine mensup devletlerin de bu konuda bir an önce harekete geçmesini temenni ediyoruz. Ancak her şeyden önce defaatle vurguluyoruz ki caydırıcı yaptırım ve müdahalelerle İsrail baskısı ve zulmü bir an önce sonlandırılmalıdır."

Grup basın açıklamasının ardından Filistin'deki siviller için dua etti.