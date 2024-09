Marmaraereğlisi\'nde Gaziler Günü Kutlandı

Güncel

(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziler Günü'nde Marmaraereğlisi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunma töreni sonrası protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Marmaraereğlisi Şubesini ziyaret ederek, gazilerin gününü kutladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Hakkıcan Alçan, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile Marmaraereğlisi Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda öğle yemeği programında bir araya geldi. Tüm konuklarla tek tek ilgilenen Alçan, şöyle konuştu:

"Bugün burada, ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için büyük fedakarlıklar gösteren, kahraman gazilerimizi onurlandırmak ve onları yürekten selamlamak amacıyla toplandık. 19 Eylül Gaziler Günü, bu büyük fedakarlığın ve cesaretin hatırlatıldığı, toplum olarak minnettarlığımızı ifade etme fırsatını bulduğumuz özel bir gündür. Türk milleti, tarihi boyunca özgürlüğüne ve bağımsızlığına her zaman sahip çıkmış, bu uğurda kanını ve canını vermekten asla tereddüt etmemiştir. Kahraman gazilerimiz, bu fedakarlıkların en büyük temsilcileridir. Sizler, cephede gösterdiğiniz kahramanlıkla sadece vatan savunmasını değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve hürriyet iradesini de destanlaştırdınız. Sizler sayesinde bayrağımız bugün özgürce dalgalanıyor, milletimiz huzur içinde yaşıyor. Bizler de size minnettarız. Sizlerin kahramanlık hikayeleri, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Şunu unutmamalıyız ki, gazilerimize ve şehitlerimize duyduğumuz saygı, sadece onları anmakla değil, onların uğruna savaştığı değerleri her zaman yaşatmakla anlam kazanır. Belediyemiz olarak, gazilerimizin ve ailelerinin her zaman yanındayız. Sosyal hizmetler, sağlık destekleri ve çeşitli organizasyonlarla onların yaşam standartlarını yükseltmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hak ettikleri saygıyı sunmak için çalışıyoruz. Bu çabalarımız, toplumumuzun her bireyinin bu fedakar insanlara olan sorumluluğunu ve vefasını pekiştirmeye yöneliktir. Sözlerime son verirken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Hep birlikte, bu güzel ülkeyi daha ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor, saygılarımı sunuyorum."