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(MUĞLA) - Hafta sonu mesaisini sahada sürdüren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sanayi sitesini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sanayi sitesini ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Erdem Karaosmanoğlu ve Kemal Açar'ın eşlik ettiği Başkan Ünlü, sanayi esnafıyla görüştü. Birim amirlerinin de katıldığı ziyarette esnaftan yaşanan sıkıntıları dinleyen Ünlü, çözüm önerilerini iletti.

Sanayi sitesinin Marmaris ekonomisi için çok önemli bir unsur olduğunu belirten Başkan Ünlü, "Sorunları tespit etmek için hafta sonu mesaimizi de sahada geçiriyoruz. Sanayi sitesi Marmaris için çok önemli. Seçim dönemindeki ziyaretlerimizde de esnafımızın sorunlarını dinlemiştik. Şimdi çözüm önerilerimizle geldik. Yapacağımız revizyonlarla burayı hem Marmaris'e hem de esnafımıza yakışır hale getirmek istiyoruz" dedi.