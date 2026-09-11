Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den kaçak yapı açıklaması - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den kaçak yapı açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü\'den kaçak yapı açıklaması
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kaçak yapıların yıkımının belediyenin keyfi kararı olmadığını belirterek, 'Bana İçişleri Bakanlığı'ndan yık talimatı geldi' dedi. Ünlü, ilçede yaklaşık 134 yıkım kararı bulunduğunu ve bunların 47'sinin uygulandığını söyledi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda ilçenin sorunlarını ve imar konusunu değerlendirdi. Kaçak yapıların yıkımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünlü, "Bana İçişleri Bakanlığı'ndan 'yık' diye talimat geldi. Ben yıkmak zorundayım. 'Yıkma' diye talimat gelirse yıkmam" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, mahalle muhtarlarıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları ile belediye birim müdürleri katıldı. Ünlü burada açıklamalarda bulundu.

"YIKIM BELEDİYENİN KEYFİ KARARI DEĞİL"

Muhtarların soruları üzerine imar konusuna değinen Başkan Ünlü, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin kaçak yapıların yıkımlarının, devam eden imar planlama çalışmaları nedeniyle durdurulabileceği yönündeki açıklamalarına da cevap verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Hisarönü Muhtarlığı'nın gönderdiği dilekçeye verdiği yanıtta, imar planlaması çalışmalarının sürdüğünün ve planlamanın göz önünde bulundurulması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Ünlü, bu ifadelerin yıkımların durdurulması anlamına gelmediğine dikkati çekti. Ünlü, yıkım kararlarının belediyenin keyfi bir tercihi olmadığını belirterek, "Bana İçişleri Bakanlığı'ndan 'yık' diye talimat geldi. Ben yıkmak zorundayım. 'Yıkma' diye talimat gelirse durur. Ama bu yazı gelir mi? Bence gelmez" diye konuştu.

Marmaris'te yaklaşık 134 yıkım kararı bulunduğunu ve bunların 47'sinin uygulandığını söyleyen Ünlü, yıkımların durdurulması yönünde alınacak bir kararın sorumluluğunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi. Yıkılan binaların geçmişte verilen beyanlarla ilgili olduğunu belirten Ünlü, "Aslında Marmaris'te 4 bine yakın kaçak var. Ancak bu yıkılanlar, imar barışından faydalanmak için 2017 yılı öncesinde yapı var diye beyan verip aslında olmadığı tespit edilenler. Devlet aslında kendini kandıranları cezalandırıyor" dedi.

"İMAR PLANI BUGÜN GELSE BİLE YIKILIR"

Öte yandan yapılacak imar planlarının mevcut kaçak yapıların tamamını kapsamayacağını da savunan Başkan Ünlü,  "İmar planı bugün gelsin, bu evler yine yıkılır. Çünkü imar planları bugünden sonra yapılacak olanları kapsayacak. Yıkım kararı çıkan bu yapılar için ancak ve ancak imar affı gelmesi gerek" diye konuştu.

Milletvekilinin açıklamalarıyla vatandaşların umutlarının yükseltildiğini ifade eden Ünlü, "Maalesef ki vekil, insanların duygularıyla, umutlarıyla oynuyor" dedi. Kadem Mete'nin iddia ettiği gibi imar planı bulunmayan alanlarda ruhsat harcı alınmasının mümkün olmadığını belirten Ünlü, "Harç parası almaktansa ceza parası almak daha cazip geliyor deniyor. Ama burada imar yok ki, belediye neyin ruhsatının parasını alsın?" açıklamasını yaptı.

"LAFLARLA DEVLET YÖNETİLMEZ"

Devlet yönetiminde kişisel inisiyatiflerin belirleyici olmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Ünlü, "Herkes sorumluluğunu bilsin. Milletvekillerinin sözünün de ağırlığı olması lazım. 'Yapmayabilir, etmeyebilir' diye bir inisiyatif ile devlet yönetilemez. Laflarla devlet yönetilmez, devlet kağıt kalemle, kanunla hukukla yönetilir" dedi.

Yıkım kararlarını uygulamak istemediğini ancak belediyenin yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirten Ünlü, "Vekil 'Eğer başkan ceza alırsa ben de onunla hapse girerim' demiş. İyi de hapse niye girelim? Hükümet olarak bir an önce bataklığı kurutun, imarı çıkarın. Tıpkı Taşlıca planlarında olduğu gibi, belediye olarak biz de elimizden gelen desteği verelim. Bu sorun herkes için ortadan kalksın. Ben ister miyim yıkmayı? Ama kanunen başka çarem yok" diye konuştu.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için beton firmalarına yönelik bir uyarı yapılabileceğini söyleyen Ünlü, "Beton firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminde beton satıyor. Bakanlık, beton firmalarına 'İmar olmayan yere beton veremezsiniz' desin, kaçağın önüne büyük oranda geçeriz" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den kaçak yapı açıklaması - Son Dakika

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