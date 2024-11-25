Marmaris'te Öğretmenler Günü'nde Kitaplı Konser Etkinliği - Son Dakika
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Marmaris'te Öğretmenler Günü'nde Kitaplı Konser Etkinliği

Marmaris\'te Öğretmenler Günü\'nde Kitaplı Konser Etkinliği

Marmaris Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kitap biletli Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Katılımcılar, bilet yerine yanlarında kitap getirerek yeni kurulacak kütüphaneye katkıda bulundu.

25.11.2024 13:45  Güncelleme: 14:05
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Bir kitap biletin olsun, sayenizde kütüphanemiz kitapla dolsun' sloganıyla düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde seyirciler, bilet yerine kitaplarla geldi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te kurmayı planladığımız kütüphanenin Marmaris halkı tarafından oluşturulmasının ilk adımı da atmış olduk" dedi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde Şef Tuğberk Çelikkol yönetiminde Erdinç Çelikkol Türk Müziği Derneği, Bursa İTÜ Türk Müziği Derneği ve Yüzüncü Yıl Orhangazi Cumhuriyet Korosu Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Katılımcıların bilet almak yerine yanlarında kitap getirdiği konserde Bursa'dan gelen koro üyeleri de yanlarında getirdikleri 17 koli kitap ile katkıda bulundu. Marmaris Belediyesi bünyesinde yeni kurulacak kütüphane için ilk adım olan konsere Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hem kitap hem de müzikle buluşuyoruz"

Konserin organizasyonunu yapan Elif Neslihan Hanoğlu, "Ben ve dostlarımın 4 dört yıl önce Bursa'da bir Türk Müziği konserinde başlattığımız proje. Gönüllülerimizle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyoruz. Hem kitap hem de müzikle buluşuyoruz" dedi.

"Kütüphanenin Marmaris halkı tarafından oluşturulmasının ilk adımı da atmış olduk"

Eşi Aylin Ünlü ile birlikte geldiği konserde Atatürk'ün Nutuk kitabını getiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise konserin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Değişik ve farklı anlamlı bir etkinlik düzenledik. Öğretmenler Günü'ne gelmesi de tabi ayrıca bizim için bir gurur. Marmaris'te kurmayı planladığımız kütüphanenin Marmaris halkı tarafından oluşturulmasının ilk adımı da atmış olduk" diye konuştu.

Konser öncesi Başkan Acar Ünlü'nün ilkokul öğretmeni Yüksel Alp sahneye davet edildi. Öğretmeninin elini öperek çiçek veren Başkan Ünlü, öğretmeninin nezdinde tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Cumhuriyet şarkıları ve Türk Sanat Müziği'nin seçme eserleri okundu. Konserin son şarkılarında Başkan Ünlü de sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte şarkı söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Öğretmenler Günü'nde Kitaplı Konser Etkinliği - Son Dakika

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