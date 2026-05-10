Tekirdağ'da "Masa Tenisi Gençlik Kupası" Heyecanı Yaşandı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Masa Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Masa Tenisi Gençlik Kupası" heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Masa Tenisi Gençlik Kupası'nda sporcular; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarıştı. Organizasyona 63 sporcu ve aileler katılırken, tribünlerde de renkli görüntüler oluştu.

SPORCULARDAN NEFES KESEN MÜCADELE

Büyük coşku içinde gün boyu süren organizasyonda sporcular, yarıştıkları kategorilerde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcuların performansları büyük beğeni topladı.

KUPA VE MADALYALARINI ALDILAR

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Arzu Yiğit tarafından takdim edildi. Ödül töreninde kürsüye çıkan sporcular ile aileleri, gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Kıyasıya rekabetin ve yüksek tempolu mücadelenin ardından ilk dört dereceyi elde eden sporcular, şu şekilde sıralandı:

Yıldız Kızlar Kategorisi

1.Talia Vural

2.Öykü Kubilay

3.Hira Nur Pala

4.Defne Yaman

Yıldız Erkekler Kategorisi

1.Sarp Çınar Uçan

2.Çınar Kırkar

3.Doruk Çalışkan

4.Sarp Çalışkan

Genç Kızlar Kategorisi

1.Zeynep Naz Eker

2.Irmak Pişkinoğlu

3.Özge Arı

4.Peru Ataman

Genç Erkekler Kategorisi

1.Mert Çalışkan

2.Kerem Eraslan

3.Çağan Topçu

4.Muhammet Ege Yıldırım

Büyük Kadınlar Kategorisi

1.Buse Nazoğlu

2.Meryem Dimen

3.Elif Eslem Başak

4.Pelin Yağ

Büyük Erkekler Kategorisi

1.Metin Uzunoğlu

2.Vedat Yıldırım

3.Güçlü Deveci

4.Gökhan Durgun