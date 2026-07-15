Bakanlık dergisi 15 Temmuz\'u eğitim perspektifiyle ele alıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' dergisi, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında 15 Temmuz'u eğitim, demokrasi ve milli birlik perspektifiyle ele alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkışını farklı yönleriyle ele alan dergi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ön sözüyle başlıyor. Bakan Tekin, '15 Temmuz'un Maarifimize Yüklediği Mesuliyet' başlığıyla kaleme aldığı ön sözünde, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz kendi kaderi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, bu topraklarda hiçbir vesayet odağının milletin üstünde bir güç olarak varlık gösteremeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Devlet iradesinin millet iradesinden ayrı düşünülemeyeceğini tüm cihana gösterdi. O gece sokaklara çıkan on binler, devletin gerçek sahibinin yine milletin kendisi olduğunu yüreklerindeki imanla canı pahasına haykırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlarda tecessüm eden o kudret, milletimizin esarete rıza göstermeyen karakterinin, devlet-millet bütünlüğünün ve demokrasi idrakinin en açık tezahürü olarak tarih sayfalarına kazındı" dedi.

'EĞİTİM, 15 TEMMUZ'U ANLAMANIN MERKEZİ MESELESİDİR'

Darbe teşebbüsünün bir gecede ortaya çıkmış münferit bir hadise olarak okunamayacağına dikkat çeken Bakan Tekin, "FETÖ'nün meşum darbe teşebbüsü, bir gecede ortaya çıkmış münferit bir hadise olarak okunamaz. Bu ihanetin arkasında yıllar boyunca dini değerleri perde, eğitimi zemin, bürokrasiyi mevzi, gençliği insan kaynağı olarak kullanan örgütlü bir ihanet aklı vardı. Sözü hakikatten koparan, eğitimi devşirme alanına çeviren, medyayı itibar suikastlarının aracı yapan, bürokrasiyi içeriden kuşatan bu yapı, son kertede silahını millete ve meşru yönetime çevirdi. Devletin bekası; nihayetinde insanın aklına, iradesine ve şahsiyetine ne kadar sahip çıkabildiğimizle, yüreğimizdeki imanla, vatan sevgisiyle merbuttur. 15 Temmuz'un bize öğrettiği en kritik derslerden biri de budur. Muhakemesini bir şahsa, sadakatini bir örgüte, istikametini kapalı bir hiyerarşiye devreden insan tipi hem kendisi hem toplum hem devlet için ağır bir tehdide dönüşebilir. Bu nedenle FETÖ ile mücadelenin en kalıcı zemini, çocuklarımızın zihnini ve kalbini köklü bir maarif iklimiyle tahkim etmektir. Bu yüzden eğitim, 15 Temmuz'u anlamanın merkezi meselesidir. Okulun yerine denetimsiz ağı, öğretmenin yerine örgütsel rehberliği, bilginin yerine mekanik sınav başarısını, şahsiyetin yerine kör sadakati koyan her düzen, milletin geleceğine yönelen örtülü bir müdahale alanı üretir. Buna karşılık okul merkezli, öğretmeni güçlü, öğrencinin muhakemesini besleyen, bilgiyi ahlakla buluşturan, iyi insan ve erdemli toplumu merkeze koyan bir eğitim ekosistemi; milli güvenliğimizin, demokrasimizin ve toplumsal istikrarımızın en sağlam güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, yazısına şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, tam da bu sebeple bilgiyi başıboş bir güç, başarıyı ölçüsüz bir rekabet, özgürlüğü sorumsuz bir tercih alanı olarak görmez; insanı aklı, kalbi, iradesi ve değer dünyasıyla birlikte ele alır. Çocuklarımızın idrakini, iradesini ve şahsiyetini hiçbir yapının vesayetine bırakmayan, onları hakikat duygusu, eleştirel düşünce, ahlak, merhamet ve vatan sevgisiyle güçlendiren bir maarif düzeni kurmak, 15 Temmuz'dan çıkardığımız en temel derslerden biridir. O tarihi gece bize göstermiştir ki bir milletin istiklalini koruyan kuvvet, tankların karşısına çıkan cesarette ve o cesareti yetiştiren maarif ikliminde saklıdır. Bu iklimi korumak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin müşterek mesuliyetidir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve o gün canı pahasına meydanlara koşan her vatandaşımızı şükranla yad ediyoruz. Haklarını ödeyemeyiz, onları unutamayız. Bize bıraktıkları emaneti okulda, sınıfta, öğretmen emeğinde ve evlatlarımızın şahsiyetinde yaşatmak boynumuzun borcudur."

KALEMLERDEN OBJEKTİFLERE 15 TEMMUZ

Dergide, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün eğitim perspektifiyle ele alındığı içeriklere yer verildi. 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmelerin saat saat aktarıldığı kronolojiyle darbe girişiminin seyrine ilişkin önemli dönüm noktaları okuyuculara sunuluyor. Öğretmenler adına bir tarih öğretmeninin kaleminden çıkan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' başlıklı yazıda ise demokrasi kültürü, milli egemenlik, Cumhuriyet değerleri ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin rolü ele alınıyor. Dergide ayrıca, '15 Temmuz Demokrasi ve Millİ Birlik Günü' kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen afiş, resim, fotoğraf, şiir, öykü, slogan ve kısa film yarışmalarında dereceye giren eserler bir araya getiriliyor. Öğretmen ve öğrencilerin 15 Temmuz'a ilişkin tanıklıklarını aktardıkları yazıların, okullara ait duvar gazetelerinin yanı sıra çengel bulmaca gibi etkileşimli içerikler de dergide yer alıyor.