MEB'den YKS için 11 Bin Danışmanlık Birimi - Son Dakika
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MEB'den YKS için 11 Bin Danışmanlık Birimi

MEB\'den YKS için 11 Bin Danışmanlık Birimi
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MEB, YKS sonrası öğrenciler için 11.576 Tercih Danışmanlığı Birimi açtı. Uzmanlar, bilinçli seçimlerde yardımcı olacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 11 binden fazla 'Tercih Danışmanlığı Birimi' açtı. Bu birimlerde çalışan uzmanlar, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla bakanlığa bağlı tüm halk eğitimi ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 'YKS Tercih Danışmanlığı Birimi' oluşturuldu. Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları için alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz-10 Ağustos arasında, tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek.

'HİÇBİR ÇOCUĞUMUZU GERİ GÖNDERMİYORUZ'

Ankara'da Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne başvuran adaylar, ilgi alanları, mesleki hedefleri ve istihdam olanakları doğrultusunda tercih listelerini şekillendiriyor. Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan psikolojik danışman Şükran Çamaşırcı, ilçedeki tüm liselerde tercih danışmanlığı birimleri oluşturulduğunu belirterek, "Bu liselerde çocukları 4 yıl boyunca tanıyan psikolojik danışmanlar görev aldı. Çocukları daha iyi tanıdıkları için tabii ki daha sağlıklı tercih danışmanlığı yapacaklardır. Biz Rehberlik ve Araştırma Merkeziyiz. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde de Tercih Komisyonu kuruldu. Bize daha çok mezun olan öğrenciler geliyor ve biz mezun olan öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Çamaşırcı, tercih danışmanlığı almak isteyen öğrencilerin randevusuz da başvurabileceğini belirterek, "Telefon açıp randevu alabilirler ama randevu almadan geldiklerinde de biz çocuklarımıza destek oluyoruz. Hiçbir çocuğumuzu geri göndermiyoruz" açıklamasında bulundu.

'İLGİ VE YETENEKLERİNE GÖRE TERCİH YAPIYORUZ'

Öğrencilerin tercih sürecinde en sık yaptığı hatanın yalnızca 4 yıllık programlara yönelmek olduğunu söyleyen Çamaşırcı, "En sık yaptıkları hata, 'Bir 4 yıllık bölüm olsun da ne olursa olsun' diyorlar. Aile de buna böyle bakıyor. Biz çocukların ilgilerine, yeteneklerine bakıyoruz. Ailenin maddi koşullarına bakıyoruz. Bazı mesleklerde yığılmalar var; bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Yapay zeka, birçok mesleği değiştiriyor; bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. İstihdamın çok önemli olduğunu söylüyoruz. Birlikte bir istişare yapıyoruz. Daha sonra onlara istekleri doğrultusunda bir tercih listesi hazırlıyoruz. Ama bu liste asla nihai bir liste olmuyor. Bunun üzerinde en az 3-4 gün çalışmalarını, üniversiteleri ve bölümleri araştırmalarını istiyoruz" dedi.

'MESLEK BİR PRESTİJ DEĞİLDİR'

Tercih yapılırken yalnızca puana odaklanılmaması gerektiğini vurgulayan Çamaşırcı, "Puanı çerçevesinde ne istiyor, ilgisi, yeteneği ne, iş bulma imkanları ne? 2 yıllık bir ön lisans programının iş bulma ihtimali daha yüksekse oraya gitmesi onun için çok daha avantajlı olabilir. İleride mesleğin gelecekteki durumu ne olacak? Bütün bu konularda bilgi aktarıyoruz. Meslek bir prestij değildir. Meslek, yaşamımızı idame ettirmemiz için severek yapacağımız iştir. Veliler, bunu daha çok prestije dönüştürüyorlar. Çocukların isteklerini dikkate alsınlar. Mesleğin geleceği ve iş bulma durumu gibi konuları da göz önünde bulundurmaları gerekir" diye konuştu.

'EKSİK DÜŞÜNDÜĞÜM KONULARI GÖRDÜM'

Yenimahalle Fen Lisesi'nden mezun olan ve ilk kez YKS'ye giren Osman Bal (18), hedeflediği sıralamanın gerisinde kaldığını belirterek, "Ben 20 bin hedefliyordum, 35 bin sıralama geldi. Planlarım biraz değişti ama yine istediğim şekilde güzel bölümler yazmayı düşünüyorum. Tercih danışmanlarım benim ne düşündüğümden ziyade neyi eksik düşündüğümü bana belirttiler. Bu sayede düşünmediğim şeyleri de öğrendim. Çok verim aldığımı düşünüyorum. Yurt olanakları, burs imkanları, yemek imkanları gibi konularda daha detaylı bilgiler aldım" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, YKS, Son Dakika

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