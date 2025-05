Mehmet Yurdadön, Özel'e Şapkasını Hediye Etti: "'Sporcunun Halinden Anlayan Bir Genel Başkan Olursa Bu Şapkayı Hediye Edeceğim' Diye Ahdim Vardı"

HABER: Gülara SUBAŞI/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Eski Türkiye rekortmeni milli atlet Mehmet Yurdadön 19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Türk bayraklı şapkasını hediye etti. Yurdadön, nereye giderse gitsin yanında taşıdığı iki şapkadan biriyle ilgili ahdi olduğunu belirterek, "Demiştim ki 'Benim ruhuma hitap edebilecek, sporcu, en azından koşan, koştuğu zaman terleyen, emek veren, üreten insanın, sporcunun halinden anlayan bir genel başkan olursa bunu ona hediye edeceğim.' Özgür Özel tam da bunun üzerine geldi. Koşuyor, maraton koşuyor, sporcuları dinliyor, terliyor, koşarken terlemenin nasıl bir emek, nasıl bir enerji sarf ettiğini Özgür Özel çok iyi biliyor" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Ata Çiftliği'nde, 19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi. Maratonun açılış konuşmalarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Maratona katılanlar arasında bulunan eski Türkiye rekortmeni ve eski Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı 72 yaşındaki milli atlet Mehmet Yurdadön, koşunun başlangıcından hemen önce Özel'e yanında getirdiği iki şapkadan Türk bayraklı olanı hediye etti. Özel, şapkayı kafasına takarak Yurdadön ile fotoğraf çektirdi.

Yurdadön, o anları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Mansur Yavaş'ı çok sevdiğini belirterek ona sevgi ve saygılarını gönderen Yurdadön, BAKAP parkuruna ilişkin olarak, "İnsanların nefes alabileceği harika bir parkur. Ben dünyada 65 tane ülke gezdim. Gezdiğim 65 ülkeden en güzel parkur, en güzel organizasyon" ifadelerini kullandı.

"Ahdim vardı"

Gittiği her ülkede yanına aldığı iki şapka olduğunu söyleyen Yurdadön, Özel'e hediye ettiği şapkanın hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"Şapkaları yurt dışına götürürdüm. O zaman bir ahdim vardı. Benim dünya görüşüm biraz farklı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seven, Atatürk'ü seven, vatanını, milletini seven bir insanım. Bu yüzden ay yıldızlı bayrağı taşıdığım zaman büyük gurur ve onurla taşıyorum. Yabancılardan gelen transfer tekliflerini de bu yüzden kabul etmemiştim. Demiştim ki 'Benim ruhuma hitap edebilecek, sporcu, en azından koşan, koştuğu zaman terleyen, emek veren, üreten insanın, sporcunun halinden anlayan bir genel başkan olursa bunu ona hediye edeceğim.' Özgür Özel tam da bunun üzerine geldi. Koşuyor, maraton koşuyor, sporcuları dinliyor, terliyor, koşarken terlemenin nasıl bir emek, nasıl bir enerji sarf ettiğini Özgür Özel çok iyi biliyor. Bu nedenle ahtımda demiştim ki 'Bu saydığım koşulları yerine getiren kim ise ay yıldızlı bayrağımı ona, Atatürk şapkamı da kendime saklayacağım.' Bu nedenle Özgür Özel Bey'e o şapkayı hediye ederken de çok büyük bir mutluluk ve gurur duydum."

"Bu şapka çok devletler dolaştı"

Yurdadön, Özel'in hediyeyi aldığındaki tepkisine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Çok mutlu oldu. 'Ben bu şapkayı hiç kafamdan çıkartmayacağım' dedi. Yürürken, koşarken sürekli takacağını söyledi. 'Mutluluğumun en büyüğünü yaşıyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyorum' dedi. Özgür Özel Bey şapkanın özgeçmişini bilmiyor. Çayını içmeye gideceğim, gittiğim zaman da şapkanın öyküsünü anlatacağım. Bu şapka çok devletler dolaştı. En az 20 devlet dolaştı. Hep çantamda götürüp getirdim."

"Mustafa Kemal'in yolunda giden herkesi kucaklıyorum"

Dünya çapındaki başarılarını anlatırken "Dünyanın her yerinde İstiklal Marşımızı okuttum" diyen Yurdadön, "Bütün bunları şöyle yaptım: Mustafa Kemal Atatürk'ün koymuş olduğu çizgiyi çok iyi takip ettim. Mustafa Kemal'in yolunda giden herkesi kucaklıyorum, onları çok seviyorum. Bu vatan bizim, başka vatanımız yok. Mustafa Kemal'in askerleri, kızları, kadınları, gençleri öyle sımsıkıya sarıldık ki biz bu toprağa, bu toprağın bir karışını kimseye vermeyiz, burada hepimiz özgürce yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkın"

Yurdadön'ün gençlere 19 Mayıs mesajı ise şöyle oldu:

"Gençlerimizi çok seviyorum. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de 'Gençlik, gençlik, gençlik' diyor. Ben hep, 'Bana görev vermeyin, gençlere verin' diyorum. Ülkenin geleceği gençlerin omuzları üzerinde. Gençler çabuktur, hareket kabiliyetleri geniştir, kırmızı kemik hücreleri çok iyi olduğu için çok bol oksijen taşıyorlar, oksijeni bol taşıdıkları için kafaları çok iyi çalışıyor, üretkenler. Gençlere şunu söylüyorum: Sizin önderiniz, lideriniz belli çocuklar. Hiç korkmayın. Bu yolda yürüdüğünüz müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kılına bile kimse dokunamaz. O yüzden Mustafa Kemal'e inanıyorsanız, güveniyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını seviyorsanız, 'Bu toprağın evladıyım. Bu toprak bizim vatanımız' diyorsanız yılmadan, usanmadan Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkın. Yolları açık olsun."