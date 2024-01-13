Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hain saldırının ardından Mehmetçik bölgede operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.





Şehitlerimizin isimleri şu şekilde: