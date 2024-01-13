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Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından TSK Kuzey Irak'ta operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." denildi.

13.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 21:51
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Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

KUZEY IRAK'TA 9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hain saldırının ardından Mehmetçik bölgede operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi

MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi


Şehitlerimizin isimleri şu şekilde:

Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR (2)
  • Ender Kervancıoğlu: 57 yazıyorsa siz ona 7 deyin. Yanıtla 8 18
  • Ali Fuat Seckin: Yetkililer e sormak lazım Madem 57 leş olduğunu söylüyorsunuz niye bu günü beklediniz illa şehit mi vermemiz lazım Yanıtla 4 0

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SON DAKİKA: Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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