Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı

Türkiye\'den El Mencho\'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
23.02.2026 08:51
Türkiye\'den El Mencho\'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı kaosa sürüklerken, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ülkede yaşanan güvenlik olayları ile ilgili Türk vatandaşlarını uyardı ve dikkatli olmalarını istedi. Yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemeleri istendi.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

"OLAYLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

El Mencho'nun öldürülmesi sonrasında Türkiye'den ilk açıklama

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

El Mencho'nun öldürülmesi sonrasında Türkiye'den ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

El Mencho'nun öldürülmesi sonrasında Türkiye'den ilk açıklama

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı. Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu. Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesi sonrasında Türkiye'den ilk açıklama
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı - Son Dakika

  Birol Kaya:
    Gazeteci cüneyt özdemir meksıkada tatıl yaparken olaylarda mahsur kalmış.
09:29
SON DAKİKA: Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı - Son Dakika
