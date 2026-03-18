Meksikalı Müslüman Roberto'nun Türkiye Ziyareti - Son Dakika
Meksikalı Müslüman Roberto'nun Türkiye Ziyareti

18.03.2026 11:15
Roberto, İslam'ı seçtikten sonra Türkiye'deki camileri ziyaret ederek ramazan deneyimini paylaştı.

ABD'de yaşayan, birkaç yıl önce İslam'ı araştırarak Müslüman olan ve ramazan ayında İstanbul'daki camileri gezen Meksikalı Müslüman Roberto, "Yıllarca her dini inceledikten sonra İslam'ın kalbe huzur getiren yol olduğunu gördüm." dedi.

ABD'nin San Francisco kentinde hayatını sürdüren Meksikalı Müslüman Roberto, ramazanda Türkiye'ye gelerek İstanbul'daki camileri ziyaret etti.

Taksim Camisi başta olmak üzere birçok camide ibadet eden Roberto'nun, bu camide çektiği ve sosyal medyada paylaştığı video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Yıllarca dinleri araştırdıktan sonra İslam'ı seçerek birkaç yıl önce Müslüman olan Roberto, AA muhabirine, Müslüman olma hikayesini, İslam ülkelerine yaptığı ziyaretleri ve Türkiye'de yaşadığı ramazan deneyimini anlattı.

Roberto, ramazan boyunca farklı İslam ülkelerini gezdiğini belirterek, "Ramazan için İslam dünyasını gezen Meksikalı bir Müslümanım ve hicret için yeni bir yuva arıyorum." diye konuştu.

San Francisco'da yaşayan ve profesyonel film yapımcısı olduğunu aktaran Roberto, İslam'a yöneliş sürecini "Elhamdülillah, birkaç yıl önce Müslüman oldum çünkü yıllarca her dini inceledikten sonra İslam'ın kalbe huzur getiren yol olduğunu gördüm." ifadeleriyle anlattı.

Roberto, ramazanda Fas, Tunus, Bosna-Hersek ve Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirerek, "Çok şükür, Müslüman dünyasının insanları çok iyi." ifadesini kullandı.

Müslüman olma sürecinde özellikle çevrim içi içeriklerin etkili olduğunu vurgulayan Roberto, "İnternette davet paylaşan birçok insan, öğrenme yolculuğumun çok önemli bir parçası oldu." şeklinde konuştu.

Roberto, ilk kez kendisini California'daki arkadaşı Saad'ın camiye götürdüğünü aktararak, "Beni ilk kez camiye o götürdü ve arkadaşım Saad sayesinde oradaki caminin enerjisine aşık oldum." dedi.

"Secdeye vardığımda bu sıcaklık manevi bir sevgi gibi hissettirdi"

Taksim Camisi'nde çektiği ve büyük ilgi gören videosuna ilişkin Roberto, "İstanbul'un soğuğundan camiye girip rahatladım ve secdeye vardığımda ellerimi ve yüzümü yere koyduğumda, bu sıcaklık manevi bir sevgi gibi hissettirdi." sözleriyle anlattı.

Roberto, caminin yerden ısıtmalı olduğunu vurgulayarak, "Taksim Camisi'ni inşa eden insanların zemindeki bu sıcaklığı düşünmüş olmalarından dolayı çok minnettarım." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaştığı videonun milyonlarca kez izlenmesinin ardından Türkiye'deki camilerle ilgili en çok neyin dikkatini çektiğine ilişkin Roberto, Türk halkının misafirperverliğine işaret etti.

Roberto, "Viral olan videonun yorumlarını okuyordum ve yorumlardaki Türk halkının misafirperverliğine ve sıcak karşılayıcı enerjisine bayıldım. 'Maşallah, bu kardeşimiz buradaki camilere olan sevgisinde çok samimi' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki camiler birer sanat eseri"

Ramazan boyunca gezdiği İslam ülkelerinde en güçlü ramazan atmosferini Türkiye'de hissettiğini belirten Roberto, "Tanıştığım insanlar açısından, Türkiye'deki Müslüman topluluğu en çok sevdiğim kesim oldu." şeklinde konuştu.

Roberto, Bosna-Hersek'in doğasıyla kendisini etkilediğini anlatarak, "Dağlarda doğanın içinde olup camileri görmek ve ezanı duymak çok etkileyiciydi. İslam'ın doğayla iç içe olması çok huzurlu bir deneyimdi." dedi.

Türkiye'deki camilerin mimarisine hayran kaldığını dile getiren Roberto, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Cami gibi yapıların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Roberto, "Türkiye'deki camiler birer sanat eseri, onlar birer şaheser. Burada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ya da Sultanahmet Camisi'ne girdiğimizde, bir şaheserin içinde olduğumuzu hissediyoruz." diye konuştu.

ABD'deki camilerle kıyaslama yapan Roberto, "Elhamdülillah, bizde de camiler var ancak çoğu eski ofis binalarının ibadethaneye dönüştürülmesiyle oluşturulmuş yapılar. Ama buradaki camiler, tam anlamıyla birer sanat eseri." tespitini yaptı.

"İstanbul'da ramazan bir aile hissi"

İstanbul'daki ramazan atmosferini tek cümleyle tanımlaması istendiğinde Roberto, "Bu bir aile hissi, çok sıcak." ifadesini kullandı.

Roberto, Kadir Gecesi'nde Süleymaniye Camisi'nde de ibadet ettiğini, Fatih'teki topluluğun kendisini çok etkilediğini söyleyerek, "Kimseyi tanımamama rağmen beni aileden biri gibi hissettirdiler." şeklinde konuştu.

Taksim Camisi'nde tavan motiflerini izlerken yaşadığı manevi deneyime ilişkin Roberto, "Yaklaşık 10 dakika boyunca yerde uzanıp zikir halindeydim ve içimde bir ihtişam hissi oluştu, Allah'ın varlığını ve bu camiyi inşa eden Müslümanların güzel sanatını hissettim." dedi.

"Türkiye, en etkileyici camilere sahip"

Ramazan boyunca ziyaret ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin öne çıktığını vurgulayan Roberto, "Bu ramazan ayında ziyaret ettiğim 4 ülke arasında Türkiye, en etkileyici camilere sahip." diye konuştu.

Roberto, Fas'taki 2. Hasan Camisi'nin de çok etkileyici olduğuna değindi.

Türkiye'deki cami sayısı ve çeşitliliğinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Roberto, "Türkiye'de çok daha güzel camiler var gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Roberto, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceğini, daha sonra Medine'ye gitmeyi planladığını anlattı. Medine için "İnsanlar buranın yeryüzündeki cennet gibi olduğunu söylüyor." diyen Roberto, hicret ihtimalini değerlendirmek üzere bu ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.

"İslam, karakterinizi güzelleştirmekle ilgilidir"

ABD'deki insanlara vermek istediği mesaja ilişkin Roberto, "Tüm Amerikalı arkadaşlarıma şunu söylemek isterim ki; son 8 yıldır tüm dinleri inceledikten sonra manevi tatminde huzur bulunabileceğini anladım ve İslam, karakterinizi güzelleştirmek ve Allah ile güzel bir ilişki kurmakla ilgilidir. Hayat bir soruyla başlar, merakınızı koruyun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksikalı Müslüman Roberto'nun Türkiye Ziyareti - Son Dakika

