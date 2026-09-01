ABB\'den Gökçek\'e suç örgütü suçlaması

(ANKARA) - ABB Avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV, Osmanlı spor yöneticileri ve "ihaleye fesat karıştırdığı" iddia edilen kişiler hakkında "suç örgütü" iddiasıyla 7 Ağustas'ta suç duyurusunda bulunduklarına belirterek, "Biz Sayın Mansur Yavaş adına belediyenin varlıklarına, illegal yollarla başkalarına gitmiş olan varlıklara sahip çıkıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, belediye bürokratları, belediyeden ihale alan iş insanları ve yakınları hakkında "suç örgütü" iddiasıyla 7 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Nadi Türkaslan, Sıhhiye Adliyesi önünde söz konusu süreçle ilgili gazetecileri açıklamada bulundu. Türkaslan, gazeteci Murat Ağırelli'nin gazetecilik faaliyeti kapsamında elde ettiği belgelerle yaptığı çalışmanın yayımlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını açıkladığını hatırlatarak, bu nedenle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Türkaslan, "Bizim amacımız kimsenin nerede, ne amaçla yatırım yaptığının peşine düşmek değil. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız daha dün bile üzerinde kayıtlı mal varlığı olmadığı söylenenlerin bu yatırımları belediye imkanlarından illegal yollarla elde ettiklerinin bulunup çıkarılması" dedi.

"7 AĞUSTOS'TA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Bu amaçla 7 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını belirten Türkaslan, soruşturma devam ettiği için bugüne kadar başvuruyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadıklarını söyledi. Türkaslan, "Bizim o şikayetimizin temeli ve dayanağı 'Gökçekler Suç Örgütü' diyebileceğim eski belediye başkanı Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları, yoğun bir şekilde iş yapan, ihale alan iş adamlarıyla birlikte belediyenin parasını, varlıklarını, taşınmazlarını nasıl kullandığını ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

"Söz konusu yapı tarafından bir televizyon kanalının da faaliyetlerin yürütülmesinde kullanıldığını ve spor kulüplerine kadar uzanan bir yapılanmanın bulunduğunu" öne süren Türkaslan, "Hatta bu örgütün kendi faaliyetlerini yürütebilmek için bir televizyon kanalını dahi sahiplenip onun üzerinden yayın yaptığını, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerine dahi uzandığını delilleriyle birlikte o dosyada biz açığa koyduk" diye konuştu.

"DOSYADA KISITLAMA OLUP OLMADIĞINI HENÜZ BİLMİYORUM"

Yaptıkları suç duyurusunun henüz soruşturma numarası alıp almadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Türkaslan, dosyada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını da bilmediğini söyledi. Türkaslan, "Yapmış olduğumuz şikayet evrakı henüz soruşturma numarası almadığı için evrakın geldiği aşamayı, o soruşturmada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını bilemiyorum. Bu nedenle başvuru dilekçemizin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum" dedi.

Melih Gökçek ve yakınlarının "haksız mal edindikleri" iddiasıyla mal varlıklarının araştırılması amacıyla daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını ifade eden Türkaslan, gazeteci Ağırel'in haberinin ardından başlatılan resen soruşturmayla birlikte toplam üç dosyanın delillerin bütünlüğü açısından bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Türkaslan, "Dolayısıyla Murat Ağırelli'nin yayınından sonra resen başlatılan soruşturmanın bizim yapmış olduğumuz iki şikayetle birleştirilerek delillerin bütünlüğü yönünden soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bu yönde bir dilekçeyle de başvuracağım" diye konuştu.

Gazetecilerin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce gündeme getirdiği dosyaların adli mercilere intikal edip etmediğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Türkaslan, soruşturma izni verilen bazı dosyaların Danıştay aşamasında olabileceğini belirtti. Türkaslan, "Danıştay aşamasındadır ama henüz yargı önüne çıkan bir şikayetimiz olmadı" dedi.

"Gökçek'in söz konusu iddiaların iftira olduğu ve karşı dava açacağını" söylediğinin hatırlatılması üzerine Türkaslan, herkesin dava açma hakkını kullanabileceğini belirterek, ABB'nin amacının belediye varlıklarının illegal yollarla edinildiğini düşündükleri kişilerin yargı önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE MALINDAN SORUMLUDUR"

Belediye Kanunu'na göre belediye başkanının belediye mallarından sorumlu olduğunu belirten Türkaslan, söz konusu varlıkların korunması için hukuki girişimlerde bulunduklarını söyledi. Türkaslan, "Belediye Kanunu'na göre belediye başkanı belediye malından sorumludur. Yani hem bunun kullanılmasından hem buna sahip çıkılmasından. Biz Sayın Mansur Yavaş adına belediyenin varlıklarına, illegal yollarla başkalarına gitmiş olan varlıklara sahip çıkıyoruz. Bu görevimizi yerine getiriyoruz. Gerisi yargının" dedi.