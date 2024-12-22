Meloni'den AB Güvenliği Vurgusu

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını korumak istediklerini ve Rusya ile suç örgütlerinin güvenliklerini zayıflatmalarına izin vermek istemediklerini belirtti.

Meloni, Avrupa'nın güvenliği, savunması ve göç konularını görüşmek üzere Finlandiya'nın Laponya bölgesinde düzenlenen gayriresmi Kuzey-Güney Zirvesi'nin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.

Meloni, "Dış sınırları savunmak istiyoruz ve Rusya'nın veya suç örgütlerinin güvenliğimizi zayıflatmasına izin vermek istemiyoruz." dedi.

AB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Meloni, birlik içinde kuzey ve güney ülkeler arasında bilinen önyargılara atıf yaparak, "Ülkelerimiz genellikle AB içinde karşıt taraflarda yer aldı. Kuzey ülkeleri ve sözde tutumlu olanlar bir tarafta, güneydeki ülkeler ise müsriflikle suçlanarak diğer tarafta. Bunun bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ülkeler güvenlik konusunu konuşmak için burada ve bu, dünyanın değiştiğini anladığımızı ve diğerlerinin bakış açılarını ve sorunlarını anlamadan bu zorluklarla başa çıkamayacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin gelecek ay göreve başlayacak 47. Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinden Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarında (GSYİH) savunma harcamalarını yüzde 5'e yükseltmelerini isteme niyeti olduğu hatırlatılan Meloni, "Trump hakkındaki söylentilere kulak asmamalıyız. Örneğin, kendisinin Ukrayna hakkında son söylediği şeyi duydum: 'Barış için çalışıyoruz ama Ukrayna'yı terk ederek barış sağlayamayız.' Bu yıllardır söylediğim şeyle neredeyse aynı. Yeni ABD Başkanının niyetini tam olarak anlamak için beklememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, Roma ve Tiran arasında Kasım 2023'teki anlaşma çerçevesinde Arnavutluk'ta inşa edilen ve ekim ayında faaliyete alınan ancak İtalyan yargısının süreci durduran kararları nedeniyle kullanılamayan İtalya'ya ait göçmen merkezlerinin durumuna ilişkin soru üzerine, bu konuda yarın Roma'da bir toplantı yapacaklarını ifade etti.

Meloni, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı davada beraat etmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bana öyle geliyor ki, Salvini'ye karşı açılan davanın merkezinde siyasi kararları vardı, gerçek suçlar değil. Yargı, siyaseti etkilemek için kullanıldı. Hem ben hem de Salvini, şu anda İçişleri Bakanı'nın mükemmel iş çıkarmasından memnunuz."