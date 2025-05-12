Meloni'den Barış ve Göç Üzerine Vurgu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın perşembe günü İstanbul'da Putin ile görüşmeyi hemen kabul ettiğini belirterek, "Bu da çatışmaya taraf olanlardan hangisinin kesinlikle barıştan yana, hangisinin ise bir kez daha savaşın sorumlusu olduğunu, bazı propagandaların aksine, birkaç dakika içinde netleştirmiş oldu. Şimdi, ateşkes talebine karşı Rusya'nın vereceği yanıtı bekliyoruz." dedi.

"İtalya- Yunanistan Hükümetlerarası Zirvesi" toplantılarının ikincisi bugün Roma'da yapıldı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Villa Pamphili konutunda resmi törenle karşıladı ve liderler daha sonra baş başa görüşmelere geçti.

Zirvenin ardından başbakanların huzurunda tarafların ilgili bakanları, ulaştırmadan haberleşme ve spora kadar bir dizi anlaşmaya imza attı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, Başbakan Meloni, Yunanistan ile aralarında pek çok konuda uyum olduğunu belirterek, "Kitlesel yasadışı göçle mücadele gibi son derece karmaşık bir konuyla başa çıkmak için yenilikçi çözümler gerektiği fikrinde hemfikiriz." dedi.

Meloni, Başbakan Miçotakis ile savunma, güvenlik, kitlesel yasadışı göçle mücadele gibi birçok konuda büyük bir uyum içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçmen akınlarına en çok maruz kalan ülkeler arasındayız. Bu yük en çok bizim omuzlarımıza düşüyor. Kyriakos ile son yıllarda bu konuda çok iyi bir işbirliği yürüttük ve Avrupa Birliği'nin (AB) göç akınlarının yönetimi konusundaki yaklaşım değişimini pekiştirmek için bu işbirliğini sürdürmek istiyoruz. Birkaç yıl önce tartışmalar, düzensiz göçün AB içinde yeniden dağıtımı üzerine odaklanıyordu; biz bu dikkati dış sınırların korunması ve sorunun dış boyutuna yönlendirmeyi başardık. İnsan kaçakçılığıyla mücadeleye, geri gönderme süreçlerinin güçlendirilmesine, menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliğine odaklanmayı sağladık."

Uluslararası konularda öne çıkan Rusya-Ukrayna savaşında Kiev için adil ve kalıcı barış taleplerini yineleyen Meloni, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış müzakerelerine işaret ederek, "Ukrayna, perşembe günü İstanbul'da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile hemen görüşmeyi kabul etti. Bu da çatışmaya taraf olanlardan hangisinin kesinlikle barıştan yana, hangisinin ise bir kez daha savaşın sorumlusu olduğunu, bazı propagandaların aksine, birkaç dakika içinde netleştirmiş oldu. Şimdi, ateşkes talebine karşı Rusya'nın vereceği yanıtı bekliyoruz." diye konuştu.

Meloni, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, "Çatışmaların sona ermesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için çalışmaya devam ediyoruz. Arap ülkelerinin barış ve güvenliğe yönelik bölgesel bir çerçeve çizme yönündeki çabalarını destekliyoruz. Bu çerçevenin bizim açımızdan iki devletli çözüm perspektifini de içermesi gerekiyor. Bu bağlamda, (ABD Başkanı Donald) Başkan Trump'ın bölgeye gerçekleştireceği ziyaretin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. ABD'den belirleyici bir itici güç gelebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakere sürecini de güçlü şekilde desteklediklerini belirten Meloni, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB üyeliğine adaylıklarına ilişkin "İtalya ve Yunanistan, Batı Balkanlar'ın AB üyeliğini destekliyor." dedi.

Meloni, bugünkü zirveyle İtalya ile Yunanistan arasındaki ekonomik işbirliğini de güçlendirdiklerini söyledi.

Miçotakis'in açıklamaları

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise İtalya ve Yunanistan'ın iki Akdeniz ülkesi olduğuna işaret ederek, iki ülkenin tarihi, kültürel, ekonomik açıdan bağları olduğunu ve birçok ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Yunanistan ve İtalya'nın aralarındaki elektrik bağlantısı kapasitesini 3 katına çıkarma niyetinde olduğunu belirten Miçotakis, bu yönde imzalanan anlaşmanın her iki ülke açısından da faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Miçotakis, bugün imzalananlar arasında Yunanistan için önemli olan bir başka anlaşmanın ise Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı ile Yunanistan demiryollarını işleten Hellenic Train'in sahibi İtalya Devlet Demiryolları (Ferrovie dello Stato) firması arasında imzalandığını belirtti.

Yunanistan'ın, demiryollarının iyileştirilmesi, gerekli onarım çalışmalarının yapılması, güvenlik sistemlerinin sağlanması gibi çalışmalar için 400 milyon avroluk yatırım talep ettiğini ifade eden Miçotakis, İtalya'nın yeni tren alımı için 360 milyon avroluk yatırım sözü verdiğini kaydetti.

Miçotakis, ekonomi, Suriye, Libya, Ukrayna, göç gibi konuların da bugünkü temaslarda gündeme geldiğini aktararak, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğinin de artırılmasından yana olduğunu belirtti.

Savunma harcamalarının sadece ulusal düzeyde kalmasının Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele etmede yetersiz kalacağını savunan Miçotakis, ortak Avrupa çıkarlarına yönelik projeleri destekleyebilecek Avrupa finansal araçlarının da gündeme gelmesi gerektiğini ileri sürdü.

Miçotakis, Avrupa için temin edilmesi umulan ortak güvenlik için ise "Bence muhataplarımızın dış politikada bizimle aynı çizgide olması ve çıkarlarımızın örtüşmesi önemli. Avrupa savunmasının bağımsızlaşması sağlanırken yeni bağımlılıklar yaratılmamalı." diye konuştu.

Yunanistan'da yaklaşık iki yıl önce, karşı yönlerde aynı ray hattı üzerinde hareket eden iki trenin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmiş, Yunanistan demiryollarının işletmesini üstlenen Hellenic Train'e karşı kamuoyunda tepki oluşmuştu.