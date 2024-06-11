Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyon liralık soygunla ilgili polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden bir kısmıyla birlikte çalınan paranın da ele geçirildiği belirtildi. Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve geri kalan parayı bulmak için operasyonlar devam ediyor.

11.06.2024 16:19
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili polis 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan paranın bir kısmının ise ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FİLMLERİ ARATMAYAN SOYGUN PAZAR SABAHA KARŞI MEYDANA GELMİŞTİ

Filmleri aratmayan olay, 9 Haziran Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevredeki güvenli kameralarını incelemeye aldı. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi. Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonlar sürüyor.

Memduh Paşa Yalısı\'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Memduh Paşa Yalısı'nda 130 Milyon Liralık Soygun: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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