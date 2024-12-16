Memur-Sen\'in bu talebi çok konuşulur

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır." dedi. Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, memur maaşlarına yapılan zammın enflasyona yenik düştüğünü söyledi.

"Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır." ifadesini kullanan Yalçın, "Tutmayan hedeflerin, geçersiz beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan politikaların maliyeti, kamu görevlileri ve emeklilerimize yüklenmesin." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYET TABLOSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ücret artışları enflasyonu körüklüyor algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayışın terk edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Merkez Bankasının beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin kararı tutmadı. Sonuç olarak, kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Ali Yalçın, şöyle devam etti: Maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek, çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmalıdır. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasal güvence altında olan toplu sözleşme kazanımlarımızın, bürokratik tercihler, tasarruf genelgeleri ve yüksek yargı kararlarıyla yok sayılmasından vazgeçilmeli, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımız eksiksiz uygulanmalıdır. Hakem Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın taahhüdü yerine getirilmeli, 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.

"MEMURLARIMIZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULSUN"

Ali Yalçın, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bu sınıfa mensup personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebinde bulundu. Yalçın, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin kamu görevlilerine de verilmesi gerektiğini söyledi. Meclis'teki bütçe görüşmesinde taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu hizmetinin kalitesi için en zor şartlarda dahi fedakarca çalışan memurlarımız, hak ettikleri değeri bulsun, ocak maaşında refah payı olsun istiyoruz." dedi.