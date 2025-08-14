Memurlar, Zam Teklifine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Memurlar, Zam Teklifine Tepki Gösterdi

Memurlar, Zam Teklifine Tepki Gösterdi
14.08.2025 15:15
Memur-Sen ve diğer sendikalar, zam teklifinin beklentileri karşılamadığını belirtti.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı bazı sendikalar, Ankara'daki çeşitli kamu kurumları önünde düzenledikleri basın açıklamalarında, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifinin memur ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Memur-Sen ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), PTT Başmüdürlüğü önünde toplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde emeklerinin karşılığını ve kurumlarda gelir adaletini istediklerini dile getirdi.

Geçmişteki toplu sözleşmelerde kayıplar yaşadıklarını anımsatan Yalçın, "Yarın gelecek teklif, müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakmayı kararlaştırdık, yarınki teklifi bekliyoruz. Üretimden gelen gücümüzü, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmakta sonuna kadar kararlıyız." diye konuştu.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak da kamu işveren heyetince yapılan teklifte refah payının ve taban aylığının olmadığını belirtti.

Kira artış oranının yüzde 41 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Budak, "Yalnızca düşük enflasyon verilerine dayandırılmış bir zam önerisi kabul edilebilir değildir." ifadesini kullandı.

"Adaletli bir maaş artışı talep ediyoruz"

Türkiye Kamu-Sen, Sağlık-Sen, Emekli Memur-Sen temsilcileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

Burada açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, zam teklifinin piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

Adaletli bir maaş artışı talep ettiklerini vurgulayan Kahveci, "Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları, geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin." dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de açıklamalarında, beklentilerini karşılamayan teklifin revize edilmesini istedi.

Açıklamaların ardından Sağlık-Sen üyeleri, bakanlık önünde 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

"Bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil"

Eğitim-Bir-Sen üyeleri de zam teklifine ilişkin basın açıklaması yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, burada yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşme masasının, sorunların çözüldüğü, umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını diliyoruz. Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da yapılan zam teklifini adaletsiz bulduklarını ve kabul etmediklerini söyledi.

Bu teklifin sorun çözmek için hazırlanmadığını savunan Yıldız, "Açıkça ifade ediyorum ki, bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil. Bu teklif, toplu sözleşme görüşmeleri için bir zaman kaybından başka bir şey değil." dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ise Sincan Etimesgut Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, kamu işveren heyetinin açıkladığı ilk teklifin adaletten ve gerçeklerden uzak olduğunu ileri sürdü.

Mühendis Tek-Sen'den yapılan yazılı açıklamada da alım gücünü koruyacak, enflasyon farkını anlık olarak yansıtacak, ülkenin refahından hak edilen payın alınacağı adil bir ücret talep edildi.

Kaynak: AA

