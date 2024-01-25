Meral Akşener, Erzurum\'da İYİ Parti teşkilat buluşmasına katıldı

Parti ziyaretinin ardından Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler burada düzenlenen Erzurum teşkilat buluşması ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından konuşma yapan Meral Akşener, mevcut belediyenin halka bugüne kadar veremediği hizmetleri partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar'ın seçildiği takdirde vereceğini söyledi. İYİ Parti'nin kurulma amacının halkın sesini duymak ve duyurmak olduğunu vurgulayan Akşener, Bu ülkeyi kuruluş ayarlarına yeniden döndürüp bu ülkeyi kalkındıracağız. Ne Amerika'nın karşısında iki büklüm olmaktır ne İsveç'e hazır ola geçerek NATO'ya kabulüne oy vermektir. Herkesin rol icabı bir şey olduğu bu ülkede bu sahtekarların suratına aynayı tutmaktır İYİ Parti'nin görevi. Dolayısıyla ben bana verdiğiniz görevi sizden gelen talebi o Altılı Masaya getirdim. Sonuç itibariyle o arkadaşlarımız kabul etmedi ve kaybettik. Kimseyi suçlamıyorum hadi kabahatin tamamı benim olsun. Sonucu değiştirmiyor ama. 2019'da el sıkışarak İstanbul ve Ankara belediyelerini alır isek 2023'te bu ucube sistemi, partili Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeye inandığımız, değiştirebilmek için İstanbul ve Ankara'da başta olmak üzere büyükşehirleri alma iradesini göstermemizin sebebi bu ucube sistemi değiştirmekti. Kazanamadık, değiştiremedik. Şimdi bir karar aldık. Bütün sorumluluk bana aittir. Başarı hepimizindir ama Allah muhafaza bir başarısızlık olduğu takdirde tamamı benimdir. Gereğini de yapacağım. Amma velakin hür irademizle tek başımıza seçime girme kararı aldığımız günden itibaren dünya kadar iftiraya maruz kaldık. Ama ilginç bir şey var. Eğer ben ya da partili arkadaşlarımdan herhangi biri belediyeleriyle ekonomik manada çoluğumuz çocuğumuz herhangi bir yamuğumuz olsaydı bu insanların karşısına çıkıp 'ayrı giriyoruz kardeşim' diyebilir miydik Gerçekten en uçtaki en ücra köşedeki üyesinden tepesindeki kişiye kadar her birimiz Allah'ıma bin şükür bizim bu insanlarla belediyelerin gücüyle ekonomik manada toz zerresi kadar ilgimiz olsaydı bugün burada karşınıza çıkıp hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz her yerde aday çıkarıyoruz, büyük çoğunluğunu kazanacağız diyemezdik. Doğru mu Yamuğunuz varsa cesur olamazsınız. Onun için ben size cesurlar hareketi diyorum dedi.

CİĞERİMDEN BIÇAKLADILAR

Kimi zaman kalbinden, kimi zaman ciğerinden bıçaklandığını belirten Akşener, bugün burada o yaralarını sardığını söyledi. Akşener, sözlerine şöyle davam etti Bizi gagalayan bize iftira eden, bizim içimizden görünüp her birinin bir leş kargası olduğunu anladığımız bu kişileri o gözle dinleyelim. Siyasi partilerin görevi seçmenini veli nimet saymaktır. Muhalefetin görevi de sesini duyurmaktır ve bunun çözümünü üretmekte. Ama asıl mesele bu ucube sistemi değiştirmekte. Biz bunu toplanarak bir ittifak sistemi içerisinde başarabilir miyiz dedik, olmadı. Allah'ın izniyle Erzurumluların gayretiyle gücüyle 2028'de işaret ettiğimiz kişi inşallah Cumhurbaşkanı olacak ve seçildiği andan itibaren bu ucube sistemi değiştirecek. Yerel seçimler önemlidir. Yerel konular konuşulur. Erzurum'un sorunları ne yapılacağı konuşulur. Ama üst perdeden konuşanlar varsa bilin ki yamukları var demektir. Onun için biz bu defa hem kazanacağız hem de yamukları, yamuğu olanları bu sistemin dışına atmak için ayna görevi göreceğiz. İYİ Parti'den bahsetmiyorum. Muhalifmiş gibi görünen, Sayın Erdoğan'a düşmanlık ettiğini iddia eden, kendine birinci derecede düşman ilan edenlerin aslında oraya çalıştığını, bu sistemin devamı için gayret ettiğini ayna tutacağız ve bu insanları Türkiye'ye göstereceğiz. Sahtekarlığı üç kağıdı yamuğu bitireceğiz. Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. NATO'ya Kur'an'ı Kerim yakan İsveç'in PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına evet diyenlerden olmadık olmayacağız. PKK'nın ve uzantılarının bugünkü karşısında el pençe divan duranlardan olmadık olmayacağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Canan Uçar'ın kazanması halinde her emekliye 2 bin Türk lirası vereceğini söyledi. Akşenar, Erzurum ile birlikte Gümüşhane, Iğdır ve Kars'ın da il ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye tek tek çıkartarak tanıttı. (DHA)