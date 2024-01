Meral Akşener: Türkiye için doğru değerlerin uygulandığı bir gelecek için belediyelerde değişim gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa teşkilat buluşmasında; "Cumhuriyet değerlerinin doğru dürüst anlatıldığı ve uygulandığı, Atatürk'e gereken saygının gösterildiği, bu ülkeye emeği geçen herkesin saygıyla anıldığı, milletine derdine çare arandığı, ilk 4 maddeye el uzatanın elinin kırıldığı, bu ülkede federasyonu tartışana 'Hadi oradan' denildiği, 40 senede PKK'nın yapamadığını 3-4 senede bu arkadaşların bir noktaya getirdiği yanlışlığın önüne geçildiği bir Türkiye için önce belediyelerde bu iki tayfanın da kulaklarını çekecek aziz milletim. Daha sonra da çalmayan, çaldırmayan; gencinin, yaşlısının yanında olan; istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışını gördükten sonra da Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni değiştirecek Cumhurbaşkanı'nın şu hazirun içinden çıkacağına eminim. O kadar inanıyorum ki kazanılacağına, milletimizin irfanına, küçük hesapların gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar haline döneceğine onun için kellemi şuraya koydum. Millet ister tekme atacak, ister geri boynuma yerleştirecek" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da teşkilat buluşmasına katıldı. Akşener'e buluşmada İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti. Buluşmada konuşan Akşener, şunları söyledi:

"2010'DAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASAYDI TÜRKİYE 15 TEMMUZ'U YAŞAMAZDI"

"15 Temmuz olmuş, her gün her birimiz tutuklanmak tehdidiyle karşı karşıyayız ve Bursa7da bir toplantı tertip edildi. Arkadaşlarımızla istişare ederek bir cümle çıktı orta yere, 15 Temmuz için bir tanım. 'Bu millet devleti hem köprüden hem de sokaktan topladı geldi.' 2010'da ilgililere dedim ki, 'Bu referandumu yapmayın, anayasa değişikliklerini yapmayın.' En tepelere giderek 'Yani sizin 2009'daki yenilgiyi konsolide etmek için insanları kutuplaştırmak işinize geliyor ama Türk milletini birbirine düşürecek bir değişiklik, yol su elektrik olarak da size gelecek' dedim. Haklı çıktım ve iddia ediyorum 2010'daki anayasa değişikliği yapılmasaydı Türkiye 15 Temmuz'u yaşamazdı. Bunun bedeline her gün hakaret, iftira ve tutuklanma tehdidiyle hepimiz ödedik.

"BİZİM DIŞIMIZDA HERKES HALİNDEN MEMNUNMUŞ"

Biz elimizden geleni büyük bir samimiyet içinde yaptık. Bursa'da 2019 seçimlerinde 4 dağ ilçesi hariç her yeri gezdim. Mesele belediye başkanlığını almak değildi, mesel burada bir başarı öyküsü yaratıp 2023'te bu ucube sistemi değiştirecek bir başarıyı elde etmekti. Biz, bunu başaramadık. Suç benimse kabulümdür ama bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş.

Dün Sayın Özgür Özel dedi ki, 'AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin.' Üçüncü yolun en güçlüsü biziz, İnşallah Bursa'da CHP'ye gıcık olan da AK Parti'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek. Çünkü Bursa'yı konuşacak, çünkü dün sendika başkanıyken ne yaptığı ortada, insan gibi insan. İki yumruğa tekrar sıkıştırılıyor. Bunu bozmak üzere cesaret eden biziz. Onun için orası da taşlıyor, burası da taşlıyor ama korkunun ecele faydası yoktur.

"İSTANBUL'U, ANKARA'YI ALMAK BU UCUBE SİSTEMDEN KURTULMAYA YETMİYORMUŞ"

Belediyedeki başarının 2023'te tekrarının olacağını düşünüp buna inandığımız için bir yola çıktık, bir başarı da sağlandı ama gördük ki İstanbul'u, Ankara'yı almak bu ucube sistemden kurtulmaya yetmiyormuş. Bu ucube sistemden kurtulmanın yolu, hür ve müstakil olarak bir düzen içerisinde bu seçimlerden memnun olan her iki tarafın da kulaklarının vatandaşımız tarafından çekilmesini sağlamaktır. Bizim bu ucube sistemin varlığına ve sokağa düşürülmüş bütün değerlerimizin çiğnenmesine itirazımız var.

"HERHANGİ BİR KİŞİ, 'AK PARTİ'YE KAZANDIRMAK İÇİN BU İŞ YAPILIYOR' DERSE DÖNÜN ARKANIZI"

Bursa'nın konuşulmadığı, emeklilerin, kadınların, gençlerin, atanamayan öğretmenlerin; polis memurlarının hali perişan, askerin ve öğretmenlerin kendi içerisinde farklı kadrolara bölündüğü bir Türkiye'nin, insanların çocuğunun geleceğini düşünmekten kendini düşünemediği bir Türkiye'nin sona ermesi için biz bu seçimi kazanacağız. Bu sizin için yapılan bir davranıştır. Arkadaşlarımızın hepsi bu fedakarlığa hazırdır. Dolayısıyla herhangi bir kişi, 'AK Parti'ye kazandırmak için bu iş yapılıyor' derse dönün arkanızı. İYİ Parti sizi seçtirmek için mi kuruldu? İYİ Parti bu ülkenin sokağa düşürülmüş değerlerini ayağa kaldırmak, milletinin emrinde olmak ve bu ucube sistemi değiştirmek için kuruldu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ'Nİ DEĞİŞTİRECEK CUMHURBAŞKANI'NIN ŞU HAZİRUN İÇİNDEN ÇIKACAĞINA EMİNİM"

Cumhuriyet değerlerinin doğru dürüst anlatıldığı ve uygulandığı, Atatürk'e gereken saygının gösterildiği, bu ülkeye emeği geçen herkesin saygıyla anıldığı, milletine derdine çare arandığı, ilk 4 maddeye el uzatanın elinin kırıldığı, bu ülkede federasyonu tartışana 'Hadi oradan' denildiği, 40 senede PKK'nın yapamadığını 3-4 senede bu arkadaşların bir noktaya getirdiği yanlışlığın önüne geçildiği bir Türkiye için önce belediyelerde bu iki tayfanın da kulaklarını çekecek aziz milletim. Daha sonra da çalmayan, çaldırmayan; gencinin, yaşlısının yanında olan; istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışını gördükten sonra da Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni değiştirecek Cumhurbaşkanı'nın şu hazirun içinden çıkacağına eminim. O kadar inanıyorum ki kazanılacağına, milletimizin irfanına, küçük hesapların gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar haline döneceğine onun için kellemi şuraya koydum. Millet ister tekme atacak, ister geri boynuma yerleştirecek."