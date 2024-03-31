MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|142
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,96
|Kullanılan Oy
|:
|33.744
|Geçerli Oy
|:
|33.285
|Katılım Oranı
|:
|% 77,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,38
|13.773
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 24,78
|8.249
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,28
|7.749
|DİĞER
|% 6,9
|2.295
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,17
|390
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 0,9
|300
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,56
|187
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,25
|84
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,22
|74
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,15
|51
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,14
|47
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,1
|34
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,04
|12
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,02
|8
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,02
|6
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,02
|5
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,01
|4
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,01
|3
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,01
|2
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 36,56
|291
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 33,79
|269
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 27,76
|221
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,01
|8
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,38
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,25
|2
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,25
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 33,48
|228
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 33,04
|225
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,2
|158
|DİĞER
|% 9,84
|67
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,29
|2
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,15
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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