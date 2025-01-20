Mersin 3. Nergis Şenliği, "Bu Şenlik Mis Kokuyor" Sloganıyla Yapıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan Nergis Şenliği'nin üçüncüsü, "Bu şenlik mis kokuyor" sloganıyla düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, bu yıl üçüncüsünü düzenlenen "Nergis Şenliği", Tarsus'a bağlı Pirömerli Mahallesi Kayrenkuyu Mevki'nde yapıldı.

Etkinliğe, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Acıyiyen, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, şenlik öncesi üretici ve mahallelilerle bir araya gelerek, nergis hasadı yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan stantlarda yöresel lezzetlerden el işine, doğal ve organik ürünlerden bijuteriye kadar çeşitli ürünlerin satıldığı şenlikte, çocuklar resim ve boyama atölyesinde, Tarsuslu ressam Nurettin Gözen ve TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sözcüsü ressam Lütfi Hasoğlu eşliğinde resim yaptı.

Güneşte meydana gelen leke ve patlamaları gözlemlendi

Şenlik kapsamındaki etkinliklerde tarım atölyesinde çocuklar, dağıtılan nergis soğanını toprakla buluşturdu. Su tasarrufuyla ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı şenlikte, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının düzenlediği güneş gözlem etkinliğinde ise katılımcılar, güneşte meydana gelen leke ve patlamaları gözlemledi.

"Nergisi en iyi kimin dizebileceği nergis demeti yarışması" ile başlayan şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarını sergiledi, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

"Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte daha ileri gideceğiz"

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, üreticilerin yaşadığı en büyük problemin pazar arayışı olduğunu ve ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma sürecinde kooperatifleşmenin önemine değinerek, "Bir kooperatif kuracağız ve bu kooperatif burada 3-4 köyün ürünlerini alacak, bu sayede kimse üreticilere yanlış yapamayacak. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte daha ileri gideceğiz. Nergis Şenliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve eşi Meral Seçer'e, üreticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bizim milletimiz kendisine hizmet edeni unutmaz" dedi.

"Üreticilerimizi desteklemek adına ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, doğanın ve emeğin güzelliklerini bir araya getiren Nergis Şenliği'nin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirterek, büyükşehirin tarımın her koluna çeşitli destekler sağladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ile dopdolu bir program hazırladığını söyleyen Şahutoğlu, "Bu kadar yoğun bir katılımın gerçekleşmiş olmasının Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlarla ne kadar bütünleşmiş olduğunun ve memnuniyetle çalışmanın bir neticesi olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Nergis çiçeği sadece güzel kokusuyla değil, aynı zamanda Mersin'in bereketli topraklarının bir simgesi haline geliyor. Hepimiz için çok özel bir anlam taşıyan bu şenliğin, hem bu güzelliği tanıtmak hem de üreticilerimizi desteklemek adına ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Bizler bu şenlikte, hem doğanın hem de emeğin güzelliğini kutluyoruz"

Büyükşehirin bölgeye has ve coğrafi koşullarını dikkate alarak tarımsal desteklerde bulunduğunu vurgulayan Şahutoğlu, yapılan şenliklerle bu ürünlerin pazarlanmasına ve tanıtılmasına da katkı sunduklarını belirtti.

Mersin'in kalkınmasında en önemli alanlardan bir tanesinin tarım olduğunu söyleyen Şahutoğlu, "Bu farkındalık ve bilinçle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in önderliğinde, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bu şenlikte, hem doğanın hem de emeğin güzelliğini kutluyoruz. Mersin'i daha güzel, daha bereketli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için hep birlikte, memnuniyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pirömer Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş ise şenlik sayesinde Pirömer'in en güzel değerlerinden biri olan nergisi daha çok tanıtma imkanı bulduklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediyesine böyle bir imkan yarattıkları için teşekkür etti.

"Nergisin daha çok pazar payına ulaşması için coğrafi işaret tescili alınmalı"

Üniversite öğrencisi nergis üreticisi Reyhan Ateş de Büyükşehir Belediyesinin her kesime dokunan hizmetleri olduğunu aktararak, özellikle en önemli geçim kaynaklarından biri olan nergisin daha çok pazar payına ulaşması için coğrafi işaret tescili alınması konusunda üreticilerin talepleri olduğunu dile getirdi ve destek istedi.

Şenliğe katılan nergis üreticisi Kurtuluş Dönmez, "Sabah tezgahım doluydu ama hepsini sattım ve ürünlerim bitti. Herkes memnun oldu. Daha önce bu nergis üretim işini 3-5 aile yapıyordu ama bu şenlik yapılmaya başladığından beri herkes evinin önünde nergis yetiştirmeye başladı. Şimdi her köyde ve herkesin evinin önünde nergis var ve evlere bir girdi oluyor." dedi.

Nergis üreticisi Kamile Özdemir de "Çok kalabalık ve çok iyiydi. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Kalabalık her sene daha da artıyor. Nergis üreticileri şimdiye kadar satamadığı nergislerin hepsini sattı ve çok güzel bir kazanç elde ettiler." diye konuştu.

Esnaf Kerim Özdemir, "Çok güzel satışlarımız oldu. Çok mutlu olduk. Bütün tezgahları gezdim, herkes mutlu ve gülüyordu. Şenliğimiz çok güzel geçti. Her yıl geliyorum ama bu sene şenlik daha da kalabalıktı." ifadelerini kullandı.

Rahim Tunç adlı vatandaş memnuniyetini, "Belediye ve vatandaş memnuniyeti olarak nereden sorarsanız sorun her şey mükemmel. Her şey düşünülmüş. Herkesin yüzü gülüyor ve herkesin neşesi yerinde." diyerek dile getirirken, Serpil Kösel, "Başkanımızın yaptığı her şey çok güzel ve vatandaşlarına birçok imkan tanıyor. Her şey düşünülmüş. İnsanlar bu köy ve yaylarda yapılan etkinliklerle orada yaşayan insanların kazancına destek oluyor. Burada bir hareketlilik oluyor. Birçok el işi, yiyecek ürün satılıyor. Başkanımız çok iyi düşünüyor." dedi.