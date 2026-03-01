Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Vatandaşlarla İftarda Buluştu

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Seçer, "En kötü günümüz böyle, bir arada, hep beraber olsun. İnadına bir arada olalım. Birbirimizi daha çok sevelim, daha çok sayalım. Ülkemizin kalkınması için bir arada, birlikte gecemizi gündüzümüze katalım, çalışalım çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye miras bırakalım" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Özgecan Aslan Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa CHP Mersin milletvekilleri, CHP PM üyeleri, ilçe belediye başkanları, farklı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce yurttaş katıldı.

"86 milyon vatandaşımızın bu sofralarda hakkı var"

Seçer, iftar sofralarının yurttaşın verdiği vergiler sayesinde kurulduğunu belirterek, "86 milyon vatandaşımızın bu sofralarda hakkı var. Hep beraber vatandaşımızın ikramlarını yedik, afiyet olsun, helali hoş olsun. Bir arada olmak, sofrayı paylaşmak, kavuşmak, kaynaşmak, dertlerimizi ve mutluluğumuzu paylaşmak hepimize iyi hissettiriyor. Ramazan ayının en büyük özelliği insanları bir araya getirmesi, paylaştırması, var olanın yok olana katkı sunması" diye konuştu.

"Herkese saygı duyalım"

Anadolu'nun zengin topraklarında insanların yüzyıllardır bir arada kardeşçe ve birbirine saygı göstererek yaşadığını dile getiren Seçer, "Mezhebi, meşrebi, yaşam biçimi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese saygı duyalım, herkesi hoşgörüyle karşılayalım, kabul edelim. Herkes bizim gibi düşünmek, yaşamak zorunda değil. Biz de onlar gibi yaşamak zorunda değiliz, hepimiz özgürüz ama kimsenin özgürlük alanına giremeyiz. Bu ülkede hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı al bayrağı altında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefli, onurlu vatandaşlarız" ifadelerini kullandı.

"En kötü günümüz böyle, bir arada, hep beraber olsun"

Birliğin, beraberliğin ve kardeşçe yaşamanın çok önemli olduğunun altını çizen Seçer, "Bizler, sizlerin desteğiyle bu memlekete hizmet edenler olarak sizlere her zaman sevgi, saygı ve barış dili kullanacağız. Sizlerin etnik yapısını, inanç grubunu, milliyetini, hassas duygularını istismar eden siyasetçilere kulağınızı tıkayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. En kötü günümüz böyle, bir arada, hep beraber olsun. İnadına bir arada olalım. Birbirimizi daha çok sevelim, daha çok sayalım. Ülkemizin kalkınması için bir arada, birlikte gecemizi gündüzümüze katalım, çalışalım çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye miras bırakalım" dedi.

"Özgürce, gönül gönüle inancımızı yaşayabiliyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde"

İftar sofraları aracılığıyla dost meclisinde buluşmuş olduklarını dile getirerek konuşmasına başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tutulan tüm oruçların kabulünü diledi. Konuşmasında özgürce yaşanan Türkiye'ye vurgu yapan Özyiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Bugün özgürce, gönül gönüle inancımızı yaşayabiliyorsak bu toprakları bize emanet eden Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı gönderiyorum. Bu bayrak altında özgürce yaşamamız için her fert olarak üzerimize düşeni yapalım" dedi.

Programda ayrıca CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da birer konuşma yaptı.

Vatandaşlar, ramazan etkinlikleriyle eğlendi

"Büyükşehir Ramazan Şenlikleri" interaktif geleneksel oyunlarla başlarken, çocuklar ve aileler etkinlik alanında kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Ardından Hacivat ile Karagöz oyunu, Aşuk ile Maşuk gösterisi ve gölge oyunu sahnelendi. Geleneksel gösteriler özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Alanda ayrıca Osmanlı Macunu gibi geleneksel yiyecek stantları da yer aldı. İftarın ardından sahne etkinlikleri devam etti. Kukla gösterisi ile başlayan akşam programı, jonglör ve ateş gösterisiyle renklendi."

Çok kültürlü ve çok dilli koro, Hatay'ın hoşgörü geleneğini sahneye taşıdı

Büyükşehir Belediyesi, farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan, çok kültürlü ve çok sesli Atakaş Hatay Medeniyetler Korosu'nu Mersinli yurttaşlarla buluşturdu. Üç semavi din ve farklı mezheplerden insanların bir araya gelerek oluşturduğu ve Yılmaz Özfırat şefliğinde birbirinden güzel ezgileri seslendiren Atakaş Hatay Medeniyetler Korosu tarafından ilahiler, deyişler, türküler ve marşlar Mersinliler için söylendi.

Şef Yılmaz Özfırat, sahnede yaptığı konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin halkının gösterdiği dayanışmaya dikkati çekti. Özellikle Başkan Seçer'e teşekkür eden Özfırat, Mersin'in kapılarını depremzedelere açtığını, yüz binlerce Hataylıyı ağırladığını ve zor süreçte büyük destek verdiğini ifade etti. Konser sonunda Seçer tarafından Atakaş Hatay Medeniyetler Korosu'na çiçek takdimi yapılırken, gecenin sonunda yurttaşlar koroyu ayakta alkışladı.

"Mersinlilerin kalbinde de Hatay'ın ve Hataylıların yeri farklıdır"

Atakaş Hatay Medeniyetler Korosu konserinin ardından açıklama yapan Seçer, Hataylıları Mersin'de misafir etmekten ve ramazan sofrasında buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın bir felaketi yaşadığını söyleyen Seçer, "Umut ediyoruz Hatay tekrar inşa edilirken Hatay'ın coğrafi özelliğine göre bir şehirleşme olur. Tekrar ekonomik çark döner, insanlar orada tutunabilir. Hatay eskisinden elbette güzel olmayacak ama yaralar ne kadar sarılsa, Hatay'ımız gelecekte umut ediyoruz yine cıvıl cıvıl, tarihin, kültürün koktuğu bir kent olacak. Kadim, o güzel özelliğine tekrar kavuşacak" dedi.

Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünü hatırlatan Seçer, "Türk halkının da kalbinde Hatay'ın yeri çok farklıdır. Mersinlilerin kalbinde de Hatay'ın, Hataylıların yeri farklıdır. Onlar bizim kardeşimizdir. O acı günde herkes burada Mersinlilerin misafiri oldu, ben hemşehrilerimle gurur ve onur duyuyorum. O insanlara kucaklarını, kalplerini, evlerini ve sofralarını açtılar. Hepinize müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.