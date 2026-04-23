Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Cumhuriyet Meydanı'nda Düzenlenen 23 Nisan Törenine Katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi törene katıldı.

Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan törenine Başkan Seçer ile eşi Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

İl genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden tören, öğrencilerin bayrak gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törenin tamamlanmasının ardından çocuklarla bir araya gelen Seçer çifti, kent protokolü eşliğinde toplu fotoğraf çekimine katıldı.

"Evlatlarımıza götürdüğümüz hizmetlerde iyi bir birey olarak yetişmeleri için her türlü gayreti gösteriyoruz"

Törenin ardından konuşan Başkan Seçer, tüm çocukların bayramını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek olarak bir bayramı geleceğin simgesi olan çocuklara armağan etmesinin değerini vurguladı. Çocukları geleceğe hazırlamanın bir sorumluluk olduğunun altını çizen Seçer, "Türkiye'nin yönetiminde yer alan tüm kurumların ve devlet sisteminin ülkemizin dünyayla rekabet edebilmesi için çocuklarımızın çok iyi yetişmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Biz bunun farkındayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentte evlatlarımıza götürdüğümüz hizmetlerde iyi bir birey olarak yetişmeleri, sağlıklı olabilmeleri, iyi eğitim alabilmeleri ve evrensel olarak kabul edilmiş etik değerlere sahip olmayı öğrenebilmeleri için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın eğitimi için yatırımlar artarak devam edecek"

Büyükşehir'in çocuklara yönelik hizmetlerde önemli projeleri ve yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Seçer; Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuk kampüsleri ve çocuk atölyelerinin öneminden söz etti. Tüm hizmetlerin çocukların iyi yetişmesi için olduğunu belirten Seçer, "Türkiye'nin ilk çevre ve iklim temalı bilim merkezi olan Mercan'dan, sadece Mersin'in çocukları değil, çevre bölgeden evlatlarımız da yararlanıyor. Onların eğitimine çok önemli katkı sunuyor. Çocuk kampüslerinin devreye girmesi de çocuklar için çok önemli bir hizmet oldu. Birçok ilçemizde çocuk kampüsü açtık, sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın her alanda uygulamalı eğitim almalarını sağlayan önemli yatırımlar devam edecek" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasını Atatürk ilke ve inkılaplarına borçlu"

106 yıl önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Kurtuluş Savaşı devam ederken faaliyetini sürdürmüş çok kutsal bir çatı olduğunu söyleyen Seçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasının Atatürk ilke ve inkılaplarına borçlu olduğunu kaydetti. O yıllardan bu yana önemli gelişim ve değişimler olduğunu vurgulayan Seçer, "O dönemin koşullarında çağdaş dünyaya ayak uydurabilecek çok önemli atılımlar, değişimler gerçekleştirildi. İşte bu nedenle çok önemli ve değerli olan cumhuriyet kazanımlarını korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Onlardan uzaklaştığımız takdirde, ülkemizin karanlığa doğru gidebileceğinin endişesini taşıyoruz. Daha çağdaş bir dünyada, daha aydın bir toplumla yaşayabilmek için bu erdemleri görmek, tahkim ederek yaşamak zorunluluğunu biliyoruz" sözleriyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan 3. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'ni, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Seçer, yaşanan olayların tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü ifade etti.

"Toplumun ve çocuklarımızın neden bu duruma geldiği sorgulanmalı"

Okullarda yaşanan bu olayları yalnızca bir şiddet meselesi olarak görmediğinin altını çizen Seçer, "Bu toplumsal bir mesele. Dünyadaki gelişmeler, ekonomik ve siyasal gerilimler ile Türkiye'nin yaşadığı her alandaki sorunları bir araya getirdiğiniz zaman böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii ki çok üzüntü verici. Burada suçlu aramaktan ziyade toplumun ve çocuklarımızın neden bu duruma geldiği sorgulanmalı. Bunların üzerinde çalışılması lazım. Bugün, parlamentonun kuruluşunun 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu konu önce parlamentoda çözülecek bir konu" dedi.

"Çocukların sosyalleşebileceği yatırımlara müracaat ediyoruz"

Dijital dünyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomik nedenlerden dolayı dünyada yaşanan gelişmelerin ve aile yapısının da bu konuda önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Seçer, "Çocuklarımızın bu kent yaşamında apartman ve daire içerisinden kurtulup sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla bir araya gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çocuk kampüsü de bunlardan bir tanesi. Böyle yatırımlara müracaat ediyoruz. Amacımız; çocukların bir araya gelmesi ve doğa, mutfak sanatları, müzik, drama gibi alanlarda onlara katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

Seçer, sözlerine son verirken, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralılara da şifalar diledi.