Başkan Seçer Anamur Muz Festivali'nde - Son Dakika
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Başkan Seçer Anamur Muz Festivali'nde

18.07.2026 10:16  Güncelleme: 10:53
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılışına katıldı. Anamur'un tarım şehri olarak anıldığını dile getiren Seçer, "Güzel yaylalarınız, muazzam denizinizle yazın çok önemli bir turist yoğunluğunu da burada ağırlıyorsunuz. Bu noktada yerel yönetimlere birkaç kat daha büyük görevler düşüyor" dedi.

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılışına katıldı. Anamur'un tarım şehri olarak anıldığını dile getiren Seçer, "Güzel yaylalarınız, muazzam denizinizle yazın çok önemli bir turist yoğunluğunu da burada ağırlıyorsunuz. Bu noktada yerel yönetimlere birkaç kat daha büyük görevler düşüyor" dedi.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programında yer aldı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Başkan Seçer'in yanı sıra; Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gün sürecek festival, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Anamur sokaklarında vatandaşlarla birlikte yürüyen Seçer, festival coşkusuna ortak oldu.

"BAŞLICA GÖREVİMİZ ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAK"

Kortejin ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Seçer, festivalin Anamur'u ve Anamur halkını yansıttığını ifade etti. Anamur'un en önemli üretim kalemlerinden birinin muz olduğunu vurgulayan Seçer, "Anamur'a muz gibi subtropikal meyveler için önemli tesisler yapılıyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yeni çeşitlerin bölgemizde yaygınlaştırılması için fide-fidan gibi desteklerle her türlü katkıyı verme gayreti içerisindeyiz. Yerel yönetimler olarak başlıca görevimiz; üreticilerimizin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamaktır. Kadınlar başta olmak üzere, kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde de çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Ne kadar refah varsa; o kadar eğitim, kültür, sanat; Atatürk'ün dediği gibi; 'Muasır medeniyetler seviyesi' vardır" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR VE ANAMUR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

Anamur'un yerleşik olarak 70 bine varan nüfusu olduğunu ve yaz aylarının başlamasıyla bu sayının yayla ve deniz için gelen turistlerle daha da katlandığını söyleyen Seçer, bunlara rağmen Anamur denince akla ilk olarak tarımın geldiğini vurguladı. Anamurluların yazan, çizen, okuyan, turizmle ilgilenen ve üretim yapan insanlardan oluştuğunudile getiren Seçer, "Güzel yaylalarınız, muazzam denizinizle yazın çok önemli bir turist yoğunluğunu burada ağırlıyorsunuz. Bu noktada yerel yönetimlere birkaç kat daha büyük görevler düşüyor. Başkanımız Durmuş Deniz nüfusun çok yoğunlaştığı süreçlerde Büyükşehir'le iş birliğini çok önemli bir noktada görüyor" ifadelerini kullandı. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu ifade eden Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini söyledi. Seçer, "Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi iş birliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için zaten çalışıyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

"MERSİN'İN MARKA BİR KENT OLMASI HEPİMİZİ MUTLU EDER"

Festivallerin kentlerin tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizen Seçer, "Mersin'in kent dışında konuşulması, iyi anılması, güzel sohbetlere konu olması bizi memnun ediyor. Yaşadığımız şehrin barışla, huzurla, kardeşlikle, üretimle, Türkiye'ye sağladığı katkıyla ve kültürel seviyesiyle konuşulması hepimizi mutlu eder. Mersin'in dünyada, Türkiye'de ve bölgede marka olması hepimizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.  Mersin'in her geçen gün daha da geliştiğini söyleyen Seçer, merkezi yönetimin yatırımlarıyla birlikte yerel yönetimlerin hayata geçirdiği projelerin kentin değerini artırdığını ifade etti. Seçer, "Mersin, Tarsus'tan Anamur'a kadar iyi yolda" dedi. Anamur insanının misafirperverliğine vurgu yapan Seçer "Turist buraya geldiği zaman kendini güvende hissetmek ister. Sıcakkanlı ve güler yüzlü bir halk ile kendini aldatmayan, dürüst davranan ve yardımsever bir esnaf ister. Mersin'in kültürü de zaten böyledir; insanı tertemizdir. Mersin'in insanının eli nasırlıdır, alnı terlidir, kazandığı her kuruş helaldir" diye konuştu.

"ANAMUR AKDENİZ'İN İNCİSİ"

Anamur'un üretim açısından çok zengin ve Yörük kültürünün sürdüğü önemli bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Kemal Duru ise "Üç gün boyunca birlik ve beraberlik içerisinde geçecek olan; cennet vatanımızın, cennet parçası Anamur'un 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış heyecanı ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Anamur birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe. Burası Akdeniz'in incisi konumundadır. Festival, ilçedeki Yörük kültürünün devamına vesile olacağı gibi gönül köprüleri de kuracaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz da kültürel etkinliklerin Anamur'da birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Gelenekselleşen Anamur Kültür ve Muz Festivali'nin bu yıl 18'incisinin yapıldığına dikkat çeken Deniz, "Muzun başkenti olan Anamur'un, tarımsal üretimde yakaladığı başarıya ek olarak sosyal ve kültürel etkinliklerle anılan bir kültür kenti olmasını hedefliyoruz. Tarihi antik çağlara kadar uzanan bu kadim toprakların belediye başkanı olarak, insanı ve çevreyi önceleyen yatırımlarımız devam ederken; kültürümüzü yaşatan, tanıtan ve geleceğe miras bırakacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Çavuşpınarı Meydanı'ndaki açılış etkinlikleri, festival çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anamur Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi'de sahne aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Seçer Anamur Muz Festivali'nde - Son Dakika

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