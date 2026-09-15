Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in kriminal olaylarla anılmasının kente zarar verdiğini belirten Seçer, "Mersin'de her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız ve dikkatli konuşmamız gerekiyor. Bu konuda hep beraber hareket etmeliyiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı eylül ayı olağan toplantısı 1. birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda, birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERECEK HİZMETLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer, başarı dileklerini iletti. Büyükşehir olarak Mersin'de eğitim gören çocukların yolculuklarına katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Seçer, "13 ilçemizde, dezavantajlı mahallelerimizde bulunan 141 okulumuzda eğitim gören 17 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırmaya başladık. 'İlk Çantam' projemiz ile 2021 yılından bu yana 110 bin çanta ve kırtasiye setini öğrencilerimize istikrarlı biçimde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ahilik kültürünün emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların Ahilik Haftası'nı da kutladı.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİNE ÇAĞRI

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül günleri arasında "Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet" temasıyla kutlanacağını belirten Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın TBB ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğiyle düzenleneceğini belirten Seçer, "Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliliğin parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

Ayrıca toplu taşıma hizmetlerine ilişkin duyuru paylaşan Seçer, kış sefer saati uygulamasına geçildiğini söyleyerek tarifelerin TEKSİN mobil uygulaması ve 'ulasim.mersin.bel.tr' adresinden takip edilebileceğini dile getirdi.

"MUT SEBZE MEYVE HALİ'NDE DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın Mut Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine ilişkin taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve Mut ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkileri ile devre ilişkin görüşüldüğünü belirten Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Anamur ilçesinde dağlık bir alanın 300 milyon liralık bir harcama ile projeye elverişli hale getirildiğini ifade eden Seçer, Mut ilçesinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, "Mut Hali'nin bir sorunu yok. 2 yıllık tahsis verildi. Biz o bölgede de devir olmasını istiyoruz. Nihayetinde biz oraya bir bütçe harcayacak, yeni dükkanlar yapacağız. Yasa gereği yüzde 50'sini hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Bakanlık ile görüşmelerimiz devam ediyor. Mut'ta bir çalışma başlattık. Teknik ekibimiz incelemelerini yaptı. Problemli yerleri yıkarak yeni dükkanlar yapacağız. Halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini düzenleyerek yenileme çalışması da yapıyoruz" diye konuştu.

Mut Sebze Meyve Hali'nde tartım saatlerinin artırılması talebine de değinen Seçer, özellikle yoğun hasat dönemlerinde sürelerin uzatılacağını bildirdi.

"MERSİN'DE HER KONUDA DENGEYİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların iş birliği içinde olabileceğini belirtti. Mali zorluklara ilişkin görüşlere katıldığını ifade eden Seçer, "Problemler çözülsün, kentte bir sorun olmasın istiyoruz. Bütün kurumların bütçe sorunları olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorun varsa 'bizim görevimiz değil' demiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kentte problemler yaşanmasının kötü bir izlenim yarattığını özellikle güvenlik sorunlarının gündeme geldiğini dile getiren Seçer, "Mersin'de her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız ve dikkatli konuşmamız gerekiyor. Toplumsal sorunlar, siyasal meseleler ve diğer konularda dengeyi sağlamak zorundayız. Mersin'in kriminal meselelerle anılması hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizi tedirgin eden olayların duyulması Mersin için iyi bir şey değil. Bu konuda hep beraber hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HALK SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından konuşan Seçer de "Bu işletmelerin oradan kaldırılması ve işlemlerin hızlandırılması konusunda tek başımıza yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Hem Akdeniz hem de Toroslar'da bu konu yaygın" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp, taviz vermemesi gerektiğini ifade etti. Halk sağlığında taviz verilmeyeceğini vurgulayan Seçer, "Orayı işletenler de buradan izliyorlardır. Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu konu birkaç yıldır hep ötelendi, yer sorunu olduğu söylendi. 'Yeni tesisler yapacağız, arazimiz, arsamız yok' dendi. Akdeniz bölgesinde binlerce dönümü imara açtık. Birinci etabın tamamı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 1/5000'likleri ve 1/1000'likleri bitti. Onların da şu anda uygulaması yapılacak" diye konuştu.

3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarının da altını çizdi. Seçer, "İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda biraz gayret sarf etmeli. Hurdacılar yer aldı, oto tamircileri, metal işleyen işletmeler de bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden, vatandaşın ve çevrenin sağlığını tehdit eden iş kollarını belirli bölgelere taşımış olacağız. Bunu kararlılıkla yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.