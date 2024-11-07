Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı'na Katıldı

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(MERSİN) - Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent aktörlerini kapsayan toplantıları önemsediğini vurgulayarak, "Kentlerin gelişmesi için hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümet yatırımlarının, kentin ihtiyacı olan alanlara daha rasyonel, daha efektif bir şekilde yönelmesi, bunların hayata geçirilmesi ve sonuç alınması noktasında bu toplantıları çok değerli ve çok önemli buluyorum" diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonunda, Mersin Ticaret Borsası (MTB), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) da iş birliğiyle gerçekleşen zirve bilgilendirme toplantısı, AKİB Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mersin'in ekonomisinde dört temel odak noktası olan tarım, sanayi, lojistik ve turizm sektörlerindeki mevcut durum, gelişim süreci, beklentiler, hedefler, çeşitli sorunların çözüm önerileri ve geleceğe yönelik atılacak adımların belirlenmesi konularının ele alındığı toplantıda Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi özelindeki yatırımlardan söz etti.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kent yönetiminde karşılaştığı sorunlar, bu sorunların çözümü için kent aktörlerine düşen görevler, ikinci 5 yıllık görev süresi boyunca izlenecek stratejik plan ve yatırım programları hakkında bilgiler verdi. Kent aktörlerini kapsayan bu tarz toplantıları oldukça önemsediğini vurgulayan Seçer, "Kentlerin gelişmesi için hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümet yatırımlarının, kentin ihtiyacı olan alanlara daha rasyonel, daha efektif bir şekilde yönelmesi, bunların hayata geçirilmesi ve sonuç alınması noktasında bu toplantıları çok değerli ve çok önemli buluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin gelir bütçesinin; genel bütçe payları, İller Bankası ve öz gelirler olarak üç kalemde toplandığını aktaran Seçer, belediyelerin yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarında bu gelir kaynaklarının önemine işaret etti. Seçer, yatırımlarda finansman kaynağı bulmanın önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Finans kaynaklarına erişimi kolaylaştıran yönetimin iyi çalışması ve vizyonudur"

"Yönetimin iyi çalışması, vizyonu ve kabiliyeti doğrultusunda finans kaynaklarına erişimi kolay olur, ki bunlar özellikle altyapı yatırımlarında son derece zorunludur. Hiçbir belediye, özellikle içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı yatırımlarını uygun finansman kaynakları veya uygun maliyetli krediler bulamazsa gerçekleştiremez."

İlk 5 yıllık görev süresi boyunca Mersin halkının yanı sıra kent aktörlerinin desteği ile çok değerli çalışmalar ortaya koyduklarını ve bu sayede Avrupa'dan fon ve kredi sağladıklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Bir kentte sivil toplum aktif ve etkin ise o kentin önünde hiçbir şey duramaz"

"Mersin'in hem çevresini değiştirecek hem yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalar sayesinde uygun kredilere erişme noktasına geldik. Bir kentte sivil toplum aktif ve etkin ise o kentin önünde hiçbir şey duramaz. Belediye başkanının sivil toplumla ortak çalışma anlayışı ve katılımcı demokrasi kültürü varsa işi kolaydır. Biz geçtiğimiz 5 yıl hep böyle yaptık. Belirli aralıklarla sivil toplumla hep bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi şimdi de sizlere ihtiyacımız var."

"Büyük ve önemli yatırımlar, bir kentin marka kent olmasına önemli katkılar sağlar"

Merkezi hükümetin Mersin'de yatırım programları arasında bulunan projelerine değinen Başkan Seçer, Çeşmeli- Taşucu otoyolunun ivedilikle bitirilmesi gerektiğini kaydetti. Mersin- Tarsus arası D-400 karayolunun güncel halinin de Mersin'e yakışmadığını ifade eden Seçer, bu yolların bir an önce yatırım programları dahilinde rehabilite edilmesi gerektiğini dile getirdi. Karacailyas'ta D-400 karayolu ve otoyol arasında kalan yol çalışmalarını tamamlayıp yeni bir bulvar açma çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Seçer, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kente yeni bir değer kattığını belirterek, "Bu tip önemli ve büyük yatırımların bir şehri marka kent yapması hususunda önemli katkılar yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'e yapılan ya da yapılacak yatırımlarla ilgili bazı tespitlerini de katılımcılarla paylaşan Başkan Seçer, "Akbelen Mezarlığı'nın üst tarafında Karayolları'nın yaptığı bir katlı kavşak var. Adana'ya, Kayseri'ye, Ankara'ya ya da İstanbul'a gidin kaç tane 'Karayolları' damgası olan bu tip yapı olduğunu görürsünüz ama Mersin de üvey evlat değil, herkes konuşacak" dedi.

Mersin'in en çok vergi veren illerden biri olarak yatırım beklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bu konu daha çok iktidara mensup milletvekillerinin görevidir. Bu Mersin hepimizin. Buraya yapılacak yatırım bizim iktidarımızda ya da mevcut Cumhur İttifakı'nın zamanında yapılan yatırımların her biri değerlidir. Bu yatırımlar da burada kalacak" diye konuştu.

Mezitli, Toroslar, Erdemli, Akdeniz, Silifke ve diğer ilçelerin kanalizasyon çalışmalarının hazır olduğunu söyleyen Başkan Seçer, projeleri maliyetleri ile birlikte anlattı. Tüm bunlar için bir kısmı hibe bir kısmı geri dönümüşlü olmak üzere IBRD, IFC, AFD kurumlarından dış krediler bulduklarını söyleyen Başkan Seçer, şunları dile getirdi:

"Kredi onayları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda bekliyor"

"Yaklaşık olarak 150 milyon Euro'luk bir projeksiyon. 65 milyon 822 bin liralık kısmı şu anda zaten bizim tarafımızdan inşaatı başladı, başlıyor ama yaklaşık 84 milyon Euro'luk kısmı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda bekliyor. Yatırım programına alındığı noktada biz buranın inşaatlarına başlayacağız. Hazine kefaleti yok. Bunların sadece bütçe başkanlığından onaylanması durumunda Mersin'in 50 yıllık çevre kirliliği sorunlarını ortadan kaldıracak projeler birkaç yıl içerisinde tamamlanmış olacak."

"DSİ'nin Pamukluk Barajı'na daha fazla bütçe ayırmasını istiyoruz"

Pamukluk Barajı projesinin son derece hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Seçer, proje için buldukları 100 milyon Euro hibenin Mersin'in afet bölgesi ilan edilmediği için verilmediğini de sözlerine ekleyerek, "Aldığımız bilgilere göre 2025 yatırım programına alınmış. Her iki tesis de bize yaklaşık 200 milyon Euro'ya mal olacak. DSİ yapacak ama bizi borçlandıracak. Umut ediyorum DSİ özellikle 2025 yılında bu projeye daha fazla bir pay ayırır" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır"

Katılımcılara Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk planlandığında 530 milyon Euro olarak hesaplanan projenin şu anda 850 milyon Euro maliyete ulaştığını söyledi. Metro Projesi'ni hiçbir zaman polemik veya siyasi tartışma konusu yapmak istemediğine dikkati çeken Seçer, "Çünkü hem benim hem şehrimin hem de hepimizin enerjisini alıyor. Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır. Avrupa, dünya ya da Amerika bu işe 175 yıl önce başladı. Biz hala bugün metro Mersin'e uygun mu değil mi bunu konuşuyoruz" diyerek, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Mersin için üç ayrı raylı sistem projesi hazırlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan bütün teknik izinlerin alındığını belirten Seçer, bunlardan birinin 34. Cadde-Üniversite Hastanesi-Üniversite, diğerinin Eski Otogar-Şehir Hastanesi-Yeni Otogar güzergahı ve bir diğerinin ise Tarsus Tramvayı olduğunu aktardı Seçer, şu bilgileri verdi:

"Mersin'i hızlı bir şekilde hafif raylı sistemle tanıştıralım istiyoruz"

"Ben Hazine'den kefalet veya para istemiyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bunu rahatlıkla finanse edeceğini söylüyor. Biz bu yatırımı yaklaşık olarak 120 milyon Euro'ya bitireceğimizi söylüyoruz ve Mersin'i hızlı bir şekilde hafif raylı sistemle tanıştıralım istiyoruz. İstanbul 100 yıldır yapıyor metroyu. Metro öyle kolay bir iş değil. Girersiniz evdeki hesap çarşıya uymaz, ekonomik kriz olur, uzayabilir. Ama raylı sistem daha ucuz bir yatırım olduğu ve yer üstünden gittiği için bizim çok rahat yapacağımız bir yatırım."

Konuşmasının sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ve geliri iyi bir kurum olduğunu aktaran Seçer sözlerini, şöyle tamamladı:

"Şehrin birlikteliğini sağlarsak ve siyaset üstü düşünürsek Mersin'in önünde hiçbir engel yok"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi geliri iyi olan, güçlü bir belediyedir. O bütçeyi rasyonel, efektif kullanan her belediye başkanı bu şehre katkı yapar, bu şehri ihya eder ve gelecekte sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden birisi yapabilecek yatırımlar yapar. Ama bunun yanına da şehrin birlikteliğini sağlarsak, özellikle siz değerli ekonomi aktörlerini katarak, lobi faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde yaparsak, siyaset üstü düşünürsek, Mersin'in önünde hiçbir engel yok."

Zirvede konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verirken, MTSO, MTB, MDTO, AKİB ve ÇKA temsilcileri de Mersin'in ekonomik olarak gelişmesine ilişkin geliştirdikleri projeleri ile ilgili birer sunum gerçekleştirdi.