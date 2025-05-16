Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yöre Dernekleri Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kent Katılımı Buluşmaları" kapsamında yöre dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Kente dair kararlar alırken vatandaşın ne düşündüğünü bilerek karar aldıklarını vurgulayan Seçer, "Sivil toplumlar, demokrasilerin temel unsurlarıdır. Ne mutlu ki son 6 yıldır Mersin, yerel yönetimlerde, yerel demokraside bunu dibine kadar yaşıyor. Bir başka şehirde bunun örneği olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında yöre dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ortak akılla yönetilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği toplantı, hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım videosunun izlenmesinin ardından başladı. Birçok farklı yöre derneğinin başkan ve temsilcileri söz alarak, kentle ilgili görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

"Sivil toplumlar, demokrasilerin temel unsurlarıdır"

Seçer, Kent Katılımı Buluşmaları'nın uzun zamandır devam ettiğini ve bu toplantılarda kente dair birçok konuda konuşulduğunu belirterek, "Bizim açımızdan son derece yararlı toplantılar oluyor. Kente dair kararlar alırken vatandaşın ne düşündüğünü bilerek karar alıyoruz. Sivil toplumlar, demokrasilerin temel unsurlarıdır. Ne mutlu ki son 6 yıldır Mersin, yerel yönetimlerde, yerel demokraside bunu üst düzeyde yaşıyor. Bir başka şehirde bunun örneği olduğunu düşünmüyoruz. Biz burada kent adına çıkaracağımız olumlu sonuçlarla farklı şehirlere de örnek olabiliyorsak hem demokrasiye katkı sağlamış oluruz hem daha doğru yerel yönetim şekline de destek vermiş oluruz" dedi.

"Her yıl size bir tane katlı kavşak açacağız"

Kent trafiğini rahatlatmak adına yol revize, yeni bulvar açma, kavşak yapımı gibi önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın yapımının başladığını söyledi. MESKİ'nin deplase çalışması sürdürdüğünü söyleyen Seçer, kasım ayında yol yapım çalışmalarının başlayacağını aktardı. Seçer, "Saya Katlı Kavşağı'nın projesi hazır ama yeni yol açma çalışmaları olduğu için bekletiyoruz. Çünkü yukarıya 4. ve 3. Çevre Yolu'nu üniversite kapısına kadar bağladık. Bu çalışmalar Saya Kavşağı'nın yükünü azaltıyor. Önce Kuyuluk Kavşağı'nı katlı kavşak olarak düzenleyeceğiz. Bu dönemin sonuna kadar yatırım programına 4 adet katlı kavşak projesi alındı. Yani 2026-2027-2028-2029 her yıl size bir tane katlı kavşak açacağız" dedi.

"Metro projemizin yurt dışı kredisi hala onaylanmadı"

Mersin Büyükşehir'in 1 metro, 3 tane de Hafif Raylı Projesi olduğunu hatırlatan Seçer, Metro Projesi'nin yurt dışı kredisinin bakanlık tarafından hala onaylanmadığını hatırlattı. Hükümetin, belediyelerin yurtdışı kaynaklı borçlanmasını istemediğinden bahseden Seçer, "Bize zamanında bu borçlanmayı verselerdi ve biz bunu yapsaydık 500-600 milyon Euro'ya bitirirdik. Şu anda maliyeti 1 milyar Euro'luk bir proje" diye konuştu.

17 elektrikli otobüs müjdesi

Mersin'e 2 ay içinde 17 elektrikli otobüs geleceğinin müjdesini veren Seçer, "17 elektrikli otobüs devreye girecek. Bunlar yeni nesil yakıtlar olduğu için de güzel bir örnek olacak" dedi. Seçer, Hafif Raylı Sistem projelerinde en uygun olanın Tarsus Tramvayı olduğunu, projenin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nde beklediğini söyledi. Başkan Seçer, projenin onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınacağını söyledi. Mersin Büyükşehir'in çalışmalarını planlı ve belirli bir sistem içerisinde hayata geçirdiğinden söz eden Seçer, dış kredi kaynakları ile yapılması planlanan bazı projelerin ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik nedenlerden ötürü aksadığını kaydetti.

"MESKİ tarihin en büyük yatırımlarını yapıyor"

MESKİ'nin Mersin tarihindeki en büyük yatırımları yaptığını aktaran Seçer, kurumun Anamur'dan Tarsus'a kadar gerçekleştirdiği hali hazırda 17 milyar TL'lik yatırım olduğunu kaydetti. Söz konusu yatırımların tamamının finansmanının hazır olduğunu söyleyen Seçer, "Bu dönem sonuna kadar Mersin'de arıtmadan kanalizasyona kadar tüm yatırımlar hizmete alınacak. Pamukluk Barajı'nı DSİ bitirip, bize devredecek. Biz DSİ'ye borçlanacağız. Oraya hibe bulmuştuk, hükümet Mersin'i 'Afet Bölgesi' ilan etmediği için uluslararası banka hibeyi veremedi. Deprem fonundan faydalansaydık bunları bedavaya getirecektik. Şimdi DSİ ile anlaştık, inşaat da başladı. Pamukluk Barajı'ndan suyu getireceğiz ve su faturaları çok daha düşük gelecek" ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin'i tüm dünyada tanınan bir spor ve kültür kenti yapmak için festivaller, maratonlar ve çeşitli turlar düzenlediklerini söyledi. İnsanları spora ve bisiklet kullanımına teşvik etmek için projeler ürettiklerini ifade eden Seçer, "Mersin'i Eurovelo Avrupa Bisiklet Ağı'na dahil ettiriyoruz. Farkındalık yaratmak bizim elimizde" diye konuştu. Seçer, Tarihi Kilikya Yolu'nun lansmanını yapacaklarını hatırlatarak, "Bu da çok önemli. Mersin açısından Türkiye'de önemli bir kazanım olacak" dedi.

"İhtiyaçlarımızı doğrudan söylemek de daha verimli ve olumlu oluyor"

Mut Çömelekliler Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi Kerim Çekiç ise "Sivil Toplum Örgütleri, insanın yaşamının can damarıdır. Başkanımız güzel hizmetler veriyor, köylüleri memnun eden hizmetleri var. Mersin'de güzel şeyler oluyor. Bu toplantı bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi sağlıyor. Buraya gelip ihtiyaçlarımızı doğrudan söylemek de daha verimli ve olumlu oluyor" diye konuştu.

Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahalle Muhtarı ve Kahramanmaraş İl ve İlçeler Dernek Başkanı Nergiz Özcan, 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın önemine vurgu yaparak, "Başkanımızla olan diyaloglarımız çok sağlam çünkü kendisi her konuda bizim güvendiğimiz ve Mersinimizin onur kaynağı bir insan. Her yaptığımız işten başarıyla çıkıyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar Mersin'deki değişimi gördüğü zaman şaşırıyorlar. Bunun için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivil toplum kuruluşları bir araya gelmesi topluma büyük ivme kazandırdı"

Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Firdevs Erdoğrul da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vahap Başkanımızla daha önce birkaç kez daha toplantı yaptık. Önerilerimiz oldu ve karşılık buldu. Bugün de yine Arslanköy ve toplumumuz adına birtakım önerilerimiz oldu. 'Neler yapabiliriz?' sorusu üzerine diyaloğumuz oldu. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelmesi topluma büyük ivme kazandırdı. Başkan Bey'e daha rahat ulaşabiliyoruz. Başkan Bey'in bize aktardığını biz sokağa taşıyabiliyoruz. Bu anlamda çok mutlu oluyoruz."