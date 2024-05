Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik Buluşması'nda öğrencilere desteklerini anlattı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı. Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, Büyükşehir'in sahile kazandırdığı okuma salonu ile öğrencilerin eğitim hayatının ranttan daha önemli olduğu mesajı verdiklerini ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Başkan Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla Büyükşehir tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında 'Gençlik Buluşması' gerçekleştirdi. Seçer, gençlerin sorularına cevap vererek, Büyükşehir'in gençlere yönelik hizmet ve projelerini anlattı.

Kentte öğrencilere otobüsün 1 TL olduğunu hatırlatan Seçer, 2020 yılında 2024 yılına kadar 1 TL tutacağına dair söz verdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Toplu taşıma araçları bir belediye için ticari faaliyet değildir. Bir kamu hizmetidir, tamamen destek gerektirir. Süspansiyona ihtiyaç duyar, her belediyenin kabulü süspansiyon oranının yüzde 50'yi geçmemesi yönündedir. Geçen yıl 500 milyon lira toplu taşımaya destek vermemiz gerekirken 750 milyon lira destek verdik. Bu size yapacağımız yol, okuma salonu, gençlik merkezi, ucuz yemek, içmek imkanını bu tarafa aktarmak demektir. Türkiye'nin hiçbir tarafında 1 TL'ye ulaşım yoktur.

Bizim Çocuk Meclisi'miz var. Bir de Gençlik Meclisi oluşturalım istiyoruz. Gençlik merkezleri konusunda yoğun talepler ve ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Artık Mersin bir üniversite kenti olma hüviyetine doğru gidiyor. 5 yıl önce yönetime geldiğimizde 'Mersin'i bir üniversite kenti yapmak istiyoruz' dedik. İlk geldiğimiz dönemlerde gençlik şu anki gibi Mersin'de ne hareketliydi ne de mutluydu. Mersin sahillerindeki belediyemize ait kafeler, ki Büyükşehir o kafeleri rant anlayışından uzak tamamen halka açtı. Gıdalarımız güvenli, hizmetimiz son derece güzel. Fiyatlarımız da genel anlamda baktığınız zaman dengeli."

Seçer, ilerleyen süreçte Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton arasına ikinci bir okuma salonu kazandıracaklarının da duyurdu.

Göreve geldikten sonra 12 adet okuma salonu açtıklarını hatırlatan Seçer, kurs merkezleri ile ilgili de bilgi verdi. Seçer, "Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'mizde 7 bin 200 öğrencimiz var. Üniversiteye hazırlanan 4 binden fazla lise öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sınava giriş ücretlerinde de biz destek veriyoruz. Üniversiteyi kazanan her genç, 1 yıl boyunca ilk yıla mahsus bizden destek alıyor. Biz eğitim desteğini geri ödemesiz veriyoruz. Biz size bir can suyu veriyoruz" dedi.

Seçer, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleri aktardı

Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi önlerinde Çamaşır Kafe'nin olduğunu, aynı zamanda Mahalle Mutfakları'nın kampüs çıkışlarına yerleştirildiğini ve 10 TL'ye 3 çeşit sıcak yemeğin öğrenciler için de hazırlandığını hatırlatan Seçer, "Çamaşırlarınızı ücretsiz yıkayabilirsiniz. Orada çayınızı, kahvenizi içebilir ve ikramlarımızdan da yararlanabilirsiniz. 'Sektörlerin Geleceği Zirvesi'ni yaptık. Bunlar çok yararlı toplantılar. Bunları takip etmenizi arzu ederiz" diye konuştu.

Sinema öğrencilerinden gelen destek taleplerine cevap veren Seçer, bu tür faaliyetler için hayata geçirdikleri Mersin Sinema Ofisi'ne müracaat etmeleri ve uygun görülmesi halinde destekte bulunabileceklerini belirtti.

Seçer'den yeni bisiklet müjdesi

Büyükşehir'in yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını anlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde sıfır megavatlık kurulu gücümüz vardı. Şu anda 15 megavatlık kurulu gücümüz var. 2024 sonu 3 tesis devreye girecek. Toplam tüketimimizin yüzde 6'sı çöpten ve güneş enerjisi santrallerinden kullanıyoruz. Bu yılsonu bu oran yüzde 18'e çıkacak. 2029'a kadar hedefimiz yeni projelerle yüzde 45'i yakalamak."

6 ay içerisinde yeni bisikletlerin alınacağını da duyuran Seçer, "Bunlar Kart 33 ile kullanılacak. Sadece parkta değil şehrin her tarafında yeni bisikletleri kullanabileceksiniz. Yaptığımız her yeni caddede, düzenlediğimiz her yeni bulvarda ölçüler müsaitse bisiklet yolu yapıyoruz. Bizim dönemimizde 149 kilometre bisiklet yolu yaptık. 400 kilometre zaten projeksiyonumuz vardı" dedi.