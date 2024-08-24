Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus Karboğazı Çevre Festivali\'ne Katıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Tarsus Karboğazı Çevre Festivali'ne katıldı. Mersin'in her ilçesinin doğa dostu projelerle kalkınabileceğini vurgulayan Seçer, "CHP'li Belediye Başkanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacağı projelerle çevre dostu belediyeciliği tüm Türkiye'ye gösterecektir" dedi.

Başkan Seçer, Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen Tarsus Karboğazı Çevre Festivali'ne katıldı. Tarsus Belediyesi'nin Gülek'in adını 'Kahraman Gülek' olarak değiştirdiğini duyuran Seçer, "Bölge ulusal kurtuluş mücadelemizin özellikle Çukurova'daki en önemli mücadelelerin olduğu yerlerin başında geliyor. Belki de bundan bir asır önce bu bölgede ulusal kurtuluş mücadelesinde simge zaferinin kazandırdığı noktadayız" diye konuştu.

Bölgenin turizme açılmadığını ama çok yüksek potansiyelinin olduğunu vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"2025'in ilk aylarında proje çalışmalarını bitireceğiz"

"Geçtiğimiz dönem bu bölgeyle ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalara adım attık. 2025'in ilk aylarında proje çalışmalarını bitireceğiz, kentsel tasarım planını şu anda hazırlıyoruz. Umarım yakın bir zamanda bu bölgeyi doğa, kamp, kış turizmine açık çok güzel konsept yapıların olduğu, her kesimden insanların rahatça gelip burada vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar haline dönüştüreceğiz. Yatırımlar çevre dostu olmak zorunda. Zaten bu etkinliğin ana mottosu; çevre bilincini artırmak, temiz bir çevrede yaşamak. Her geçen gün dünya kirleniyor, ağaç sayısı azalıyor, ağaç sayısı azalınca yağmur azalıyor, erozyon oluyor, toprak kayboluyor ve dünya süratle yoksulluğa doğru evriliyor. Artık bunlara 'dur' demek durumundayız. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyorsak yöneticiler olarak çevreyi ön plana alan projelerin altına imza atmamız lazım. Bütün siyasi baskılara, siyasal oyunlara ve hukuki oyunlara rağmen bunların karşısında dimdik durmalıyız. CHP'li Belediye Başkanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacağı projelerle çevre dostu belediyeciliği tüm Türkiye'ye gösterecektir. Birlikten kuvvet doğar. Biz bunu görüyoruz, ayrım gayrım yapmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Onun için Mersin halkı doğudan batıya, Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya şahsımıza teveccüh gösterdi. 'Bu insanların içi insan, millet ve vatan sevgisiyle dolu. Bunlar ulusal kurtuluş mücadelesini veren bir şeyi kurtaran kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Türk'ün partisinde siyaset yapıyorlar. Bunlar vatansever insanlardır' deyip bize oy verdiler."

Tarsus'un en kadim, en bereketli şehirlerden birisi olduğunu ve Berdan'ın suladığı Tarsus Ovası olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Tarsus çok daha iyi olmalı, Tarsus vizyoner yönetilmeli. Dünyayı tanıyan insanlar burayı yönetmeli. Ben Ali Boltaç'a inanıyorum. Her zaman onun yanında olacağız. Tarsus'umuza en güzel hizmeti yapsın istiyoruz. Bundan hiçbir Tarsuslunun endişesi olmasın. Her şeyden güzeli doğa, kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle ama onları güzel kılan da bu anlayışı ortaya koyan da sizlersiniz. Sevgili hemşehrilerimiz sizleri seviyoruz. Sizleri sevgiyle, samimiyetle kucaklıyoruz. Hiç merak etmeyin biz buradayız, en güzel hizmetleri bir bir yapmaya da devam edeceğiz."

Etkinliğe katıldığı için Başkan Seçer'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise şunları söyledi:

"Doğamızı, geleceğimiz korumak için burada böyle bir Çevre Festivali düzenledik. Tarsus'un geleceğe dair evlatlarımıza bırakacağımız güzel bir miras, güzel bir kent olması için elimizden geleni yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik" sözlerine yer verdi. Karboğazı Baskını'nı da anan Boltaç, "Bizler bu toprakları kanımızla canımızla kazandık. Doğamızı koruyacağız ama tarihimize de sahip çıkacağız. Tarsus'u bu 5 yıllık süreç içerisinde hak ettiği yere, hak ettiği zirveye uyumla, huzurla ve memnuniyetle Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla birlikte getireceğiz."

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Başkan Boltaç, festival alanında kurulan stantları ve etkinlikleri gezdi, yurttaşlarla sohbet etti.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin Çukurova'daki en önemli noktalarından biri olan Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde; doğa yürüyüşleri, bisiklet gezisi, spor etkinlikleri, yetişkin ve çocuklar için eğlenceli ve çevre dostu atölyeleri ile müzik dinletileri gibi birbirinden renkli faaliyetler festival boyunca katılımcılarla buluşmaya devam edecek. "Doğa ile Buluş, Geleceği Koru" mottosuyla bu yıl ilk kez yapılan festival, 25 Ağustos'a (yarın) kadar sürecek.