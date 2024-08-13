Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde SGK borçları tartışıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde SGK borçları tartışıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Büyükşehir'in SGK borçlarının tahsiline ilişkin konuşmalar yapıldı. Uyan, SGK'nin asıl amacının borç tahsili olmadığını söyleyerek, CHP'li belediyelerin hizmetlerinin halka ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti.

13.08.2024 09:37  Güncelleme: 11:01
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Haber: Ali YILMAZ

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir'in SGK borçlarının tahsiline ilişkin konuşan Uyan, SGK'nin asıl amacının borç tahsili olmadığını söyleyerek, "Asıl amaç CHP'li belediyelerimizin hizmetlerinin halka ulaşmasını engellemek. Bunu biz de vatandaşlar da biliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 42 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere toplam 96 madde görüşüldü.

"30 Ağustos, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesidir"

Gündem dışı konuşmalar bölümünde Ali Uyan, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı; zulme, işgale, esarete, teslimiyete ve tüm emperyalist ülkelere karşı verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesidir. Bu zafer sonucu egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği demokratik, laik, sosyal hukuk devleti oluşturulması için mücadele eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin değerlendirme yapan Uyan, "Her türlü engelleme, haksızlık ve adaletsizlik uygulamaları ve ne olursa olsun Vahap Seçer Başkan'ımız her zaman hizmetleri sonuna kadar devam ettirecek. Mersin'de yaşayan yurttaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Her türlü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın karşısındayız, her zaman da karşısında olacağız. Bizler de isterdik ki böyle bir ayrıştırma, ötekileştirme olmasın. Ne diyelim demek ki böyle bir anlayış var" diye konuştu.

"SGK'nin amacı borç tahsili değil, muhalif belediyelerin halka hizmetini kesmek"

Uyan, şöyle devam etti:

"Belediyemize yıldırım hızıyla bir uygulama yapıldı. Belediyeler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçmeden önce oluşmuş olan borçlar var, bunu 7'den 70'e herkes biliyor. Bunu Türkiye'de yaşayan vatandaşlar çok net görüyorlar. Belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken bu uygulamalar gelmiyor ve 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP'li belediyeler oldu ve SGK'nin borçların tahsilatı nedense yeni akla geldi" ifadelerini kullandı. SGK'nin asıl amacının borç tahsili olmadığını söyleyen Uyan, "Asıl amaç CHP'li belediyelerimizin hizmetlerinin halka ulaşmasını engellemek. Bunu biz de vatandaşlar da biliyor."

"Trafik kazaları oluyor diye trafiği yasaklamıyoruz"

Bir meclis üyesinin Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin sözlerine de yanıt veren Uyan, "Trafik kazaları oluyor diye trafiği yasaklamıyoruz. Trafiğe daha nasıl tedbir alınır, nasıl önleyici kurallar konulur onu yapıyoruz. Elbette ki hayvanları koruma anlamında bu tür sıkıntılar olduğunda hayvanları öldürelim değil, tedbirleri aldırmak lazım" dedi, Büyükşehir'in aldığı kararların yasaların önünde kararlar olmadığını vurguladı.

Mecliste daha sonra yapılan görüşmelerde toplu taşıma hizmetinin aksamaması için ihtiyaç duyulan 'Elektrikli Toplu Taşıma Otobüs Alımı ve GES' projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilecek kredi borçlanması ve hibe ile ilgili madde ilgili komisyonlara havale edildi.

166 ülkeden 8 bin 200 üyesi bulunan ve amacı üye şehirlerin yakın dayanışma yoluyla nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, açlık, yoksulluk, mültecilerin durumu, insan hakları ihlalleri ve çevre bozulması gibi insan ırkı için hayati öneme sahip sorunları çözmeye çalışarak kalıcı dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunmak olan 'Barış İçin Belediye Başkanları' ağına üye olunması ile ilgili konu da ilgili komisyonlara bırakıldı.

Meclis toplantısında ayrıca, 'Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' projesinde ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince Banka Kredisi veya Tahvil İhracı yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 3 milyar 507 milyon 990 bin TL tutarında kredi temin edilmesi için görüşülen madde de yine ilgili komisyonlara gönderilen maddeler arasında yer aldı.

Meclis toplantısı diğer maddelerin de görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde SGK borçları tartışıldı - Son Dakika

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