Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi'nden "Tohum Takas Şenliği"

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi iş birliğinde "Doğadan Al Doğaya Kat" sloganıyla "1. Tohum Takas Şenliği" düzenledi. Yerel üreticiler tarafından yoğun ilgi gören şenlikte, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi'nin açmış olduğu stantlarda atalık ve yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulurken, vatandaşların sahip olduğu ata tohumları takas yöntemiyle el değiştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, atalık tohumları korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve yaygınlaştırmak amacıyla "Doğadan Al Doğaya Kat" sloganıyla Tarsus Belediyesi iş birliğinde "1. Tohum Takas Şenliği" düzenledi. Tarihi Kubatpaşa Meydanı'nda gerçekleşen şenlik, yerel üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü. Şenlik öncesi Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kurutulmuş meyve, bakliyatlar, ev yapımı reçeller, Tarsus'a özgü mamül, kömbe, Karakuş tatlısı, lavanta ve esans yağlar ile ahşap ürünler gibi organik ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu Slow Food Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Açılış konuşmaları ile başlayan şenlik, 'Tohum ve Gıda Sohbetleri' paneli ile devam etti. Sürdürülebilir tarım, organik üretim ve yerel tohumların konuşulduğu panel bitiminde soru cevap bölümü ile katılımcılar, temiz ve doğal içerikli gıdalara ulaşabilme konusunda merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Tohum takası ile geleneksel tarıma katkı

Şenlikte; Gülnar nohudu, Silifke'nin balandız buğdayı, Toroslar'ın ak darısı ve Şıhömerli'nin leklek fasulyesi gibi bölgeye özgü birçok ata tohumu tanıtıldı. Şenlikte katılımcılar ata tohumlarını birbirleriyle takas ederek hem tohum çeşitliliğini artırdı, hem de geleneksel tarımı yaşatma çabasına katkı sundu. Her yaş grubuna hitap eden şenlikte, çocuklar için de keyifli atölyeler düzenlendi. 'Geleceğe Dönüş' atölyesinde geri dönüştürülebilir malzemelerden kendi pankartlarını hazırlayan çocuklar, 'Buğday Abla ve Sihirli Buğday Tanesi' atölyesinde, Malatya- Kayseri ve Sivas yöresine özgü atalık tohumlardan bir tanesi olan Zerun buğdayını toprakla buluşturdu. Atölyede çocuklar, tohumların ekilme sürecinden filizlenme ve toplanmasına kadar olan yetişme süreci hakkında bilgi sahibi de oldu.

"Ata tohumu, sağlığımız ve gelecek mirasımız için çok önemli"

Tohum Takas Şenliği'nin tohumu, ekosistemi, sağlığı korumak adına çok anlamlı olduğunu söyleyen Mersin Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, atalık tohumların, kendi coğrafyasında ve mevsiminde yetişmesinden dolayı içeriğindeki vitamin ve mineralleri kaybetmediğini ve sağlıklı olduğunu dile getirdi. Kooperatif olarak ata tohumlarının gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına yaptıkları örnek projeleri ve çalışmaları anlatan Seçer, bu kapsamda coğrafi işaret almış tescilli ürünlere çok önem verdiklerinin altını çizdi. Bu ürünlerin yetiştiricileri olan küçük aile işletmelerinin gelir elde etmesi ve hayatını idame ettirmesi için söz konusu projelerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Seçer, "Küçük aile işletmelerinin bu üretimden vazgeçmemeleri, yeni üreticilerin de bu üretime katılmaları için, atalık tohumun önemini hepimizin daha da fark etmesi ve yaygınlaştırması gerekiyor" dedi.

"Çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz"

Pandemiden sonra insanların daha sağlıklı gıdalara ulaşma eğiliminde olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, üreticilerin en fazla pazarlama aşamasında zorlandığını ve ayakta kalmaları için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi tohum, gübre ve üretim için gerekli olan malzemeleri çiftçilere veriyor. Çiftçi üretiyor ve pazarlama noktasında kooperatif olarak biz devreye giriyoruz" dedi. 'Mersinden' markası ile pek çok atalık tohumun yaygınlaştırılmasına öncü olduklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Ata tohumu, sağlığımız ve gelecek mirasımız için çok önemli. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Çünkü biz kentimizi ve dünyamızı çok seviyoruz" diye konuştu.

Kültürel mirasa sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak konusunda doğru işler yapmanın önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise toplumlara önderlik etmek için bu hususta yol açmak gerektiğini vurguladı. Boltaç, ata tohumlarının bugünlerde kıymetinin pek fazla bilinmediğini ve bunlara daha çok sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

"Şenlik, sadece tohumu birinden almak diğerine vermek değildir"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, kültürel bir miras olan atalık tohumlara sahip çıkmak amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini belirterek, "Bu şenlik sadece tohumu birinden almak diğerine vermek veya bir topraktan alıp bir başka yere ekmek değildir. O tohumu eken üreticinin nasıl ve hangi şartlarda ürününü yetiştirdiğini, çıkan ürünün ne kadar lezzetli olabileceğini, atalık tohumların daha verimli ve sağlıklı doğa bilinci içerisinde yetişmesinin önemini ve topraklarımızı korumamız gerektiğini anlatıyor" dedi.

Katılımcılar şenliği faydalı buldu

Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Tuğba Korkmaz, etkinliğe büyük bir hevesle geldiklerini, gerçekleşen panelde de çok fazla bilgilendirici içeriğin yer aldığını belirterek, "Panelistler bizleri geçmişten bugüne kadar, doğal tohumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdiler. Ben de bir çiftçi kızıyım. Yıllardır tarımda genetiği oynanmış tohumlar kullanılıyor. Bunlar tüketim aşamasında bizlere ulaştığında, çok fazla yan etki doğurup hastalığa yol açabiliyor. Eğer biz ülkemizi seviyor ve gelecek nesillere de güzel bir ülke bırakmak istiyorsak, doğal ekime ve ürünlere daha çok ilgi göstermeli ve bu konuda hassas davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

TEMA gönüllüsü Ferda Yahya Beyoğlu ise ata tohumlarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu ve bu şenlikler sayesinde insanların farkındalıklarının arttığını belirterek, "Toprak şu anda çok değerli. Çok güzel bir şenlikti, ama gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin buralara daha çok gelmesi lazım. Çünkü biz etkinliğe gelenler olayların farkındayız, ama farkında olmayan yeni nesli yönlendirebilirsek çok daha yararlı olur" dedi.