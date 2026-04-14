Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Yaptığımız her işin, attığımız her adımın bir anlamı ve planlaması var. Yönetime geldiğimiz yıl gerçekleşen gelir bütçesini belediyenin borç stoku ile mukayese ettiğimizde, borç stoku yüzde 158'di. 2025 sonuna gelindiğinde Büyükşehir'in borç stokunun bütçe gelirlerine oranının yüzde 25 nispetinde olduğunu ve rekor bir iyileşme ile çok iyi noktalara geldiğini de görebilirsiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen ve komisyon seçimlerinin de gerçekleştirildiği toplantıda, 2025 yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısının Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü'nde söz alan Seçer, önemli gün ve haftalara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Seçer, geçen bir yıl boyunca komisyonlarda ve encümenlerde görev yapan meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni görev alan meclis üyelerine de başarılar diledi. Seçer, "Hep birlikte dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla Mersin'e en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyorum. Görevleriniz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın mahkeme duruşmaları ile ilgili DEM Parti Meclis üyesi Yakup Danış'ın değerlendirmeleri üzerine konuşan Seçer, şunları söyledi:

"İsteğimiz; Türkiye'nin hukuk normlarında bir ülke haline gelmesi"

"Duruşmaları takip ediyorum. İsteğim her zaman dile getirdiğimiz gibi; Türkiye'nin çağdaş, hukuk normlarında bir ülke haline gelmesi, demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, yargının tarafsız ve bağımsız olması ile millet iradesine saygı duyulması. Yargılanan meclis üyelerimizin beraat edeceğine inancım tam ve bir o kadar da önemli. Görevlerine bir an önce iade edilmelerini istiyoruz. Millet iradesinin tecellisi açısından son derece önemli. Milletin iradesinin, bu kadar basit iddianamelerle ve gizli tanık beyanlarından yola çıkılarak yapılan suçlamalarla sakatlanmamasını diliyorum."

Seçer, devam eden davalara ilişkin konuşmanın doğru olmadığını ancak son yıllarda özellikle muhalefetin, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan çeşitli suçlamalara maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkede hepimizin ortak arzusu; 'Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir' diyebilelim. Sadece iktidarın değil, muhalefetin de buna inancı olsun" dedi.

2025 Yılı Faaliyet Raporu çerçevesinde yürütülen çalışmaların kapsamına değinen Seçer, stratejik planlamaların, yatırımların ve bütçelemenin dengeli biçimde devam ettirildiğini dile getirdi. Projelerin istikrarlı biçimde yürütüldüğünü belirten Seçer, şöyle konuştu:

"2024 seçimlerine giderken yurttaşlarımıza verdiğimiz sözlere yönelik çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor"

"Sosyal politikalar başta olmak üzere kentin altyapısı, üstyapısı, vizyon projeleri ve 2024 seçimlerine giderken yurttaşlarımıza verdiğimiz sözlere yönelik çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman mali disiplini ön plana alan bir belediyedir. Yaptığımız her işin, attığımız her adımın bir anlamı ve planlaması var. Yönetime geldiğimiz yıl gerçekleşen gelir bütçesini belediyenin borç stoku ile mukayese ettiğimizde, borç stoku yüzde 158'di. 2025 sonuna gelindiğinde Büyükşehir'in borç stokunun bütçe gelirlerine oranının yüzde 25 nispetinde olduğunu ve rekor bir iyileşme ile çok iyi noktalara geldiğini de görebilirsiniz."

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Emin Tunçaz'ın Denetim Komisyonu Raporu'na ilişkin eleştirilerine yanıt veren Seçer, bunların Sayıştay tarafından denetlendiğini ve verilen rakamların tamamının denetimden geçen rakamlar olduğunu belirtti.

"Doğrudan temin ve ihalelerde yapılan işler mevzuat çerçevesindedir"

Tunçaz'dan gelen ihale ve alımlara ilişkin soruları yanıtlayan Seçer, pazarlık usulü ihaleler ile doğrudan teminlerle ilgili bilgi verdi. Söz konusu ihale yöntemlerinin zorunlu durumlar haricinde tercih edilen alım yöntemi olmadığını ifade eden Seçer, doğrudan teminde Büyükşehir yetkisindeki kotaların aşılmadığını, işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapıldığını, yüzde 10 olan kotaya sadık kalındığını ve tüm işlemlerin Sayıştay denetimlerinden geçtiğini vurguladı.

Seçer, yatırım bütçelerinin artışını sayısal veriler ile ortaya koydu

Yatırımcı ve icracı daire başkanlıkları harcamalarında oransal olarak azalma olduğuna ilişkin söylemlere yanıt veren Seçer, 2019 yılından bu yana gerçekleşen yatırım bütçeleri ile paylarla ilgili konuştu. 2019 yılında yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranının yüzde 25,94 olduğunu ifade eden Seçer, yönetimin ilerleyen yıllarında görülen artışı anlattı. Yatırımların hız kazandığı dönemlerden söz eden Seçer, "2022 yılı pandemi sonrası dönemde yatırım bütçesinin toplam bütçeye oranı yüzde 21,70'ten yüzde 13 puanlık artışla yüzde 34,80'e çıkıyor. 2023'te yüzde 33,08 ve 2024 yılında yüzde 31,72 oldu. 2025 yılında yüzde 32,18'e yükseliyor. 2026'da ise hedefimiz yüzde yaklaşık 34" diye konuştu.

Mali disiplinin eleştirilmesi üzerine konuşan Seçer, ilçe belediyeleri ile borç alacak ve verecek hususunda da disiplinli bir şekilde ilerlediklerini aktardı. Tunçaz'ın Büyükşehir Belediyesi'nin kullanmakta olduğu hizmet binalarının birçoğunun kiralık olmasını söylemesine yanıt veren Seçer, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren birimlerin çoğunun Büyükşehir'e ait binalarda olduğunu ve kiralık olarak kullanılan binaların da boşaltıldığını iletti.

Tunçaz'ın belediye bütçesine kiralık araçların zarar verdiğini söylemesinin ardından konuşan Seçer, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2025 yılında SGK borçlarımızı bitirdik"

"31 Aralık 2025 yılında SGK borçlarımızı bitirdik. 2026 yılı itibarıyla vergiden kaynaklı borcumuz yok. Aylık tahakkukları gününde ödüyoruz. Bunu zorunlu ödemeler kapsamına aldık. Dış kredi borçlanmamıza da mani olacak bu tip sorunları çözmüş bulunuyoruz. Haziran ayından sonra SGK'nın taksit dilimleri biteceği için bütçe olarak daha da rahatlayacağız. Tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralama ve alım izinlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alıyoruz. İki ya da üç ay önce bizzat giderek bu izni almak için ricada bulundum. Bir miktar araç alıyoruz. MESKİ de aynı şekilde araç alımına yöneldi. 26 araç alımı için işlemlerimiz devam ediyor."

"Talep ettiğimiz rakam 36 TL. Siz artırmak istiyorsanız muhalefet olarak artırın"

Seçer, toplu taşıma ücretlerinde sübvansiyon yapılmasının kendi tercihleri olduğunu vurgulayarak, "Bunun tedbiri yok. Tedbiri ne olur? Akaryakıt fiyatlarından ÖTV kalkar. Bizim açımızdan tedbir yok. Hükümetiniz açısından var. Akaryakıt üzerinden vergi yükü kalkar. Araç alımlarında vergi yükü kalkar. Biz bağırıyoruz 'Savaş çıktı hiç olmazsa belediyelerde akaryakıt kullanımında KDV'yi makul bir seviyeye indirelim, ÖTV'yi kaldıralım.' Bunu söyledik. Türkiye Belediyeler Birliği'nin araç dağıtımında da bu talebimizi dile getirdik çünkü tüm belediyeleri ilgilendirir. Olması gereken tam ücret 82,48 TL. Şu anda mevcut tarifimiz 30 TL. Bakın 82,48 TL ama ödenen 30 yani 52,48 TL sübvansiyon var. Şimdi biz yeni fiyat tarifesi geçeceğiz. Talep ettiğimiz rakam 36 TL. Siz artırmak istiyorsanız muhalefet olarak artırın" diye konuştu.

Seçer, geçen günlerde STK'larla yaptığı toplantı sırasında bir katılımcının "Sosyalleşme demokrasiyi güçlendirir" cümlesini örnek göstererek, şenlik, festival ve konser gibi sosyal etkinliklerin toplumsal birliği ve demokrasiyi güçlendirdiğini söyledi. Etkinliklerin israfa dönüşmemesi gerektiğini ancak yerel yönetimlerin bu tür faaliyetler düzenlemesinin doğal olduğunu söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine etkinlik desteği sağladığını hatırlattı. Geçen yıl 1,5 milyon TL olan desteğin bu yıl 2 milyon TL'ye çıkarıldığını belirten Seçer, bu katkının vatandaşların bir araya gelmesini sağladığını ve sosyal kaynaşmayı artırdığını dile getirdi. Seçer ayrıca, bu harcamalarla ilgili olarak yedi yıllık görev süresince Sayıştay denetimlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Seçer, Büyükşehir olarak hayata geçirdikleri mimari projeleri ve imar planlarını mümkün olduğunca kendi bünyelerinde üretmeye çalıştıklarından söz ederek, zorunlu durumlar dışında hizmet alımına sıcak bakmadıklarını kaydetti. Seçer, imar planlarına ilişkin 2023 yılında kırsal alanların planlanması için ihaleye çıktıklarını, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek görüş sürecinin henüz tamamlanmadığını söyleyerek, bu süreçte yetişilemeyen durumlarda hizmet alımı yapıldığını kaydetti.

"Şimdi buyurun mali disiplinse burada, halk kabulüyse sandıkta"

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini sağlayamadığı yönündeki iddialarına da yanıt veren Seçer, "Bizim devraldığımız bütçenin yüz lira geliri varken, 158 lira da ödenmekte bekleyen bir borcu vardı. Şimdi 2025 yılı faaliyet raporunu konuşuyoruz. 31 Aralık 2025 yılı sonu itibarıyla bizim 146 milyon dolar borcumuz var. Bu da yaklaşık olarak yüzde 26.9'a denk geliyor. Yani yüzde 158.23'ten yüzde 26.9'a düşmüş bir borç oranı var. Şimdi buyurun mali disiplinse burada, halk kabulüyse sandıkta" ifadelerini kullandı.