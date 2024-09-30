Mersin'den Plastiksiz Sahil Projesi - Son Dakika
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Mersin'den Plastiksiz Sahil Projesi

Mersin\'den Plastiksiz Sahil Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında yürüteceği "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi ile hibe almaya hak kazandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde ilerleyen günlerde hayata geçirilmesi planlanan proje ile vatandaşların doğada yok olma süreleri uzun olan plastiklerin kullanımı ile ilgili farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

30.09.2024 12:21  Güncelleme: 13:27
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında yürüteceği "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi ile hibe almaya hak kazandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde ilerleyen günlerde hayata geçirilmesi planlanan proje ile vatandaşların doğada yok olma süreleri uzun olan plastiklerin kullanımı ile ilgili farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçireceği "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Proje; okyanuslardaki plastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler yaratan Horizon Europe inovasyon programının bir parçası olan REMEDIES-2 programında uluslararası tüm başvurular içerisinde en yüksek puanı alarak, hibe almaya hak kazanan 3 projeden biri olarak seçildi.

Kent genelinde plastik bilincine sahip bir toplum yaratılmasının yanı sıra plastik kullanımını önlemeyi ve azaltmayı amaçlayan proje ile vatandaş farkındalığı artırılarak, sıfır atık felsefesi ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesinin önemi vurgulanacak.

Proje ile vatandaşların plastik kullanımı farkındalığı daha da artacak

Proje kapsamında; Adnan Menderes sahil şeridinde belirlenen alanlara 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek vatandaşların plastik şişe ile su almalarının ve atık oluşturmalarının önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş. bünyesinde hizmet veren Bizden Kafe'de 'akıllı atık' otomatı kurularak vatandaşların kullanımı sonrası oluşan atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanacak.

Toplanan plastik atıklardan küçük saksılar üretilerek, bitki ekiminde yeniden kullanılacak. Geri dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından organik atıklardan üretilen kompost ve üretilen saksılar hediye edilecek.

Su ekosisteminin de korunmasını amaçlayan proje ile 6 farklı noktada kıyı şeridi ve nehir temizliği gerçekleştirilecek. 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6- 18 yaş arası vatandaşlara atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirici eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

"Projemiz, uluslararası camia tarafından desteklenen ilk 3 projeden biri oldu"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, proje ile büyükten küçüğe herkesin gereksiz plastik kullanmaktan kaçınması ile ilgili farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin Horizon programının bir parçası olan REMEDIES-2 kapsamında projeye başvurduklarını aktaran Zorlu, "Tüm başvurular içerisinde 3 tane proje uluslararası camiada desteklenmeye değer görüldü. Bunlardan bir tanesi de bizim projemiz olduğu için oldukça mutuyuz. Bu projemiz yaklaşık 98 bin 500 Euroluk bir destek alacak. Biz bu proje kapsamında özellikle tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için Mersin gibi sıcak bir kentte insanların su ihtiyaçlarını giderecek 6 tane çeşme yapacağız. Böylece tek kullanımlık plastik içerisindeki suların kullanılmasını azaltacağız" dedi.

"Plastiklerin azaltılması ve geri dönüşüme entegre edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz"

Zorlu, ek olarak sahil şeridinde 6 adet plastik toplama sepetleri yerleştireceklerini ve toplanan bu plastiklerin saksıya dönüştürüleceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak organik atıklardan kompost üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Zorlu, bu süreçte plaj temizliği de yapacaklarını dile getirdi. Zorlu, "Bu plaj temizlikleri gerçekleştirilmesi esnasında çocuklarımıza plastiğin doğaya zararlarını, doğal süreçler içerisinde geri dönüşümünün çok uzun olduğunu, bu nedenle plastiklerin doğaya atılmaması gerektiğini ve olabildiğince tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılmasını ve yerine başka materyallerin kullanımına yönlendirilecek eğitici faaliyetlerde bulunacağız" diye konuştu.

Projenin bir diğer önemli kısmını da Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin oluşturduğunu söyleyen Zorlu, "Mercan'da bizler zaten deney düzenekleri ile tüm geri dönüşüm sürecini anlatan anlatan bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu proje kapsamında özellikle okullardan Mercan'a gelen öğrencilerimizin oraya gelirken yanlarında plastik petler getirmesini özendireceğiz. O plastik petlerin kullanılabilir, geri dönüştürülebilir kısımlarını kendimiz dönüştürüp saksıya çevireceğiz. Diğer kısımlarını da geri dönüşüm sistemi içerisine entegre ederek plastiklerin kullanımın azaltılması için çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"8 ay sürecek proje 2025 Nisan ayında son bulacak"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü'nde Proje Uzmanı Nis Özgökçeler, projenin Horizon projesi olduğunu ve proje kapsamında plastiklerin kullanılmasının azaltılmasını amaçladıklarını söyledi. Belirledikleri ilk pilot bölge Adnan Menderes Bulvarı sahilinde çalışmaların yakın zamanda başlayacağını dile getiren Özgökçeler, "Mersin Büyükşehir Blediyesi Denizkızı A.Ş.'nin Bizden Kafe'sine akıllı plastik otomatı yerleştireceğiz ve plastik şişelerini bu otomata atan vatandaşlarımız karşılığında bir kompost kesesi alacaklar. Bu sayede geri dönüşümü teşvik etmeyi ve kompost kullanımını da arttırmayı planlıyoruz. Çünkü belediyemiz kompost üretimine başladı. Bunu da halkımıza duyurmayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin 8 ayı kapsadığını ve 2025 Nisan sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Özgökçeler, "Adnan Menderes sahil şeridinde belirlediğimiz alanlara 6 tane plastik toplama kutuları koyacağız ve oradan topladığımız plastikleri saksıya çevireceğiz. Bunu da kompostla birleştirerek Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'mizde çocukları eğitmeyi planlıyoruz. Onların kompost kullanımını öğrenmelerini sağlamaya çalışacağız. Adnan Menderes'i pilot bölge olarak seçtik ancak 4 farklı sahil şeridinde ve göl kenarında plastik temizliği yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Plastik, Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'den Plastiksiz Sahil Projesi - Son Dakika

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