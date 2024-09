Mersin\'de Sakın Şimdi Hayvan Sahiplen!

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, başlattığı ve Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından tanıtımı yapılan 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası devam ediyor. Ağustos ayında başlayan kampanya kapsamında 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, köpeklerin öldürülmesini yasallaştıran sokak hayvanları kanunu sonrası harekete geçerek Ağustos ayında başlattığı ve Başkan Vahap Seçer tarafından tanıtımı yapılan 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında 52 köpek, 32 kedi sahiplendirildi.

"Sahiplendirme sayısında ciddi artış var"

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birimleri yerleşkelerine en az birer tane köpek sahiplendirmeye başladıklarını söyleyen Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, bireysel sahiplenme sayılarında da artış olduğunu kaydetti. Yıkılmaz, "Ekonominin kötü gitmesi ve insanların hayvan bakımını maddi olarak üstlenemeyeceğini düşünmesi dolayısıyla, yıllık bazda baktığımızda aslında bu oran son derece düşmüştü. Ağustos ayı başına kadar toplam 300 civarında kedi ve köpek sahiplendirmesi mevcutken, şu an ciddi bir artış var. Çok sayıda vatandaşımız bu kampanya kapsamında köpek sahiplenmek için bakımevimize gelmekte. Özellikle köpeklerde mama sorunu, veteriner hekim ve ilaç ücretlerinin pahalı olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı köpek sahiplenme sayısında ciddi bir azalma vardı. Aynı zamanda sahipli olan köpeklerin de maalesef bakımevlerine veya sokağa terk edilmesi söz konusuydu. Bu konuda vatandaşlarımız kampanyadan son derece memnun" diye konuştu.

"Roze'u görünce aramızda bir sıcaklık hissettim ve öyle sahiplendim"

Kampanya kapsamında Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde Rottweiler cinsi bir köpek sahiplenen ve ismini "Roze" koyan Turan Küpeli konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bakımevi'ndeki personel mama desteği verdi. 2 yıl boyunca aşı ve herhangi bir sorunda ameliyat desteği vereceklerini de söylediler. Özellikle hayvan beslemek isteyen, ancak maddi durumu olmayanlar için çok iyi bir uygulama. Ben Roze'u sahiplenmeden önce barınağı gezdim, dolaştım. Orada Roze'u gördüm ve aramızda bir sıcaklık hissettim. Öyle sahiplenmek istedim.

Çok sakin bir köpek. Büyük ırk olduğu için evde beslenmez deniliyor, ama bu yetiştirme tarzına bağlı. Hiçbir havlaması, saldırması veya zararı yok. Çok uysal ve akıllı bir köpek. Herkesle çok iyi anlaşıyor. Ben hayvanları çok seviyorum, ama bugün bir aşının fiyatı 600-700 lira arasında. Bu kampanya, insanları can dostu sahiplenmeye teşvik eder. Barınağı gezdiğimde, her yerde personel bana yardımcı olmaya çalıştı. Barınağımıza hayran kaldım. Hijyen anlamında oldukça temiz. Hayvanların kaldığı bölümler ve çalışanların ilgisi de güzeldi. Çok memnun kaldım. Roze, evimizin yeni üyesi ve ona çok alıştık. Aramızda bir sıcaklık oldu. Küçük veya büyük ırk olması önemli değil. Önemli olan yetiştirmek ve yaklaşım tarzı. Roze'u sahiplendiğimiz için çok mutluyuz. Bize bir can oldu. Başkanımız Vahap Seçer'in başlattığı kampanya dolayısıyla, Roze gibi birçok hayvan yeni yuva bulacak. Gerçekten çok güzel bir proje. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

"Kampanyanın çok büyük kitlelere ulaştığını düşünüyorum"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Moly'i sahiplenen hayvanseverlerden Ahmet Başer ise; hayvanları çok sevdiğini, bakmakta oldukları bir köpekleri daha olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Çok düzenli bir yer ve çalışan insanlar çok alakalı. Gördüğüm kadarıyla bütün hayvanların bakımları, aşıları tam olarak yapılıyor. Diğer hizmetleri de benim çok hoşuma gitti. Mesela aldıktan sonra gidip orada bakımları, aşıları yapılabiliyor. Özel veterinere gittiğiniz zaman yüzde 25 indirim uygulanıyor. Sokak hayvanları bir can. Allah'ın verdiği canı, ancak Allah'ın alacağına inanan insanlar olarak, sokakta yaşayan canlıların hepsine sahip çıkmamız lazım. Bunu bireysel olarak fazla yayamadığımız için, belediyenin yapmış olduğu kampanyanın çok büyük kitlelere ulaştığını düşünüyorum. İmkanı olan herkes sadece köpek değil; kedi de olabilir, kuş da olabilir bir canlıya sahip çıkmalı. Biz bunu yaparak, gerçekten manevi bir haz alıyoruz. Kafamızı yastığa koyduğumuz zaman, rahat uyuyabiliyoruz. Çünkü sonuçta bir can kurtarıyorsunuz. Bu tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Toplum olarak buna el attığımız zaman, her şey daha güzel olur."

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sahiplenilen köpeklerin 2 yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçları belirli periyotlarla karşılanacak. Ayrıca 3 ayda bir iç ve dış parazit ilaçları uygulanırken, 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verilecek. Yılda bir kez kuduz aşısı uygulamasının yapılacağı kampanya kapsamında, yavruyken sahiplenilen köpeklerin kısırlaştırılması da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Yine kampanya kapsamında; Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol doğrultusunda, anlaşmalı veterinerlerde yapılacak operasyonlar ve her türlü müdahaleler de yüzde 25 indirimli olacak.