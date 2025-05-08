2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara'da cinayet şüphesiyle yakalanan Hüseyin S.'nin, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek üzere girdiği apartmana ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde şüphelinin başında bere, yüzünde maske ve güneş gözlüğü ile elinde poşetle apartmana girdiği görülüyor.

08.05.2025 04:39
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

KARDEŞLER, BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

KATİL ZANLISI ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu cinayet zanlısı Hüseyin S., Ankara'da yakalandı. Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı Hüseyin S. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.

2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

BABALARINA 500 BİN TL PARA VERMİŞ

Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç-alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

BİNAYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrasında Ankara'da yakalanarak sorgulanmak üzere Sivas'a getirilen şüpheli Hüseyin S.'nin, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek için Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'na giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin içeri girerken başında bere olduğu, yüzüne ameliyat maskesi taktığı, gözünde güneş gözlüğü olduğu ve elinde ise plastik bir poşet bulunduğu görüldü.

2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper1:
    acil idam çıkmalı.yoksa bu olaylar dahada artacak 89 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Bu çocukların babasını da kesin o yaratık öldürmüştür... 69 0 Yanıtla
  • osmantapki3452:
    Annesininde parmağı var kesin bu işte 3 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Baba kayıp ise ve bu para verdi ise adamıda öldürmüş olabilir ve hatta daha önce öldüyse, çocukları öldürmek için sebebi yok, o zamanda anne ile ilgili bir durum olabilir.Birde kapıyı açtıklarına göre samimiyet var bence.Karmaşık bir durum var ortada. Ama şu gerçekki gencecik 2 yavruya kıymış olması ve elini kolunu sallayarak gündüz gözü bunu yapması, bunun psikopat olduğunu gösteriyor yada haplanmış.İdam yani kısasa kısas lazım bu ite. 13 0 Yanıtla
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