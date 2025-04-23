Mersin'de 23 Nisan Coşkusu: Başkan Seçer Çocukların Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Mersin'de 23 Nisan Coşkusu: Başkan Seçer Çocukların Bayramını Kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, çocukların mutluluğunun gelecekteki umutları diri tuttuğunu belirterek, Mersin'in çocuk kenti olduğuna vurgu yaptı.

23.04.2025 14:39  Güncelleme: 15:15
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi törene katıldı. Seçer, "Çocukların mutlu olması, yüzünün gülmesi ve heyecanı, bizim gelecekteki umutlarımızı diri tutuyor" dedi.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. 23 Nisan, kentte büyük bir coşku ile kutlandı.

Törene, Seçer çiftinin yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve eşi Özden Bakıoğlu, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ve kent protokolü ile çok sayıda Mersinli vatandaş ve gençler, çocuklar katıldı.

Tören, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte şanlı bayrağın göndere çekilmesi ile başladı. Törende, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Bir öğrencinin şiir okumasıyla devam eden törende, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali' için kentte bulunan Ankara Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Törende 23 Nisan Anaokulu öğrencileri tarafından 'Anadolu'dan Esintiler' gösterisi, Aliye Pozcu İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından da Silifke Yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı.

1920 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi, güne damgasını vurdu

Bir öğrencinin şiir okumasının ardından ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki toplam 1920 öğrenci halk oyunları gösterisi yaptı. Güne damgasını vuran muhteşem gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkan Seçer ve Meral Seçer de resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında üçüncü olan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Resmi törenin ardından açıklamalarda bulunan Seçer, sözlerine çocukların bayramını kutlayarak başladı. Mersin'deki bayram havasına değinen Seçer, şöyle konuştu:

"Bugün hem Çocuk Bayramı hem Ulusal Egemenlik Bayramı. Büyükşehir Belediyemizin '2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali' ile Mersin'de şenlik havası oluştu. 10 ülkeden çocuklar geldi ve Adana'dan Edirne'ye, Adıyaman'dan Ankara'ya kadar birçok ilimizden de yine çocuklar bu festival dolayısıyla Mersin'de. Çocuklar mutlu, heyecanlı; çocukların yüzü gülüyor. Çocukların mutlu olması, yüzünün gülmesi ve heyecanı, bizim gelecekteki umutlarımızı diri tutuyor. Bu açıdan Mersin'de çok güzel günler geçiyor. Bütün günlerimiz böyle bayram tadında olsun.

Mersin'i çocuk kenti yaptık. Çocuklar mutlu, onlarla kurduğumuz iletişimden de bunu anlıyoruz. Çünkü çocukların iyi birer birey olarak yetişmeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Çocukların zaman geçirecekleri, eğlenecekleri, öğrenecekleri birçok hizmeti devreye aldık. Türkiye'nin en güzel ve ilk çevre, iklim temalı bilim merkezi Mersin'de kuruldu. Bunun yanında çocukların özellikle oyun ve yeşil alanların geliştirilmesi için çok çabalar sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Kurduğumuz bilim atölyelerinden matematik atölyelerine kadar her alanda onların yetişmeleri için; kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide daha iyi olabilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, bunu da sürdüreceğiz.

Çocuk doğmadan, daha annesinin karnındayken annenin sağlıklı beslenmesini düşünüp ona hamile sütü gönderiyorsak, aslında o çocuğu sağlıklı bir birey olarak dünyaya gelmesini sağlamak için. Halkçı, sosyal belediyecilik doğumdan ölüme kadardır. Belediyeler mutlaka geleceğin projeksiyonunu yapacak; kenti geleceğe hazırlayacak, caddelerine planlayacak, imar planlarını yapacak, altyapısını, üst yapısını, yeşil alanını her şeyini yapacak. Ama bunun yanında halkın da günlük yaşamına dokunacak. Okuma salonlarından, bilim merkezlerine kadar, kültür, sanat her alanda bizim belediyeler olarak vatandaşın memnuniyetini üst düzeye getirecek hizmetlere devam etmemiz lazım. Vatandaşların, özellikle çocukların bayramını kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim gözbebeğimiz, onları çok seviyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 23 Nisan Coşkusu: Başkan Seçer Çocukların Bayramını Kutladı - Son Dakika

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