Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'nin üçüncü günü, bilim, sanat, spor ve eğlence dolu etkinliklerle geçti. Çocuklar, çeşitli aktivitelerle bayram sevinci yaşayarak, mutlu anılar biriktirdi.

22.04.2025 09:54  Güncelleme: 10:51
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'nin üçüncü gününde de çocuklar bilim, sanat, spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Çocukların kentte huzurla yaşaması için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği 'Uluslararası Mersin Çocuk Festivali' ile çocuklar bayram sevinci yaşamaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde de Büyükşehir, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bilimden spora, doğadan eğlenceye uzanan dopdolu sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocukları buluşturdu.

Büyükşehir, çocukların mutluluğu için tüm ekipleriyle sahada yer aldı

Büyükşehir'in birimleriyle sahada koordineli bir şekilde çalıştığı alanda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kitobüs, minik kitap kurtlarını ağırlarken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sporbüs de eğlenceli oyun parkuru ile çocukların enerjilerini atmalarını sağladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı kapsamında STEM ve fen atölyesi ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çocukların düşünme ve uygulamaya dökme becerileri geliştirilirken, güneş teleskobu ile her yaştan yurttaş güneşi gözlemleme fırsatı buldu. Alanda vatandaşların yaşayabileceği herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale edebilmek için Sağlık ve Zabıta birimi ekipleri de teyakkuzda bekledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çocuk itfaiye parkuru ile itfaiyecilik mesleğini yakından tanıyan çocuklar, MESKİ bünyesinde su tasarrufu ve çevre bilinci ile ilgili farkındalıklarını geliştirdi. Veterinerlik İşleri Dairesi Başkanlığı ise patili dostlarla çocukların iletişimini güçlendirmek amacıyla sahiplenme alanı oluştururken, çocukların toprakla buluşması ve kendi bitkilerini yetiştirmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiçek, fide dikim atölyesi düzenlendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı VR gözlüklerle Mersin'in tarihi ve ören yerlerini tanıtırken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın alanda oluşturduğu şişme oyun gruplarında çocuklar bol bol zıplayıp çocuk olmanın tadını çıkardı.

Meydanın her bir köşesinde farklı bir heyecan yaşandı

Mersin'in 13 ilçesinde 'Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın' diyerek yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, bu kez 'İki Bavul Dolusu' adlı oyunlarını sergiledi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Etkinliklere katılan çocuklar ve ebeveynlerden bazıları, duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Deniz Mavigök: "Palyaçolar çok eğlenceli şeyler yaptılar. Burada çocuklara uygun şeyler var. Çocukların kitap okuyabileceği, spor yapabileceği ve yemek yiyeceği yerler var."

-Büşra Oruç: "Tiyatroyu izledim ve çok beğendim. Bu alanı da çok sevdim ve memnunum. Dans edip eğleniyoruz. Tüm çocuklarla birlikte etkinlik yapıyoruz. Zaman çok güzel geçiyor."

-Cengiz Atar: "Festival çok güzel. Çocuklar çok eğleniyorlar. Büyükşehir'in hizmetlerinden memnunuz. Çocuklarımız yüz boyama, balon, robotik kodlama etkinlikleri yapıyor ve çok mutlular."

- Özgür Aydın: "Çocukların eğlenebileceği çok güzel alanlar var. Büyükşehir çok güzel etkinlikler yapıyor. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i anlatan etkinliklerde Büyükşehir çok başarılı. Böyle etkinliklerle aileler güzel zaman geçiriyor."

-Elif Duygulu: "Yeni arkadaşlar edindim. Burası çok güzel" derken babası Ufuk Duygulu ise, "Geçen sene de festivale katılmıştık. Başkanımız Vahap Seçer her kesimi düşünüyor. Çocuklar için elinden geleni yaptığını görüyorum. Anamur'dan Tarsus' a kadar şu anda festival var."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika

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