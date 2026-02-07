Mersin'de "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" Paneli

07.02.2026 10:25  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, 6 Şubat Yaşam Derneği ve AFAD iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinin psikolojik etkileri ve iyileşme sürecinin ele alındığı "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" paneli düzenlendi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, 6 Şubat Yaşam Derneği ve AFAD iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinin psikolojik etkileri ve iyileşme sürecinin ele alındığı "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" paneli düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kent Konseyi, 6 Şubat Yaşam Derneği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan psikolojik etkiler ve iyileşme sürecinin ele alındığı "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel ile 6 Şubat depremlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen vatandaşlara rehberlik etme, psikososyal destek konusunda farkındalık yaratma ve toplumsal dayanışma bilincinin artırılması amaçlandı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ilgili daire başkanları ve personel, Mersin Kent Konseyi yetkilileri, 6 Şubat depremleri mağdurları ve ailelerinin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Moderatörlüğünü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu gerçekleştirdiği panelde; MEÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ali Gizir, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Mersin Şubesi Başkanı Psikolojik Danışman Barış Güçlü ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği'nden (TARDE) Psikolog Ece Önder konuşmacı olarak yer aldı.

Travmayla baş etme yöntemleri ele alındı

Panel kapsamında; Prof. Dr. Cem Ali Gizir, "Afetler Odağında Psikolojik Travma, Yas ve Psikolojik Sağlamlık", Psikolojik Danışman Barış Güçlü, "Afet Sonrası Psikososyal Destek", Psikolog Ece Önder ise "6 Şubat'ın Ardından: Toplumsal Hafıza, Sahadan Dersler ve Dayanışma" başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Uzman isimler, afet sonrası bireylerin ve toplumun yaşadığı psikolojik süreçler, travmayla baş etme yöntemleri, iyileşme sürecinde dayanışmanın önemi ve ruh sağlığı destek mekanizmaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, karşılıklı soru cevabın ardından AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar'ın hazırladığı "6 Şubat: Zamanın Kırıldığı An" adlı grafik tasarım sergisini gezdi.

"Mersin, toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, deprem haberini alır almaz Büyükşehir'in bütün ekipleriyle deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydetti. Daha sonrasında sosyal çalışmalarla bölgeye destek olmaya devam ettiklerini belirten Gökayaz, "Deprem bölgesine yönelik olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bir daveti oldu. Tüm kentin bu konuda istekli olduğunu ve burada en iyi şartlarda hizmet alacaklarına dair bir davetti bu. Akabinde birçok vatandaşımız Mersin'e doğru geldi. Yüz binleri bulan depremzede vatandaşımız birçok ile gittiği gibi Mersin'e de geldiler. Burada yakınlarına, akrabalarına, kamu kurumlarının sağladığı barınma alanlarına yerleştiler. İlk etapta bütün ihtiyaçları, hem belediyemiz hem ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından en iyi şekilde sağlanmasına gayret edildi. Uzun süre bu şekilde bir çalışma yürütüldü" diye konuştu.

"Bu süreçte toplumsal dayanışma çok büyük bir öneme sahip"

Depremin fiziksel boyutunun ardından yaraların sarılması anlamında da çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Gökayaz, "Mersin bu açıdan ciddi bir ev sahipliği yaptı. Toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi. Umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız. Bu süreçte toplumsal dayanışma çok büyük bir öneme sahip. Bu esnada bütün kentimiz, bütün vatandaşlarımız inanılmaz bir duyarlılığa sahipti. Çağrı merkezlerimiz vatandaşlarımızın yardım etme talepleriyle, gönüllü olma talepleriyle ilgili olarak çok ciddi çağrılar aldı. Yardım etmek isteyenler yardıma o esnada ihtiyacı olan kişilerle buluşturularak böyle bir organizasyonu yapmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı. Gökayaz, düzenlenen panelle deprem felaketini yaşayan depremzedelere ve aileleriyle bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini söyledi. Gökayaz, "Alanında uzman olan akademisyenlerimiz bizimle beraberler. Onların fikirlerinden kendimize yeni yollar edinmiş olacağız" dedi.

"Dayanışma ve toplumsal güçlenme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu ise 6 Şubat depremlerinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediği belirtti. Zorlu, "Maddi zararlar zamanla telafi edilebilir, yıkılan şehirler ve evler yeniden inşa edilebilir ama kaybedilen canların yerine gelmesi mümkün değil. Bu depremlerde 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Depremler, can kayıplarının yanında hayatta kalan ancak yakınlarını, dostlarını evlerini, okullarını, şehirlerini adeta tüm hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızda ciddi travmalara neden oldu. Bu panel ile hem depremde yitirdiklerimiz anmak hem de deprem sonrası psikolojik iyileşme ve toplumsal dayanışma konusunda konuşmak aynı zamanda iyileşme, dayanışma ve toplumsal güçlenme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuz, bu acıyı unutmamak ve unutturmamaktır"

Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük felaketlerden birinin 6 Şubat depremleri olduğunu ifade eden Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, panelin birlikte iyileşebilmenin yollarını konuşmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet ve geride kalan yakınlarına sabır dileyen Girgeç, "Sorumluluğumuz, bu acıyı unutmamak ve unutturmamaktır. O karanlık günlerde dayanışmanın gücü açığa çıktı. Mersin, insanı ve tüm kurumlarıyla birlikte bu dayanışmanın en güçlü örneklerinden birisini gerçekleştirdi. Bu panelin; yaşadıklarımızı anlamlandırmamıza, dayanışmayı kalıcı hale getirmemize ve geleceğe daha güçlü bakmamıza katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Daha dirençli kentler, daha güçlü topluluklar ve daha adil bir gelecek için dayanışmayı birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"6 Şubat'ın ağırlığını bugün kalbimizde hissediyoruz"

6 Şubat Yaşam Derneği Kurucusu ve Üyesi Op. Dr. Çiğdem Şanlıalp ise "6 Şubat'ı konuşmak çok zor. Çünkü 6 Şubat kelimelerin anlatmaya yetmediği bir gün. Aslında hepimiz, o günün ağırlığını bugün kalbimizde hissediyoruz. Biz hepimiz o gün o acıyı yaşadık ve o çaresizliği tattık. Biz arkadaşlarımızla 6 Şubat günü bir araya geldik ve ismimizi ve ünvanımızı bir tarafa bırakmıştık; sadece vicdanımız vardı. Arkadaşlarımızla, elimizden gelen her türlü yardımı ve fedakarlığı göstermeye çalıştık. Bu dayanışma, daha sonra bir derneğe dönüştü. Çünkü biz bir felaketten doğduk ama acıya teslim olmadık" dedi. 6 Şubat Yaşam Derneği olarak, iyiliğin sadece bir gün değil; ömür boyu sürmesi gerektiğine karar verdiklerini belirten Şanlıalp, bu konuda emeği geçen bütün gönüllülere, desteğini esirgemeyen belediye başkanlarına, valiliklere teşekkür etti.

"Dayanışmanın önemine vurgu yapılan güzel bir paneldi"

Vatandaşlardan Gökçe Özdemir de panelin toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu ifade ederek, "Alanında uzman isimler vardı. Bunu bir afet olarak yorumlamanın da ötesinde afetten sonraki o psikolojik destek kısmına vurgu yapan bir panel bu. Unutmadan devam etmenin paneli. Sadece yas tutmanın değil, travmadan sonra bunu nasıl işlememiz gerektiği, dayanışmanın da önemine vurgu yapılan güzel bir paneldi. Elindeki en ufak destekle yardım etmeye çalışan insanların oraya akın akın gittiğini hepimiz hatırlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Sivil Toplum, Güncel, Mersin, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma' Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı 13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:04:15. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de "Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.